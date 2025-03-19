18 людей, встреча с которыми была словно маслом по сердцу

Тяжелый день, усталость, заботы — все это может стать причиной плохого настроения и раздражительности. В такие моменты и общаться-то ни с кем не хочется, а уж если пришлось заговорить с незнакомцем, то диалог не всегда может иметь позитивную окраску. Но случается, что именно такие негаданные беседы с чужим человеком могут стать одним из самых теплых воспоминаний.