18 людей, встреча с которыми была словно маслом по сердцу

Истории
1 час назад

Тяжелый день, усталость, заботы — все это может стать причиной плохого настроения и раздражительности. В такие моменты и общаться-то ни с кем не хочется, а уж если пришлось заговорить с незнакомцем, то диалог не всегда может иметь позитивную окраску. Но случается, что именно такие негаданные беседы с чужим человеком могут стать одним из самых теплых воспоминаний.

  • Сижу в очереди, а рядом милая бабуля. Тут у нее звонит телефон, а на звонке — «Имперский марш» из «Звездных войн»! Я ухмыляюсь: «Наверное, внуки поставили?» А она медленно расстегивает куртку, а под ней свитшот с Дартом Вейдером! И говорит с укором: «Нет, это я сама себе такую мелодию поставила, я вообще-то „Звездные войны“ обожаю!» © Палата № 6 / VK
  • Зашла в магазин, с товарами стою в небольшой, но весьма хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» Здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась:
    — Девушка, можно вам цветы подарить?
    — Чего?
    Оказалось, что списали тюльпаны, которые продавали к празднику, предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / VK
  • Муж отправил нас на дачу, сам работал. Шел как-то домой и увидел, что упала бабушка. Подбежали к ней он и девушка. Бабулька поблагодарила за помощь и лукаво сказала: «Ну вы бы познакомились? Хорошие оба такие!» Супруг ответил, что женат, жену отвез на дачу. Бабка выдала: «Так, срочно бери номер у этой девушки! Жена далеко, а эта под боком!» © Подслушано / Ideer
  • Нашла на улице телефон, решила дождаться звонка, чтобы вернуть хозяину. Через пару минут раздался звонок, договорились о встрече. Жду. И тут ко мне подходит такой брутальный мужик, здоровый, борода, кожаная куртка. Держит что-то за спиной, смотрит серьезно. Я уже начала думать, что, может, и не стоило так геройствовать... А он таким низким голосом говорит: «Я за телефоном». Я быстро достаю его из кармана, протягиваю, а он в ответ вытаскивает из-за спины... плюшевого зайца. Огромного. Я в шоке, говорю: «Да вы что, не нужно было!», а он сурово так: «Бери!». Взяла. Стою с этим зайцем, смотрю, как он уходит, и думаю — а ведь добрые люди еще остались. Хотя, конечно, заяц теперь сидит на кровати и выглядит как свидетель какого-то странного обмена. © Не все поймут / VK
  • Стою в очереди, передо мной бабушка, классическая, ворчливая. Стоит, бурчит себе под нос: «Ох уж эти современные мужики, наряжаются непонятно как!», — и смотрит на молодого парня с модной стрижкой и в рваных джинсах. Доходит ее очередь, фармацевт называет сумму, бабушка достает кошелек, начинает медленно считать копейки. И вдруг замирает — не хватает. Вздыхает, начинает убирать что-то из покупок, тихо, смущенно: «Доченька, давайте витаминчики уберем, я потом докуплю...» И тут тот самый парень, на которого она бурчала минуту назад, молча кладет на прилавок недостающую сумму. Бабушка на него выпучивает глаза, краснеет, мямлит что-то. Он просто кивает, улыбаясь: «Берите все, бабуль, здоровье важнее». Фармацевт пробивает, бабушка забирает лекарства, еще минуту стоит в ступоре, а потом уже на выходе оборачивается и тихо говорит: «Спасибо, сынок...» Вот так и рушатся стереотипы. Мужчина — это не про одежду, а про поступки. © Не все поймут / VK
  • Зима, на улице — 20 ℃. Сижу дома, слышу непонятные звуки со стороны балкона. Выглянула в окно, но ничего не заметила. Решила, что провода и ветер. Минут через 10 раздался звонок в дверь. Открыла, а там девушка из дома напротив. Говорит, что на моем балконе голубь в веревках запутался. Она его из своего окна заметила, минут 10 наблюдала и когда поняла, что сам он не выпутается, побежала ко мне, чтобы спасти птицу. Освободили таки голубя. Стало так радостно за птицу и за неравнодушие девушки. Теперь мы с ней дружим. © Подслушано / Ideer
  • Зашел в кофейню, заказал кофе, карта не проходит. Понимаю, что денег на ней нет. Наличка тоже как назло отсутствует. А бариста уже налила, стакан стоит, пар идет, ароматный, горячий... Стою, ужас, как стыдно. За мной очередь, все смотрят. Думаю, надо сказать, что деньги в машине забыл, мол, сейчас вернусь... и тихонечно побегу куда-то. А бариста смотрит на меня, улыбается и говорит: «Да ладно, все понимаю, пей, за счет заведения». Я завис. Думаю, может, прикалывается? Нет, просто спокойно отдала кофе и дальше пошла работать. На следующий день пришел отдать деньги. Говорю: «Спасибо, что выручили. А как вы поняли, что у меня нет денег в машине?» Она улыбается и спокойно отвечает: «Я видела, как ты на автобусе приехал». © Не все поймут / VK
  • Сосед постоянно что-то пилил и сверлил. Когда шум совсем достал, то пошла разбираться. Дверь открыл дедуля. Я начала возмущаться, а он такой, мол, заходи, покажу, из-за чего шум. Заглянула в комнату и обалдела: там огромное количество деревянных игрушек. Он рассказал, что делает их для детских домов. На носу Новый год и нужно постараться, чтобы игрушки достались всем деткам. Поэтому работает сутками и до самой ночи. Так стыдно мне еще не было никогда. После этого я каждый день приносила ему еду, а то он даже поесть толком не успевал. © Палата № 6 / VK
