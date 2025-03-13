17 снимков, которые доказывают, что любящим парам время только на пользу идет
Семья
13 минут назад
У всех о любви свое мнение, одни считают, что ее нет, другие уверены, что она живет 3 года. Но есть пары, которые на собственном примере показывают, что с годами чувства только крепнут. И наблюдать, какой путь люди прошли от первых встреч до крепких семейных отношений, и как изменились за это время — весьма увлекательное занятие.
"Мы с мужем в 2008 и сейчас"
- Ну знаете, если бы вы не сказали, я бы подумала, что между фото пара лет. © TuffTuy / Reddit
"Мы с женой 16 лет назад, когда только начали встречаться, и сегодня"
«Между фото 15 лет разницы. Люблю свою жену больше жизни! Она родила мне двух прекрасных сыновей. Мы молоды, влюблены и счастливы!»
- Интересно, как из юных раздолбаев получаются серьезные люди. © Kabanyra / Pikabu
"Я и мой парень 10 лет назад и сейчас, когда мы уже муж и жена"
«На первом фото нам с женой чуть за 20, мы молодые и красивые. А на втором — мы спустя 30 лет с молодыми и красивыми детьми»
"Познакомился с этой красоткой в 2007 в своем районе. Поженились в 2011. Ну а теперь нас уже четверо"
"Мы с мужем в 2000 году в день свадьбы и сегодня"
Когда 20 лет точно пролетели не зря
"Мы с женой в 2004 и в 2025. Я сразу понял, что она — та, с кем я хочу быть вечно"
«Мы вместе уже 37 лет, а знакомы и того больше»
"Мы с женой в 2005 и 20 лет спустя"
"Мы встретились, когда нам было уже за 40, и вот мы 17 лет спустя"
- Вот что значит забота! Второе фото лучше первого! © Lidochka86 / Pikabu
«Мы с мужем в 2001 году и сейчас. Люблю его только сильнее, горжусь им нереально! Для меня он самый мужественный, заботливый и нежный!»
«2008 и 2024 год. Мне кажется, что между фото всего лишь пару лет, а на самом деле там два кота, одна собака и 13-летний сын»
«Мы вместе 16 лет. За эти годы успели пожениться, дважды стать родителями, несколько раз сделать ремонт и даже дом и баню построить своими руками»
"Мы познакомились в 2011. Время идет, волосы редеют, а борода и сын растут. Только жена остается прежней"
«Мы вместе уже 20 лет. У нас две прекрасные дочки, любовь-морковь, семья и ипотека»
- Женщина очень красивая. Просто огонь! © DimaFleen / Pikabu
А вот еще несколько статей о семейной жизни, которая редко бывает скучной:
Фото на превью bumblingplum*** / Reddit
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