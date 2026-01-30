18 вариантов зимнего маникюра, которые высоко оценят и на учебе, и на работе

Каждая женщина мечтает блистать — независимо от времени года и погоды за окном. Но зимой, когда морозы заставляют кутаться в теплые куртки, шарфы и шапки, выразить свою индивидуальность становится чуть сложнее. К счастью, красивый маникюр никто не отменял, ведь руки остаются тем самым маленьким акцентом, который всегда с нами. А если добавить немного фантазии и настроения, можно сделать такой дизайн, что улыбка не сойдет с лица весь день.