В санатории не раз видела таких-кто-то действительно забыл,кто-то при полном зале бассейна (!)в сауне или общем душе в зале,не в раздевалке!без купальника был-ачотакова?😁причем сауны общие,со стеклянными дверцами и у нас не Германия,а Сибирь,люди к такому не привычные😁
18 запоминающихся историй, которые бы не случились без поездки в санаторий
Отдых в таких местах всегда ассоциируется с особенным распорядком дня, посещениями столовой и новыми знакомствами в вечерних «клубах по интересам». Для кого-то подобное проведение времени — это способ восстановить силы в спокойной обстановке, а кто-то посчитает подобный отпуск скучным. Но если приправить его запоминающимся событием, как это случилось с нашими героями, то он надолго осядет в памяти.
- Отдыхали как-то с мужем в санатории и пошли вместе в бассейн. Выхожу я из душа, иду к тренеру, чтобы оставить ключ от кабинки, и замечаю несколько обалдевших пар глаз, смотрящих на меня. Захожу к тренеру, симпатичному и молодому, облокачиваюсь руками на стол, кладу ключ. Он поднимает на меня глаза, тут же краснея спрашивает: «Девушка, а вы ничего не забыли?» Я опускаю свои глаза чуть ниже и понимаю, что я в трусах и шапочке, а верх от купальника надеть забыла Это был самый позорный момент в моей жизни, который мне до сих пор припоминают. © Карамель / VK
- Мой папа из Подмосковья, а мама в молодости жила в Таджикистане. Познакомились родители на море, отдыхали осенью в одном и том же санатории. Когда отдых подошел к концу, папа сделал маме предложение. Она пыталась предложить отношения на расстоянии, на годик, чтобы узнать получше друг друга, но папа сказал, мол, сейчас или никогда! И вот уже 28 лет они вместе. К чему это я, парни, умейте стоять на своем, и если понравилась девушка, не отпускайте ее! © Не все поймут / VK
- Отдыхали на море в санатории, который был построен еще в конце прошлого века. Наша дочь, 9 лет, в полнейшем шоке, так как никогда такого не видела. Пошли они с мужем на обед, возвращаются, и дочка с порога кричит: «Мама, я больше не могу так, с меня хватит». На мой вопрос что конкретно с нее хватит, малышка ответила: «Я терпела суп непонятно из чего, но сегодня котлеты с катышками — это выше моих сил. Я хочу нормальной еды!» Долго я думала, что же там за котлеты такие, пока муж не объяснил, что это всего лишь была панировка. © Не все поймут / VK
- Было это лет 20 назад, но помню, как сегодня. Я работала в санатории массажистом. И вот ко мне приходит мужчина, я отпустила ему первую процедуру. Он остался доволен. Уходя, говорит, что чуть позже придет его компаньон. Буквально через полчаса эти два веселых дружбана вваливаются в мой кабинет и не одни, а с половиной туши молодого барана! Так эти мужчины решили поздравить меня с 8 марта. Оказывается, у них свое животноводческое подворье. Они привезли много баранов именно для того, чтобы дарить медсестрам и врачам вместо букетов. © Палата № 6 / VK
- В юношестве родители отправили меня в санаторий. Впервые влюбился в девочку. Спустя неделю пребывания там, решил выпендриться перед ней: полез на сосну, высотой с семиэтажный дом. Добрался до макушки и сорвался. На уровне 2 этажа ударился об очень толстую ветку и выдрал ее с корнем. Тем самым притормозил. В итоге к 24 годам сотрясение мозга и давление с болями. Ноги на 1,5 см разные из-за перелома со смещением и вытяжки. © Подслушано / Ideer
- Моему дедушке 82 года. Всю жизнь они вместе с моей бабушкой прожили для моих родителей и для нас с сестрой. Когда бабушка сильно заболела и была прикована к кровати, дед не покладая рук ухаживал за ней. Так продолжалось пять лет, потом бабули не стало. Летом дедушка ездил в санаторий, где познакомился с женщиной 75 лет, в которую влюбился. Собирается переехать к ней в другой город, ходит весь и светится от счастья. Мы его таким никогда не видели. Я за них безмерно рада и хочу, чтобы он хотя бы оставшиеся годы жизни пожил для себя, в свое удовольствие. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад моя жена подарила мне на день рождения путевку в санаторий, где были классные лечебные ванны из грязи. Сначала я возмутился, даже обидно как-то стало, ведь я же не дед какой-то дряблый, мне не сто лет, еще даже седых волос нет. Но в тот же день, когда я немного обиделся, у меня защемило позвоночник, даже нагнуться было сложно. В тот момент я осознал, что ароматические ванны, грязевые процедуры, массажи и нарды с дедушками — не самый плохой вариант. © Палата № 6 / VK
- Моя бабуля поехала отдыхать в санаторий и вот через неделю, она приезжает к нам, без предупреждения, за 80 км, сама, мы в панике, что же случилось такого? А она, оказывается приехала, лифчик купить, а то не гоже на танцы в майках ходить! Женщина, она и в 85 женщина. © Карамель / VK
- В том году в санатории какой-то умник ночью выщипал мне сверху одну бровь. Она еще вырасти не успела, а к сведению, год прошел, и снова этой брови не повезло.
