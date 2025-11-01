18 случаев, когда поездка в общественном транспорте оказалась круче любого кино
Интересное
1 час назад
Если бы где-то вручали «Оскар» за лучшие сцены повседневной жизни, общественный транспорт забрал бы большинство статуэток. Здесь рождаются легендарные диалоги, невероятные поступки и самые нелепые ситуации. И наша статья — прямое тому доказательство.
- Утром ехала в автобусе, где кондуктором был молодой мужчина с яркой внешностью: рыжий такой, с усами. В тот же день, но вечером, я снова ехала в автобусе и увидела того мужчину-кондуктора. Я показала ему проездной, он качнул головой, типа, все ок, а потом и говорит: «Вообще-то я просто домой еду, не на работе я». Тем временем рядом возник настоящий кондуктор. Посмеялись. © Malenbkaya / Pikabu
- Стою у киоска на остановке. Подходит автобус, и молодой парень бросается к двери. Встречает старую-старую бабульку, подает ей руку, помогает спуститься. Следующей спускается молодая девушка. Он подает ей руку, обнимает и целует. Парень с девушкой удаляются, а бабка, глядя им вслед, а потом на меня, выдает: «А меня не поцеловал...»
И задорно подмигивает. © Fatherbig / Pikabu
- Лет тридцать с гаком назад ехал на трамвае в город из промзоны. Отъезжаем от очередной остановки, а от проходной бежит запоздавшая женщина. Наша кондуктор — вожатому: «Валя, постой, там пассажир!» Валя дает по тормозам и двери раздвигает. Какой-то шутник в салоне: «Валя, трогай, у нее проездной!» Валя дает по газам и двери задвигает! Прямо перед носом у запыхавшейся женщины. Поехали! © АВГ MCMXLIX / Dzen
- Однажды, возвращалась домой с работы, села в маршрутку. И, уже подъезжая к своей остановке, понимаю, что забыла кошелек на работе. А там и деньги, и карточка — расплатиться за проезд нечем! Подхожу к водителю, объясняю ситуацию, он с пониманием относится, видит, что тетенька взрослая, не обманывает. Я расчувствовалась от того, что он не ругался, и подарила ему пирожки, которые домой везла. Дома мои дети смеялись, что я пирожками расплатилась. © Zема / Dzen
- На остановке запрыгивает в автобус собака, автобус трогается. Пассажиры кричат водителю: «Остановитесь, собака забежала!» Кондуктор из другого конца автобуса спрашивает: «Небольшая, рыжая?» Все хором: «Да!» Кондуктор невозмутимо: «Эта рыжая морда на Сквере выходит». © Не все поймут / VK
- Торопились с подругой на последнюю электричку. Бегом влетели. Народа нет, тепло — красота. Но тут внезапно погас свет и двери тупо закрылись. Мы стали звонить в МЧС, пытались раздвинуть двери. И как же ржал весь вокзал, когда через 40 минут нас все-таки достали. Я не знаю, как два сознательных человека с высшим образованием могли это сделать, но мы сели в электричку, которая приехала на вокзал на отстой! © Подслушано / Ideer
- У меня был ужасный день, и я решила уйти с работы пораньше. По дороге домой в метро я ехала, чуть не плача, вся в своих мыслях. И тут в вагон вошел мужчина с магнитофоном, микрофоном и каким-то непонятным черным ящиком. Потом он начал петь какой-то старый хит, танцевать и протягивать микрофон другим пассажирам, чтобы те подпевали. И люди пели! А в финале он нажал кнопку на черном ящике и — вжух! — вагон заполнился мыльными пузырями. А на следующей остановке этот клевый чувак вышел. © littleawkwardturtle / Reddit
- Езжу от метро до дома на маршрутке. По пути есть пешеходный переход, а перед ним — лежачий полицейский. В маршрутке обычно дремлю или залипаю в телефон, зная, что мне выходить через минуту после того, как я подлетаю до потолка. В один прекрасный день полицейского убрали. Так я узнал, где у этой маршрутки конечная. © Sheen / Pikabu
- Вчера я ехал в автобусе, а напротив меня сидел татуированный мужик лет 50 угрожающей наружности. Он был весь покрыт татухами, включая лицо, и все они были, мягко говоря, не самыми позитивными. На остановке девушка, которая сидела рядом со мной, вышла и случайно обронила кошелек, а мужик это заметил, схватил пропажу и кинулся за дамочкой с криком: «Эй, ты! Да, ты! Стой!» Девушка занервничала и ускорилась. Мужик за ней. Еле догнал, вручил кошелек, вернулся в автобус и выдал: «Странная она какая-то. Смотрела на меня так, будто за ней какой-то негодяй гонится!» © raging_*** / Reddit
- Зашла в троллейбус. Смотрю, сидит парень с ребенком на руках и девушка с красивым рыжим котом. Я сижу напротив них. Минут 20 едем, как вдруг парень смотрит на кота, потом на ребенка, а потом говорит: «Обмен?» Девушка кивает и говорит: «Да, обмен». Парень берет кота, а девушке достается ребенок. Я смотрю на них в шоке, не понимаю, что происходит. Только потом дошло, когда они вышли из троллейбуса, что это муж с женой. А я уже хотела выбегать из троллейбуса и звонить в полицию. © Не все поймут / VK
- Каждый день рядом со мной в автобусе сидит один и тот же парень. Вчера я жутко не выспалась, уснула по дороге в универ, он заботливо подставил плечо. А когда кондуктор подошла и спросила: «Не надо ли ее разбудить? Проспит же...» — парень ответил: «Не надо, я знаю, где она выходит». В этот момент я уже не спала, а просто умилялась происходящему. Обменялись номерами с молодым человеком, завтра идем гулять. © Не все поймут / VK
- Знакомая рассказывала. Она с мужем и двумя детьми на юг ехала в поезде. На станции муж в одних шлепанцах вышел чего-нибудь купить. Она говорит: «Страшно стало, что он один пошел. Вышла с ним. Поезд еще долго должен был стоять. Оглядываюсь, а он без объявления уезжает... А в вагоне дети!» У нее началась истерика. Таксисты обманывают часто: довозят до станции, говорят, мол, скоро ваш поезд приедет, берут огромные деньги и уезжают, а поезд уже проехал эту станцию.
