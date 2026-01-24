17 комиксов, в которых мастера красоты и их клиентки сразу узнают себя

Бывает, идешь в салон, мечтая о новой, сногсшибательной прическе или рассчитывая на шикарный маникюр, а в итоге вообще зарекаешься переступать порог этого заведения. То парикмахер так подстрижет, что, хоть шапку не снимай, то маникюр можно показывать только в фильмах ужасов. Хотя стоит признать, что и сами клиенты порой добавляют огонька в жизнь мастеров. Мы решили припомнить, с какими забавными ситуациями нам приходилось сталкиваться в салонах красоты.

Бережливость — не самое плохое качество. Но когда стараешься сэкономить на косметических процедурах, это может выйти боком

Мастера не зря просят избегать резких движений во время стрижки. Ведь никому потом не хочется объяснять, почему каскад приходится превращать в пикси

Иногда к конфузам приводят наши собственные эксперименты и мастерам приходится придумывать, как все это поправить

Иногда кажется, что мастер выбрал не то призвание и ему стоило бы стать продажником. Планируешь просто постричься, а выходишь из салона с целой охапкой косметики

Стрижка детей — это задача со звездочкой. Мало того, что большинство не любит этот процесс, так ведь в идеале прическа должна и родителям и чаду понравиться

Иногда мы выбираем новый дизайн маникюра или стрижку просто потому что они выглядят красиво или сейчас в тренде. И даже не задумываемся, сколько с ними будет мороки

К сожалению, некоторые прически выглядят блистательно только при определенном освещении. Вот бы можно было всегда с кольцевой лампой ходить

Руконожка Ай-Ай 19 часов назад Кольцевая лампа сейчас продается в магазинах аксессуаров для телефонов) - - Ответить

Иногда мы специально появляемся в салоне пораньше в надежде, что мастер будет свободен. Увы, эта хитрость срабатывает не всегда

Бывает, продумаешь новый образ до мелочей, а выходит что-то совсем другое. Жаль, что не все мастера прислушиваются к пожеланиям клиентов



Только на собственном опыте можно узнать, что не каждый массаж оказывает расслабляющий эффект



Очень разговорчивый клиент — это не всегда радость для мастера. Справедливости ради стоит сказать, что и мастера иногда страдают повышенной общительностью

Когда клиент зорким оком следит за всеми действиями мастера, работать бывает непросто

Отдельное удовольствие для работников и других клиентов — человек, которые считает необходимым снимать все манипуляции со своими волосами на телефон

От воспоминаний о некоторых процедурах сложно избавиться. Зато по их окончанию чувствуешь себя настоящим героем



Зоркий взгляд мастера порой подмечает то, чего клиент не видит. И это может привести к конфузу

Увы, не все мастера обладают достаточным опытом. Жаль что выяснять это приходится методом проб и ошибок

