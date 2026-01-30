Немножко по-детски, мультяшные)) вот раньше показывали Спокойной ночи, малыши, похоже на одну из заставок)
18 вариантов зимнего маникюра, которые высоко оценят и на учебе, и на работе
Каждая женщина мечтает блистать — независимо от времени года и погоды за окном. Но зимой, когда морозы заставляют кутаться в теплые куртки, шарфы и шапки, выразить свою индивидуальность становится чуть сложнее. К счастью, красивый маникюр никто не отменял, ведь руки остаются тем самым маленьким акцентом, который всегда с нами. А если добавить немного фантазии и настроения, можно сделать такой дизайн, что улыбка не сойдет с лица весь день.
«Я вдохновилась долгими зимними ночами»
- Удивительный дизайн! Напоминает «Звездную ночь» Ван Гога. © Girlwithfeathers_95 / Reddit
«Обожаю сложные узоры, но решила придерживаться простоты»
А что так криво подпилены? Цвет приятный, но какие-то треугольники странные и все разные
«Сделала маникюр прямо перед путешествием. Очень надеюсь, что будет снежно»
- Какой красивый оттенок! А форма ногтей, м-м-м... © kevlarkeeks / Reddit
«Мой зимний пейзаж со своим сюжетом»
- Ого! Теперь я знаю, чей маникюр «свистну» на эти выходные. © dread_eunuchorn / Reddit
«Слишком долго возилась, но получился зимний вариант»
- Наверное, это самое красивое, что я видела в уходящем году. © ToxicGingerRose / Reddit
«Сделала себе счастливую зимнюю сказку, даже не вставая с уютного дивана»
- Боже! Я всегда мечтала именно о таких ногтях. © bebebbae1 / Reddit
«Я просто в восторге от такого!»
«В эти выходные дочь попросила сделать ей маникюр для зимнего бала»
- Мадам, вы талантливый художник! © AspiringOccultist4 / Reddit
«Обожаю свой зимний маникюр»
«После того как дом был подготовлен к зиме, я взялась к подготовке ногтей»
«А вот и мой зимний маникюр»
«Сделала себе ногти для всех зимних праздников»
«Так выглядит королева сосулек»
«Долгожданная зима наступила»
- Ну до чего уютно! Эта крошечная шапочка просто восхитительна. © e****xxdivine / Reddit
«Начало 2026 года я встретила зимним стилем»
«Вы только взгляните на мои небесно-белые ногти»
- Это самые фарфоровые ногти, которые я когда-либо видела! © Montagnagioia / Reddit
«„Снежный барс“ с гелевым покрытием, который я сделала себе для путешествия»
«Мой любимый оттенок для переходного периода между зимой и весной»
- Ваши кутикулы настолько безупречны, что я подумала, будто это реклама. © Unknown author / Reddit
Так что даже в самый холодный день можно позволить себе немного красоты и блеска. Ведь порой именно такие мелочи делают зиму теплее, а настроение становится заметно лучше. Наверняка и у вас есть в телефоне пара фото маникюра, который скрашивал зимние деньки. С удовольствием взглянули бы на них в комментариях.
Комментарии
У них там, на реддите, совсем нет мастеров маникюра? Что за кошмароид в подборке?
Роман, если Вас под принуждением или угрозами заставляют смотреть фото "ноготочков" дайти сигнал. Может спасать пора мужскую часть адме, а то уже тревожно как-то становится: статьи о маникюре от мужчины