  • Сломалась машина за несколько остановок от дома. На починку денег нет. Езжу на автобусе, а по пути ищу ее глазами, надеясь на то, что с авто еще не сняли колеса. Спустя несколько дней ко мне подсела тетка и выдала: «Чью машину ты каждое утро ищешь глазами? Мужа? Так если он непутевый — разводись!» Честно говоря, я опешила, то ли я с таким страхом выискиваю машину, то ли тетке просто заняться нечем. © Подслушано / Ideer
  • Пришла на прием к неврологу. Только зашла в кабинет и тут же слышу вопрос от врача: «А у вас недавно не брали интервью в районную газету?» Я мысленно прокрутила последние из своей жизни события и отрицательно помотала головой. Последовал следующий вопрос: «А зимой?». И тут я вспоминаю, что было такое на Татьянин день. Врач радостно произнес: «А-а-а, значит зимой. У меня ремонт делают, стелют газеты на пол, я вас сразу узнал!» Даже не знала, как на это реагировать. © Подслушано / Ideer
  • Недавно возвращалась домой поздно вечером. Вокруг темно, холодно, автобусы уже почти не ходят. Вдалеке увидела маршрутку и со всех ног побежала к ней, размахивая руками, чтобы водитель меня заметил. Но он проехал мимо. Расстроенная, собралась плести до остановки, вдруг рядом остановилась машина. Водитель предложил подвезти, но я отказалась, ведь страшновато садиться к незнакомому человеку. Через пару минут та же самая маршрутка как вкопанная остановилась посреди дороги. Я успела сесть. Зашла внутрь и увидела ту самую машину, водитель которой предлагал подвезти. Он перегородил дорогу маршрутке, чтобы та меня подождала. Я зашла и машина спокойно поехала дальше. Стояла в салоне, пораженная этим поступком. © Не все поймут / VK
  • Как-то возвращалась домой поздним вечером. За мной увязался мужик. От самого автобуса шел за мной. Я быстрее и он быстрее, в итоге побежала. Он рванул за мной и заорал: «Девушка, стой! Стой, говорю!» Таки догнал меня. Я стою, дрожу, а мужик говорит: «Ты пакет в автобусе оставила». А в нем были дорогие мне вещи. В общем, мы с ним познакомились и он даже пригласил меня на свидание. © Подслушано / Ideer
  • Как-то мой брат поехал на юг по горам на велосипеде кататься. Обратно решил полететь на самолете. Так как в багаж все его вещи не поместились, он надел на себя три футболки и прочее барахло. Венцом всему этому был велосипедный шлем. Практически каждый пассажир спрашивал, зачем ему шлем. На это он с невозмутимым лицом отвечал: «А вам что, не выдали?» © Подслушано / Ideer
  • Шел снег. Вернулась домой, поставила машину у дома, и тут бац — она забуксовала прямо в сугробе. Достала лопату, начала откапывать колеса, а неподалеку стояло авто, в котором сидели два парня. Зло взяло, подумала, ну хоть бы помощь предложили, сидят там как зрители. Я от ветра быстро замерзла, решила пойти домой, согреться, а потом вернуться. Выпила чаю, вернулась через полчаса с новыми силами. И что вы думаете? Машина уже откопана. Те самые парни молча сделали свое дело и уехали. Ребята, спасибо вам огромное! © Не все поймут / VK
  • Помог старику пакеты донести. Тяжелые, у самого руки чуть не оторвались. Он всю дорогу, как типичный дед, то благодарил, то ворчал про мой прикид и про то, что молодежь нынче добрая редко бывает. Дошли до подъезда, он копался в кармане, что-то искал. Думал, деньги хочет дать, уже приготовился отказываться. А он достает конфету. Самую обычную, карамельку в смятой обертке. Протягивает мне и говорит: «Бери, счастливая. Мне вот ее дали, сказали что она удачу принесет, и вот, встретил тебя». Вот теперь думаю оставить ее себе или тоже передать дальше? © Не все поймут / VK
  • Как-то летним вечером шла в легком сарафане, загорелая. Внезапно мне перегородила дорогу машина. Водитель опустил стекло, я поняла, что сейчас начнется: красотка, давай прокатимся. На несколько секунд повисла тишина и мужик выдал: «Девушка, вы такая красивая! У меня тут перфоратор лишний есть, вам не нужен? Дешево!» Я, естественно, отказалась, а когда вернулась домой, даже не знала, смеяться мне или плакать от подобного внимания. © Подслушано / Ideer
  • Ехали как-то с семьей на автобусе за границу. Шесть часов утра, все сонные, злые. Только сели, в салон зашла стюардесса и монотонно с серьезным выражением лица выдала:
    — Здравствуйте! Меня зовут Жанна. Сегодня я буду вашей стюардессой. Заранее отвечаю на интересующие вас вопросы, — все замолчали, а она продолжила, — Да, как в песне. Нет, не специально. Приятной поездки!
    Кажется, смеялись все. © Подслушано / Ideer
  • Ехала на работу, настроение было как у усталой картошки. Автобус битком, все стояли, молчали, в общем, атмосфера так себе. На одной из остановок зашел парень с колонкой, и врубил музыку. Все на него покосились, кто-то прошептал: «Опять эта странная молодежь». А он, как ни в чем не бывало, начал петь. А голос-то какой! Все замерли. Через пару минут весь автобус хлопал, кто-то даже подпевал. Под конец парень собрал кучу аплодисментов, поклонился, поблагодарил и вышел. Ехала дальше, а на душе было так тепло, будто в отпуске побывала. © Палата № 6 / VK

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