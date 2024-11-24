17 заботливых людей, которые внесли в чужую жизнь немного тепла

Летом гуляли в обеденный перерыв с подругой, и так было приятно, когда один мужчина, который просто шёл мимо, остановился, и сказал мне - девушка, вам так идет это платье!

Даже просто оказаться девушкой в моем возрасте уже приятно, а уж с комплиментом...))