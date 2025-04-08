18 случаев, когда пребывание в отеле стало чуть ли не главным событием путешествия

Бывает, отель впечатляет сильнее, чем само путешествие — гости потом вспоминают не экскурсии, а неожиданный отельный опыт. Кого-то сражает лютый дизайн, а кого-то — сервис, от которого челюсть на полу. А порой все решает одна фишка: вид из окна, сводящий с ума, или люкс за копейки.