17 снимков, которые доказывают, что любящим парам время только на пользу идет

У всех о любви свое мнение, одни считают, что ее нет, другие уверены, что она живет 3 года. Но есть пары, которые на собственном примере показывают, что с годами чувства только крепнут. И наблюдать, какой путь люди прошли от первых встреч до крепких семейных отношений, и как изменились за это время — весьма увлекательное занятие.

"Мы с мужем в 2008 и сейчас"

Ну знаете, если бы вы не сказали, я бы подумала, что между фото пара лет. © TuffTuy / Reddit

"Мы с женой 16 лет назад, когда только начали встречаться, и сегодня"

«Между фото 15 лет разницы. Люблю свою жену больше жизни! Она родила мне двух прекрасных сыновей. Мы молоды, влюблены и счастливы!»

Интересно, как из юных раздолбаев получаются серьезные люди. © Kabanyra / Pikabu

"Я и мой парень 10 лет назад и сейчас, когда мы уже муж и жена"

«На первом фото нам с женой чуть за 20, мы молодые и красивые. А на втором — мы спустя 30 лет с молодыми и красивыми детьми»

"Познакомился с этой красоткой в 2007 в своем районе. Поженились в 2011. Ну а теперь нас уже четверо"

"Мы с мужем в 2000 году в день свадьбы и сегодня"

Когда 20 лет точно пролетели не зря

"Мы с женой в 2004 и в 2025. Я сразу понял, что она — та, с кем я хочу быть вечно"

«Мы вместе уже 37 лет, а знакомы и того больше»

"Мы с женой в 2005 и 20 лет спустя"

"Мы встретились, когда нам было уже за 40, и вот мы 17 лет спустя"

Вот что значит забота! Второе фото лучше первого! © Lidochka86 / Pikabu

«Мы с мужем в 2001 году и сейчас. Люблю его только сильнее, горжусь им нереально! Для меня он самый мужественный, заботливый и нежный!»

«2008 и 2024 год. Мне кажется, что между фото всего лишь пару лет, а на самом деле там два кота, одна собака и 13-летний сын»

«Мы вместе 16 лет. За эти годы успели пожениться, дважды стать родителями, несколько раз сделать ремонт и даже дом и баню построить своими руками»

"Мы познакомились в 2011. Время идет, волосы редеют, а борода и сын растут. Только жена остается прежней"

«Мы вместе уже 20 лет. У нас две прекрасные дочки, любовь-морковь, семья и ипотека»