18 случаев, когда пребывание в отеле стало чуть ли не главным событием путешествия
Бывает, отель впечатляет сильнее, чем само путешествие — гости потом вспоминают не экскурсии, а неожиданный отельный опыт. Кого-то сражает лютый дизайн, а кого-то — сервис, от которого челюсть на полу. А порой все решает одна фишка: вид из окна, сводящий с ума, или люкс за копейки.
«В моем гостиничном номере есть огромная дверь для дверного проема обычного размера»
«В моем отеле в Мюнхене играет музыка из бара в ванной комнате»
Заселились как простые смертные, проснулись в королевских апартаментах
- Сегодня звонил двоюродный брат и рассказал, как полетел по долгу службы в Дубай, заселился с коллегами в 5-звездочный отель по самой низкой цене, но из-за переполнения номеров они не получили свой номер... И им выделили «королевские апартаменты». Бассейн внутри, невероятные красоты и размер номера свыше 1000 кв.м. Везет же людям. © Палата № 6 / VK
«В холле нашего отеля был бассейн, а окна номеров выходили как раз на него. Это сильно сбивало с толку»
Проветрить любой ценой
- Учусь на переводчика и, когда есть время, подрабатываю гидом, преимущественно для групп китайских туристов. За время работы я встречала много, мягко говоря, своеобразных туристов, но «вишенкой на торте» стала одна китаянка, которая позвонила мне среди ночи и, рыдая в трубку, заявила, что она сломала окно! Пока я ехала в отель на такси, пыталась представить, как же можно было сломать пластиковый стеклопакет, но в голову мне так ничего и не пришло. Зайдя в номер, я увидела зареванную китаянку, которая тут же начала говорить, что она лишь хотела проветрить комнату, но потом случилось это, и у нее совсем нет лишних денег платить штраф и вообще жизнь кончена. Оказалось, что в ее провинции нет стеклопакетов, которые открываются вверху, поэтому эта дуреха, потянув окно на себя, никак не ожидала, что оно откроется "неположенным"образом, причем так, как будто вот-вот вывалится прямо на нее... © Палата № 6 / VK
«А в нашем номере сейф оказался без замка»
Это обычная практика - заплатить за пользование сейфом и получить при заселении замок и ключ от него.
- Наверное, нужно доплатить, чтобы снять номер с запирающимся сейфом. © Occouple2019 / Reddit
«Вид из моего гостиничного номера, Швейцария»
«Заселился в отель. Вы только посмотрите на это безобразие!»
- М-да... И никто даже не удосужился проверить и сказать: «Стоп... Что за бред?» © Euphanism / Reddit
«Из окна моего номера открывается такой чудесный вид! Хотя погодите минуточку...»
- Вот и отлично! Теперь у вас есть возможность лицезреть прекрасный плакат и одновременно с этим проверять работу кондиционера. Я считаю, это успех! © a_scottman / Reddit
- Мой профиль в социальных сетях / я в реальной жизни. © greenMonstah__ / Reddit
«Чтобы включить светильник в гостинице, необходим дополнительный источник света, так как кнопка включения не имеет подсветки и никак не выделена на корпусе»
«С моей гостиничной кровати хорошо виден душ»
Эм, двуспальная кровать вместе с коллегой? И почему тогда вас смущает прозрачный душ?
- Однажды во время деловой поездки я столкнулся с такой ситуацией. Это произошло в командировке, когда я был вместе с коллегой. © Unknown author / Reddit
«Отель оставил это на столе к моему приезду»
- Ну, тебе здесь явно не рады! © Fannikita / Reddit
«В моем гостиничном номере есть мини-тренажерный зал внутри»
Я б такое оценила: когда у меня в комнате рядом с кроватью, напротив телевизора, стоял эллипс, то я часто для просмотра сериала выбирала его. Ненавязчивый и ненапряжный способ потерять пару килограмм.
- Мне становится смешно, когда я представляю, как ты, такой сонный, спишь в шесть утра, а какой-то накачанный парень врывается в твою комнату и спрашивает: «Эй, приятель, тренажер свободен?» © Cetun / Reddit
- Представьте, что вы лежите в этом номере, едите большую пиццу, смотрите реалити-шоу, и вас смущает мини-тренажерный зал прямо в вашей комнате. © SuzCoffeeBean / Reddit
«Ванная в моем гостиничном номере»
Стрёмная вообще-то, из-за этих дыр в стене. Может в реальности смотрится лучше.
«Расположение туалета в ванной комнате моего номера»
- «Квазимодо и сыновья» — известные сантехники в нашем районе. Они протестировали туалет при монтаже, и все оказалось в полном порядке. © PeterHaldCHEM / Reddit
Ночной переполох
- Заселились в номер, валимся с ног. Ночью снится, как голубь в люстре бьется. Просыпаюсь, а звук-то реальный! Толкаю парня, устраиваю кипиш, мол на нас напали. Он вслепую ловит птицу, я ору, крылья хлопают. Врубаем свет и офигеваем. Оказалось, что голубя не было никакого, а шелестели от ветра отлепившиеся обои у потолка. В отеле долго извинялись. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборки случаев из жизни туристов, которые остались под впечатлением от места своего временного проживания:
Комментарии
Толку от таких извинений... Отдых испорчен. Компенсация и смена номера 🤣