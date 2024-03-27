18 человек, которых сколько в комиссионки ни пускай, они без конца будут «бриллианты» находить

К видавшим виды вещам можно относиться по-разному. Для одних старинная посуда, украшения и одежда — это просто хлам, а для других очень ценные предметы, с которыми они не готовы расстаться.

«Взгляните, что моя бабушка нашла, когда рылась у себя во всяких штуках для ванной. Хочу в следующем году воспользоваться этими духами в день своей свадьбы»

«Нашел этих красавцев на рынке за $ 30 — набор из 2 винтажных светильников в виде павлина»

«Ухватила поскорее этот ретро-халат, пока меня никто не опередил»

А я б такой даже на свою свадьбу надела. Эх, где б только найти что-то похожее. © fluxusisus / Reddit

«Это винтажное кольцо Tiffany. Я без ума от его простоты и узора в виде переплетений»

«Перебирая груды старинных украшений в мамином магазине, я обнаружила браслет. Если на него посветить ультрафиолетом, то браслет светится»

«Мы планировали скромную свадьбу, и я уже купила платье. Но тут увидела в комиссионке другое и по смешной цене. Примерила и поняла — оно идеально»

© letsgocrzy / Reddit Masik 2 часа назад Отличный выбор платья, и фигурка прекрасная!

А у мч хотелось бы поменять кое-что в наряде - галстук подлиннее, рубашку без узора, брюки чуть удлиннить (или они внизу лежат неудачно), и вот этот вот светлый выступающий край подошвы - ни к... чему, ни в Красную Армию. - - Ответить

Ты выглядишь на миллион! © hundreddollar / Reddit

«Моя мама купила набор чашек в антикварном магазине. Если вы будете держать их против источника света, то сможете увидеть внутри не что иное, как образ женщины»

«Удивительная находка в местном секонд-хенде. Не могу поверить, как хорошо сидит платье и шляпка»

«После развода купила себе это кресло и чувствую себя на нем настоящей королевой»

Надеюсь, ты в курсе, что за кресло купила на самом деле. Оно же сокровище настоящее. Наверно годов 40-50-х. Окрашено, кстати, безупречно. © Unknown author / Reddit



«Я нашла самое шикарное винтажное платье! Думаю убрать подплечники, потому что у меня и так довольно широкие плечи. Стоит?»

«Наряд 1950-х годов. Насколько я помню, он основан на выкройке Dior»

«Это самое лучшее, что я только могла отыскать в комиссионном магазине»

«Сегодня сбылась мечта меня 10-летнего»

«Искала кольцо, заметила это в антикварном магазине и поняла, что оно то самое»

«Нашла этот комплект из платья и жилета в местном винтажном магазине. Выглядят, как вещи середины XX века»

«Я купила тарелки и решила их отмыть. Краска начала отслаиваться, и под ней было спрятано красивое переливающееся стекло»

«Это потрясающее блюдо досталось мне за смешные деньги»

«Забрал это великолепие себе домой»