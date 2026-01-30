18 вариантов зимнего маникюра, которые высоко оценят и на учебе, и на работе

Фотоподборки
50 минут назад
18 вариантов зимнего маникюра, которые высоко оценят и на учебе, и на работе

Каждая женщина мечтает блистать — независимо от времени года и погоды за окном. Но зимой, когда морозы заставляют кутаться в теплые куртки, шарфы и шапки, выразить свою индивидуальность становится чуть сложнее. К счастью, красивый маникюр никто не отменял, ведь руки остаются тем самым маленьким акцентом, который всегда с нами. А если добавить немного фантазии и настроения, можно сделать такой дизайн, что улыбка не сойдет с лица весь день.

«Я вдохновилась долгими зимними ночами»

Драконятина
4 минуты назад

Немножко по-детски, мультяшные)) вот раньше показывали Спокойной ночи, малыши, похоже на одну из заставок)

-
-
Ответить

«Обожаю сложные узоры, но решила придерживаться простоты»

«Сделала маникюр прямо перед путешествием. Очень надеюсь, что будет снежно»

«Мой зимний пейзаж со своим сюжетом»

«Слишком долго возилась, но получился зимний вариант»

Ana.Rok
21 час назад

По-богатому!
Аккуратненько, но слишком много всего

-
-
Ответить

«Сделала себе счастливую зимнюю сказку, даже не вставая с уютного дивана»

«Я просто в восторге от такого!»

Кстати, у нас есть еще одна классная статья с идеями маникюра, который выдержит и горы, и море, и «all inclusive».

«В эти выходные дочь попросила сделать ей маникюр для зимнего бала»

«Обожаю свой зимний маникюр»

«После того как дом был подготовлен к зиме, я взялась к подготовке ногтей»

«А вот и мой зимний маникюр»

«Сделала себе ногти для всех зимних праздников»

«Так выглядит королева сосулек»

«Долгожданная зима наступила»

  • Ну до чего уютно! Эта крошечная шапочка просто восхитительна. © e****xxdivine / Reddit

«Начало 2026 года я встретила зимним стилем»

«Вы только взгляните на мои небесно-белые ногти»

«„Снежный барс“ с гелевым покрытием, который я сделала себе для путешествия»

«Мой любимый оттенок для переходного периода между зимой и весной»

  • Ваши кутикулы настолько безупречны, что я подумала, будто это реклама. © Unknown author / Reddit

Так что даже в самый холодный день можно позволить себе немного красоты и блеска. Ведь порой именно такие мелочи делают зиму теплее, а настроение становится заметно лучше. Наверняка и у вас есть в телефоне пара фото маникюра, который скрашивал зимние деньки. С удовольствием взглянули бы на них в комментариях.

Фото на превью dakota0520 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Muereske
28 минут назад

Роман, если Вас под принуждением или угрозами заставляют смотреть фото "ноготочков" дайти сигнал. Может спасать пора мужскую часть адме, а то уже тревожно как-то становится: статьи о маникюре от мужчины

-
-
Ответить

Похожее