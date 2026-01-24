17 комиксов, в которых мастера красоты и их клиентки сразу узнают себя

Бывает, идешь в салон, мечтая о новой, сногсшибательной прическе или рассчитывая на шикарный маникюр, а в итоге вообще зарекаешься переступать порог этого заведения. То парикмахер так подстрижет, что, хоть шапку не снимай, то маникюр можно показывать только в фильмах ужасов. Хотя стоит признать, что и сами клиенты порой добавляют огонька в жизнь мастеров. Мы решили припомнить, с какими забавными ситуациями нам приходилось сталкиваться в салонах красоты.
Бережливость — не самое плохое качество. Но когда стараешься сэкономить на косметических процедурах, это может выйти боком
Мастера не зря просят избегать резких движений во время стрижки. Ведь никому потом не хочется объяснять, почему каскад приходится превращать в пикси
Иногда к конфузам приводят наши собственные эксперименты и мастерам приходится придумывать, как все это поправить
Иногда кажется, что мастер выбрал не то призвание и ему стоило бы стать продажником. Планируешь просто постричься, а выходишь из салона с целой охапкой косметики
Стрижка детей — это задача со звездочкой. Мало того, что большинство не любит этот процесс, так ведь в идеале прическа должна и родителям и чаду понравиться
Иногда мы выбираем новый дизайн маникюра или стрижку просто потому что они выглядят красиво или сейчас в тренде. И даже не задумываемся, сколько с ними будет мороки
К сожалению, некоторые прически выглядят блистательно только при определенном освещении. Вот бы можно было всегда с кольцевой лампой ходить