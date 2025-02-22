18 примеров того, что некоторые дизайнерские идеи хорошо смотрятся только на бумаге

Многие дизайнерские задумки в теории выглядят свежо, интересно и практично. Однако, когда дело доходит до их реализации, всплывают различные нюансы, в корне меняющие дело. Мы решили собрать примеры, доказывающие, что перед воплощением дизайнерских идей стоит хорошенько все обдумать.

«И почему никто не подумал, что беседку не стоит ставить на деревянную платформу. Она же быстро сгниет»

«В этой гостинице выключатели спрятаны за подушками, так что любое неловкое движение ночью врубает свет»

«В этом гостиничном номере было страшновато. Светильник-черепаха висит над тобой и меняет цвет»

«На диване этого пляжного домика можно одновременно наслаждаться и морской и туалетной свежестью»

Некоторые дизайнерские ошибки достаются по наследству

Купил дом и вскоре заметил на полочке рядом с входной дверью пустой патрон. Подумал, что не дело, и вкрутил в него лампочку. После первого же открытия двери лампочка разбилась вдребезги. Вот тогда понял, почему же патрон пустой. © rickroy37 / Reddit

«Над этой ванной явно поработал дизайнер из преисподней»

Это что, тканевые обои? Добро пожаловать, плесень. © 3yellowcats / Reddit

«Пытаюсь понять, кто здесь накосячил: дизайнер или строители?»

Да вся фотография — это одна сплошная боль. © Unknown author / Reddit

«Для полного завершения образа здесь не хватает только красных отпечатков рук на стенах»

«Человек, который изобрел черную раковину, видимо, никогда не мыл руки и не чистил зубы»

Некоторые приемы просто не работают

Я как-то останавливался в отеле, где ванная была настолько крошечной, что дверь при открытии сразу упиралась в унитаз. Владелец решил исправить эту дизайнерскую ошибку и не придумал ничего лучше, чем выпилить в двери отверстие в форме унитаза. Все бы ничего, но свет в ванной не выключался, а лампочки были настолько мощными, что сияли, как летнее солнышко. © Ladderjack / Reddit

«Отвращение отелей к дверям в ванные комнаты дошло до абсурда»

«Ну и что, ради всех святых, я должен делать с этим камином?»

«Я не в восторге от работы нашего интерьерного дизайнера»

Дизайнер точно был интерьерный, а не инфернальный? © vagalumes / Reddit

«Феерическая дизайнерская ошибка»

Некоторые дизайнерские решения приходится переделывать

Сестра с мужем участвовали в шоу, где приглашенные дизайнеры меняют интерьер в одной из комнат. В результате из их спальни сделали романтическое гнездышко в духе «Тысячи и одной ночи»: шкафы занавесили тканью, а на потолок присобачили ветку с лампочками. Выглядело своеобразно. А через пару месяцев половина лампочек перегорела, ветку они выбросили и ткань вместе с ней. Заодно перекрасили комнату в нейтральный цвет. Из хорошего: на эти дизайнерские изыски они не потратили ни копейки. © RealLivePersonInNC / Reddit

«Заплатили дизайнеру интерьера за оформление гостиной. Неужели это лучший вариант?»

Ну если дизайнер — команда детишек, то да. © DasSassyPantzen / Reddit

«Вот так „разджинскрасили“ стену в отеле»

Дизайнеры порой забывают про бюджет

Решили полностью переделать комнату и наняли для этого дизайнера. Я сразу сказал ей, что у нас ограниченный бюджет: хотелось бы уложиться в $10 000, ну максимум $20 000. Дама сказала, что проблем не будет. Нарисовала проект, мы его утвердили и заплатили ей $ 5 тысяч за работу. И вот приходит она тут со сметой на мебель, а там сумма в $ 65-75 тысяч. Я просто обалдел. Теперь не знаю, что делать: разрывать с ней контракт или требовать, чтобы она заново переделала весь проект. Мы просто в бешенстве. © Unknown author / Reddit