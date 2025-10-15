18 фотографий из семейных альбомов, в которых оживает целая эпоха
Семейные альбомы — реальные машины времени. Взгляд, одежда, обстановка — все в них дышит прошлым. Мы собрали такие снимки, которые и вправду могут переносить в другую эпоху.
«Моя бабушка родилась в бедной семье, а стала истинной светской львицей»
- Она вышла замуж за моего дедушку в 20 лет. Он тогда начал работать пилотом в одной из авиакомпаний. Бабуля объездила большую часть мира и влипла во множество приключений в национальных парках. Все это с зашкаливающим шиком — она носила самые красочные ветровки, которые могла найти в 80-х и 90-х годах. Меня назвали в ее честь. Она действительно была замечательным человеком. © Calliopehoop / Reddit
«Школьный выпускной, 1979 год»
«Это 1953 год. Моя бабушка в 9 классе»
- Бабушка из принципа решила надеть брюки в день фотосъемки, а ее заставили повернуться боком. Как мне нравится ее самодовольная улыбка! © henryfirebrand / Reddit
«Мой первый раз на пляже. 1979 год»
- Я до этого ни разу не был на пляже. Родители сказали мне, чтобы я подбежал к воде. Ну я так и поступил, потом сделал стойку на голове и встал, отплевываясь. Ха! Я всегда любил воду. © Bitter_Offer1847 / Reddit
«Моя прабабушка сделала селфи в зеркале»
- Мы нашли этот снимок, просматривая фотографии моего покойного дяди. Возможно, фото было сделано в 1960-х, но мы можем ошибаться. Не исключаю, что у кого-то получится идентифицировать эту камеру и точнее определить дату. © butwhyw00dy0usaythat / Reddit
«Моя бабушка была танцовщицей, 1928»
- Держу пари, что твои бабушка и дедушка знают прабабушку моего мужа. Она была участницей шоу «Зигфелд» и пела в хоре в 20-х. © dohmestic / Reddit
- Держу пари, вы правы! Моя бабушка знала Фло Зигфилда и танцевала у него, но не в основной группе из-за своего роста. © sandmanmilwaukie / Reddit
«Мои родители на своей свадьбе 50 лет назад»
- На этой неделе мои родители празднуют пятидесятую годовщину свадьбы, поэтому я оцифровал кадры с этого торжества — они были на непроявленной пленке. Вот один из моих любимых снимков. У папы тут стрижка как у певца Джима Моррисона. © munzter / Reddit
«Мама и папа танцуют. Фото сделано в начале 60-х»
«Мама отправляется в колледж, где-то 1957 год»
«Моя мама с друзьями на танцах в 1986 году»
- Мамуля (девушка на фото слева) была модницей, я до сих пор ношу некоторые из ее вещей. Прошу прощения за качество фото — я нашла его в старой сумке. © theturtlechapter / Reddit
«100 лет назад состоялась свадьба моих бабушки и дедушки»
- На этом фото они в отеле, который только что открылся. Я думаю, что их свадьба была самой первой в этом бальном зале. Мои дедушка с бабушкой были женаты 41 год. © earspasm / Reddit
«1930 год. В кадре моя прабабушка»
- Она была невероятно крутой для своего времени! © Nerdy*****Curvy / Reddit
«1979 год. Папа помогает мне успокоиться перед свадьбой»
- Честно говоря, я не помню точно, что он тогда сказал. Но до сих пор чувствую, как его рука крепко сжимает мою. © dittidot / Reddit
«Подобрал на улице пакет с фотографиями и рисунками этой леди. Она была художницей. Нашел в соцсетях ее детей и мужа. Очень переживал, оставил им кучу сообщений, а вечером вдруг мне позвонили»
Это был бывший муж Хани — леди на фото. Мы немного поговорили, и я отправил ему найденные фотографии. Он узнал некоторые, но многие оказались для него новыми. Мы тепло побеседовали о Хани, ее жизни и творчестве — о том, как она была художницей-карикатуристкой, учителем, участницей конкурса «Мисс Массачусетс», уважаемым членом сообщества и, прежде всего, любящей матерью и женой. Муж дал мне номер их дочери, и я передал ей рисунки, отказавшись от какой-либо компенсации. Через месяц она написала, что наконец получила посылку и очень рада — ведь у нее почти не осталось фотографий мамы и дедушки. Этот случай стал одним из самых трогательных моментов в моей жизни, и я решил поделиться им.
«Мои бабушка и дедушка позируют фотографу в середине 60-х»
- Бабушка тогда экспериментировала с разными прическами. Она всегда следовала за модой — такая стильная дама. Дедушка был моряком и плотником, красавцем и добряком. Я так скучаю по ним обоим. © NenyaSindar / Reddit
«Родители на зимнем балу в 70-х. Моя мама тогда была на первом курсе и вышла замуж за отца, но не просто так, а для того, чтобы жить вместе в общежитии — мужчин туда пускали, только если они были женаты»
«Мои бабушка и дедушка на свадьбе в 1955 году»
- Они дожили до 90 и ушли из жизни всего несколько лет назад в одном и том же месяце. Бабушка с дедушкой очень любили друг друга. © Capable_***roach_19 / Reddit
«Моя прабабушка по отцовской линии в 1920-х годах»
- Это был обычный наряд. Все женщины в том регионе так одевались. © Haunting-Most8870 / Reddit
Кажется, мы расплылись в улыбке от приятной ностальгии. А может, у вас тоже хранятся такие кадры? Делитесь ими в комментариях — нам правда будет интересно взглянуть.