Таксиста они нашли быстро, гнали с огромной скоростью. Знакомая не отпускала его до тех пор, пока не увидела, что поезд действительно едет. С тех пор, говорит, никогда не выхожу на станции, а все всегда беру с собой. © Kusochek Jady / Dzen
- Впервые в жизни ехал в троллейбусе. Сижу, пробил билетик, на одной из остановок заходит кондукторша — такая женщина с широкими плечами и ярко-красной губной помадой. Она начинает кричать одновременно грубым и ласкательным голосом: «Граждане пассажиры, быстро достаем проездные документы, не ждите мою руку у вас на плече. Зажимаю сильно, не отпускаю долго, кричу на ухо громко!» После этих слов все пассажиры очень быстро подоставали свои билеты, а то мало ли что. © Не все поймут / VK
- Еду как-то в маршрутке. Зима, окна подмерзли, ничего не видно. Парень напротив меня решил расплавить лед на окне монетой, чтобы видеть, где мы едем. Нагрел ее в руке и приложил к окну. Я смотрю. Всю оставшуюся дорогу он пытался отковырять эту вмерзшую в лед монету. Он выглядел таким беспомощным! А мне было тяжело просто не засмеяться во весь голос. © Злая*** / Dzen
- Ехала в полупустом трамвае. Заходит бабулька, и прямиком ко мне: «Уступи место!» Я говорю, мол, вон сколько свободных мест, садитесь. Ответ озадачил: «А я всегда на это место сажусь, мне здесь нравится!» © Погода Изменчивая / Dzen
- Была очень влюблена в парня, а он бросил меня на глазах у друзей. Еду в трамвае, плачу. Билет купить забыла, а тут контролер. Говорит, мол, платите штраф. Я разозлилась: «Да что вы ко мне пристали? Трагедия у меня!» А контролер вдруг такой: «Трагедия? Непорядок. Будем исправлять на комедию!» И пригласил меня на свидание. Я глянула: а парень-то симпатичный! В общем, 9 лет вместе, двое детей. Судьба.
- Ехала в прошлом году в соседний город на электричках. Ехать 5 часов. Захожу в вагон, все места заняты, несколько человек стоят. Вижу, что 6 мест заняли три девицы, а три места рядом с ними заняты их вещами. Девицы ведут себя агрессивно, хамят, не дают никому сесть, утверждают, что потом сядут их подруги. Стоящие рядом женщины переругиваются с девицами, но стоят. Я убрала с места одну из их сумок, сажусь. Начинают вопить, что занято, что в сумке хрупкие вещи, я им должна и обязана... Я в ответ: «Как только предъявите мне билет с указанным местом — я сразу уступлю». Тогда они решили сделать мне неудобно, чтобы я сама ушла: то ноги поставят рядом со мной, то видео громко включат. Я сказала, что в эту игру можно играть вдвоем, и начала их зеркалить. Им не понравилось, перестали. Одна из женщин, кто рядом стоял, тоже осмелела и села на второе место. Тут уже девицы совсем приуныли и дальше ехали тихо. © My.lilla / Pikabu
- Буквально за остановку до моей заходит парень. И, пока он присаживался напротив меня, я заметила, что у него расстегнута ширинка. Думаю, что парню надо помочь... Вдруг на собеседование едет, или с девушкой знакомиться — неудобно же! Пишу в заметках на телефоне: «Кажется, у вас ширинка расстегнута». Встаю к выходу, протягиваю ему телефон. Он на меня глянул, подмигнул, а потом прочитал... Череда эмоций сменились на его лице: непонимание, удивление, стыд такой, что аж щеки покраснели, смех. Стоя на выходе обернулась на него, он все так же смеялся и краснел. Надеюсь, не зря парня смутила. © stasja0520 / Pikabu
Нетривиальные истории могут происходить не только в транспорте, но и на работе — и у нас есть забавные фотодоказательства этой гипотезы.
Комментарии
Уведомления
Мужа одного на станции оставить страшно, а детей в поезде как не фиг делать. Л - логика
-
-
Ответить
Похожее
16 людей, которые подняли телефонную трубку, и их день перестал быть томным
Истории
1 неделя назад
18 человек, рядом с которыми даже ангелы теряют терпение
16 свиданий, после которых хотелось просто стереть себе память
15+ человек, которых неожиданное наследство застало врасплох
Интересное
1 месяц назад
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
17 человек, которые сходили в строительный магазин и до сих пор фонтанируют эмоциями
Интересное
1 неделя назад
20 фотографий, которые приоткрывают дверь в тайный мир разных профессий
Фотоподборки
1 месяц назад
15 историй из примерочных, после которых начинаешь смотреть на шопинг совсем другими глазами
16 раз, когда люди решили задержаться на работе, но не были готовы к такому сюрпризу
14 человек, для которых финансы вышли на первый план
20+ начальников, чья «гениальность» сыграла с ними злую шутку
Истории
1 неделя назад
15 историй о том, что жизнь с родственниками — это и комедия, и драма
Семья
1 месяц назад