Пристал наркоша в Тель-Авиве, дай на покушать...Ну думаю не на того напал. Повел его в близлежащую лавочку и купил еды, той что он хотел...Все лучше чем его доза...🤣🤣🤣 Наверное проклинал меня...А не обманывай !!!
17 случаев, когда люди просто хотели сделать доброе дело, но что-то пошло не по плану
Каждый из нас хоть раз в жизни пытался сделать доброе дело — проявить заботу, помочь незнакомцу или отдать что-то даром. Вот только между благим намерением и результатом иногда лежит целая пропасть. Мы собрали истории, в которых люди просто хотели сделать мир чуточку лучше, но что-то пошло не по плану. Приготовьтесь улыбнуться: в этой подборке вы увидите, что даже самые светлые порывы не гарантируют успеха.
- Пришла вчера с работы, а пятилетняя дочь, которая сидела дома с моей мамой, сразу же встречает меня. Приносит мне рисунок на листке бумаги, на котором большое красное сердце, говорит: «Мам, смотри! Это я сестре нарисовала! Как ты думаешь, Насте понравится?» Говорю, мол, да, твоя сестра будет в восторге, ведь сердечко и правда красивое. Только когда старшая дочь вернулась домой и задала вопрос «где моя любимая помада, которую я из Парижа привезла», я поняла, что рисунок сердечка получился не только красивым, но и невероятно дорогим. © Карамель / VK
- Только-только получила права, водить машину было не страшно, а вот при парковке, бывало, как накроет! И машина моя небольшая кажется гигантской, и расстояние от нее до других машин просто миллиметр, страшно! И вот пытаюсь я выехать из своего узкого двора, а меня еще и поджали, тут появляется мужичок. Такой, внушающий доверие, в пиджаке, с дипломатом. И взялся помогать — машет руками, подсказывает. И тут слышу глухой звук. А это он так увлекся, что не увидел бордюра и упал. Не сильно, но очень смешно. Вскочил, отряхнулся, зыркнул на меня и умчался. Выехать у меня из-за смеха еще долго не получалось. ©
- Когда-то одна знакомая очень хотела помочь близкому человеку. Прилагала много усилий, чтобы решить его проблему. Но все попытки словно проваливались в бездонный колодец, который так и оставался пустым. Она выдохлась однажды и сказала ему в отчаянии: «Я просто не знаю, чем могу помочь тебе. Может, ты мне скажешь?» Он ответил: «Просто послушай меня. И пожалей». Оказалось, все это время ему не были нужны решения, он не хотел действий, он хотел сочувствия и чтобы его просто слушали. © olesya.lisova
- Прохожу как-то мимо банкомата — сидит девушка, вид уставший, одежда, мягко скажем, не в лучшем состоянии. Ну я и пошла в магазин, купила булочку и сок, вся такая «добрая душа». Протягиваю. А она такая: «Я не нищая». И вот я, красная как рак, оттуда ретировалась, но знаете, вот что думаю: даже не слишком получившееся добро лучше, чем безразличие. © tditkh
- Решила отдать бесплатно кофеварку. Хорошая, рабочая, просто не делала капучино. Написала объявление в местном канале. И начался апокалипсис. Буквально за 5 минут мне написало с десяток человек. Что я только не выслушала. От требования привезти им на дом, до предоставления гарантий, что она работает, и ремонта за мой счет в случае поломки. Я не шучу, это правда. Меня в буквальном смысле прокляли раза 4. Отдала и зареклась больше никогда ничего не отдавать бесплатно. Проще выкинуть. © nastykhodzhaeva_94
- У меня знакомый как-то кинул девушке в кофе монетку. Думал, это стакан для мелочи. © re1st.ink
- Мы как-то подругу провожали на поезд. Он опоздал и стоянка была всего 5 мин. На перроне шум, суета, все пихаются в вагоны. Поезд тронулся, и тут по перрону бежит бабушка с тележкой и что-то кричит. Мой друг подхватывает бабушку, закидывает ее в вагон, запускает туда же тележку. Поезд ускоряется, и тут мне в голову приходит мысль, что с такими тележками бабки еще и торгуют пирожками. Я спрашиваю: «Леша, а ты уверен, что ей надо было на поезд?» И Леша, растерянно чеша репу: «Нет». © elevitska
- Мой дедушка профессор, был совсем не нищим, работал до 90 лет в 2 вузах, за границу ездил 2 раза в год. В свои 90 лет любил у помойки находить какие-то деревяшки, что-то для дачи. И ту рассказывает, что к нему подходит девушка и дает деньги. Я в шоке спрашиваю дедушку, мол, взял? Уверенная, что он не взял. А он отвечает: «Конечно, взял! Не мог же я ее оскорбить!» © capushonova
- Пару лет назад мы с мужем как-то вечером сидели в машине и вдруг услышали глухой удар. Фазан врезался в стену и упал на землю. Муж тут же бросился к нему. Фазан, в принципе, был в порядке, просто немного оглушен и в шоке. Вот мы уже везем птицу в по мнению мужа более подходящее место. Мы завернули его в куртку, и я держу его на коленях. Фазан сидел тихо и все еще был в шоке, но тут муж решил, что птице холодно, и включил печку. Фазан испугался и начал метаться по машине, попутно метя все подряд. Я орала, а муж пытался вести машину. В итоге на ближайшей возможной остановке мы выпустили этого фазана и наконец выдохнули. Добро — это чудесно, но, поверьте, это тот опыт, который я не хотела бы пережить снова. © Zestyclose-Ad-3376 / Reddit
Про монетку в кофе...Блин ну фильм же такой есть голливудский...🤣🤣🤣
- У меня романтичный и внимательный муж. А я пофигист и не люблю сюрпризы. На 8 марта муж принес цветы и коробочку из магазина косметики. Открываю — там разные пробники. Какой, говорю, муж ты хороший, подарочек мне принес! Сижу, пробники рассматриваю, там еще пузырек маленький с чем-то. Да, говорит муж, непривередливая ты у меня. Подарочные карты на большую сумму я и не заметила. © Подслушано / Ideer
- Я как-то отдавала даром несколько пар женской обуви, все они в хорошем состоянии, некоторые прям как новые, вместе с фирменной коробкой отдавала. Тут мне позвонил мужчина и попросил ему отдать всю обувь, мол для родных заберет. Приехал и начал ныть, что дочь каблуки не носит, а жена — тем более, вот это упакуйте в пакет, чтоб мне нести удобнее было. Хотя изначально на фото было видно, что некоторая обувь на каблуке, зачем было ради нее самому приезжать? Но самое интересное началось потом. Спустя час этот мужик мне звонит и говорит: «Зачем вы мне столько обуви дали, из-за вас я через весь город ехал, чтобы забрать обувь, что ли?» А потом проклял меня еще 3 раза. © dianathenumber1
"Женскую" вот это задрало в наше время делить обувь по полам( есть мужчины носят такую же и круто выглядит. И с маленьким размером есть мужчины и женщины с большим.
- Я работаю фотографом новорожденных малышей. Однажды снимала мальчугана Никиту в его 7 дней. Мама выбрала желтые фоны и колпачок — милота. Через 3 месяца он с мамой снова пришел на съемку. И мама, стыдясь, рассказала, что увидела желтенькие фото у меня в профиле до того, как я отдала ей заказ, и подумала, что это ее сынок. Сохранила это фото, распечатала и подарила бабушкам на 8 марта, остальным родственникам отправила по почте. Все были счастливы, фотографии в рамочке на стену повесили, один дед заподозрил неладное. После, когда они увидели реальное фото Никиты, сделанное мной, маме было очень стыдно звонить родне и рассказывать, что у них в рамочке чужой мальчик. © Карамель / VK
- Дед на старости лет Плюшкиным стал. Собирал на помойках разные вещи. И, как с ним не боролись, — все бесполезно. Однажды перебрали одежду и все, что не носим, сложили в большой мешок, тетя утром вынесла на помойку. Вечером приходим, а дед заявляет: «Вот, какие хорошие вещи кто-то выкинул!» Смотрим, а там тот самый мешок. © Подслушано / VK
- Мои соседи постелили вместо коврика в нашей совместной прихожей кусок картона. Случилось это из-за того, что мой пес, не дотерпев до выгула, справил нужду на их ковер. Я, заметив это, решил раскрасить этот безжизненный и неприветливый картонный цвет разноцветной надписью «Добро пожаловать», чтобы хоть как-то искупить свою вину. Найдя старые, но все еще годные фломастеры, я приступил к делу, и только тогда вспомнил, что почти не умею рисовать, а до каллиграфического почерка мне далеко. На трафарет времени не было, и я сделал ставку на яркость и разноцветность надписи. Получилось ужасно. Я оставил все, как есть, и пошел домой, а когда соседи спросили меня про надпись, то я сказал, что понятия не имею, кто это сделал. На следующий день они постелили новый кусок картона. © Подслушано / VK
Очень надеюсь, что в истории о коврике речь ведется от лица маленького мальчика, иначе это уже клиника какая-то…
- Решила подлатать карму и в день большой распродажи в секонде накупила кучу разных вещей, развесила на заборчике у дома, чтобы местные неимущие приоделись. Не успела развесить шмотье, как прибежала соседка с 3 этажа и начала снимать все без разбору. Я объяснила, откуда одежда и кому предназначена, так она ответила: «И что? Мне тоже пригодится на тряпки!» Сделала добро, мда. © Подслушано / VK
- Мне было лет 7. Сижу после школы дома одна, слышу на лестничной площадке, что кто-то кашляет. Выглядываю — сидит мужчина бродяжного типа. Я закрыла дверь и начала плакать, так жалко мне его стало. Пошла сделала бутерброд с колбаской, спрятала его за спиной и решила выйти, чтобы подкормить его. Выхожу, ноги дрожат от страха, подхожу к нему, а он как заорет (глуховат был, видимо): «Щас погреюсь и уйду!» Я еще больше прежнего испугалась и убежала. Бутерброд так и не удалось отдать. А так хотелось сделать добро. © Подслушано / VK
- Ехал с работы домой по главной дороге. Поток плотный. Я остановился и от чистого сердца пропустил автомобиль, который поворачивал через встречный поток. Ну пропустил и пропустил. Я остановился, сзади меня машина остановилась, а вот в нее уже врезались. В итоге, пробка стала еще больше. Сделал маленькое добро и большое зло. © Подслушано / VK
Вот так и получается: за добрым делом иногда скрывается целая драма, неловкость или даже мелкая катастрофа. Но главное, что все эти попытки сделать мир чуточку лучше, какими бы неудачными они не были, остаются в нашей памяти как забавные и теплые истории. Не бойтесь делать добро и оно к вам обязательно вернется.
Истории про добро мы любим и собираем специально для вас:
- 16 добрых историй от пользователей, которые убедились: закон бумеранга работает
- 15+ историй о доброте, после которых хочется плакать от благодарности и обнять весь мир
Комментарии
А у нас стоят специальные ящики для одежды, обуви. И ведь выбрасывают почти новые вещи. Пару лет назад, пока индейцев еще пускали они сумками набирали тряпки...У них там в Автономии это за радость, а наши один раз наденут и ... Зажрались люди...
история, когда отдаёшь вещи бесплатно, а по объявлению на тебя обрушивается лавина неадеквата - жиза)