Сегодня красила брови и удивилась тому, что у меня что-то не так с правой бровью, а именно — сверху очень короткие волосы, как будто их кто-то резал. У меня с утра было очень много вариантов того, как это могло произойти, но они были немного маловероятными. А теперь дошло. Вчера я ходила в парикмахерскую и мне парикмахер машинкой челку стригла (волосы на расческу и отрезаешь машинкой концы): похоже она мне так хорошо ее равняла, что верх брови тоже захватила. Тенями не закрасишь — тоже видно.
Эх, ну что, снова год без нормальной брови? © Карамель / VK
- В детстве была в санатории. Место было довольно удручающее: душевые в ржавчине, ободранные обои, старые кровати со сломанными пружинами. Но больше всего пугала картина в коридоре — «Крик», Эдварда Мунка. На весь коридор она была одна и каждый раз, когда я проходила мимо и видела ее, у меня случался легкий приступ паники. У меня вопрос: кто и зачем повесил туда такую картину в детском санатории?! Или, может, кто-то посчитал это ироничным, ведь она идеально передавала эмоции, которые вызывало это место. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась со своим мужем еще когда мы были детьми. Мы тогда с родителями отдыхали в санатории, и он тоже. Я помню начался сильный ливень, и так как это было лето, плюс мы были на юге, дождь был очень теплый. Я тогда выпросила у родителей пойти побегать под дождем. Через несколько минут из соседнего домика выбежал мальчик. Мы познакомились и стали резвиться вместе. В какой-то момент родители успели нас сфотографировать. Спустя много-много лет, когда я привела своего молодого человека домой, и родители по классике показывали старые фото, он узнал себя на той фотке под дождем! При знакомстве с его родителями, они подтвердили, что были в том санатории тем летом, и что мой муж действительно бегал с девчонкой под дождем. Судьба удивительная штука. © Карамель / VK
- Моя бабуля решила сделать мне сюрприз, подарив путевку на море. До последнего не говорила куда я еду, и теперь я понимаю почему. Меня привезли в санаторий, где одни пожилые люди. И со мной уже второй день заигрывает какой-то дед, который ходит в носках и резиновых тапках. © Карамель / VK
- Моему дедушке 71, бабушке 67. Каждые полгода они едут отдыхать в разные места. Дедушка очень активный, ходил всегда на танцы, разные дегустации. Как-то, рассказывает бабушка, на одной такой дискотеке в санатории, дедушка танцевал и бабки рядом обсуждали его, говорили, мол, мне б такого, не зная, что среди них его жена. Бабушка молча хихикала, а те все пускали слюни. После дедушка подошел, поцеловал бабушку и увел. Бабки остались в недоумении и полной зависти. До конца смены все на нее косо смотрели. © Карамель / VK
- В санатории была у нас одна девочка, Алена с роскошной косой. Все восхищались, завидовали, а она жаловалась, что хочет отрезать, но мама запрещает. Да и каждый встречный так и тянет руки, чтобы потрогать косу. За пару дней до отъезда она решилась на стрижку — вышла с каре и абсолютно счастливая! А косу, сказала, маме в чемодане привeзет. © Палата № 6 / VK
Не носившие таких кос, не поймут, насколько это приятное ощущение, когда отрезаешь волосы!
- В 6-м классе отправили меня в санаторий на целый учебный год. Мы заправляли кровати все как один, мять в течении дня нельзя. Уроки в школе, потом выполнение домашней работы тоже в школе. Четко, справедливо, строго. Генеральная уборка старыми зубными щетками между листами линолеума. Даже разгружали машины с овощами, за что могли взять себе овощей сколько унесем. Но самый крутой навык, который я там приобрела — это скорость идеального впихивания одеяла в пододеяльник. Все знакомые этим восхищаются. © Не все поймут / VK
- Лечилась в санатории, в глухой деревне. В магазинах практически ничего нет. Приспичило сделать маникюр, а ничего с собой не взяла. Нашла один единственный бытовой магазин, в котором, конечно же, не было пилочек, но продавщица недолго думая предложила свою мне продать: «А что, помоете под водой и все». © Не все поймут / VK
- Мама рассказывала историю. Летом по профсоюзной путевке ездила в санаторий в Геленджик, там она познакомилась с компанией женщин, с которыми они потом и тусили. И отдыхал в том же санатории мужчина. Очень тихий и замкнутый, они его даже «Зайчиком» прозвали, потому что сидел он в уголке и никого не трогал. Осенью у нее началась сессия. Она училась заочно и когда пришла сдавать, другие выпускники ей рассказали, что есть тут один препод, до жути вредный и придирчивый. Мол, зачет у него фиг получишь. И вот настал день Х, мама заходит в аудиторию к преподавателю, а там сидит тот самый «Зайчик»! Он ее тоже узнал и сильно не придирался, зачет она все же получила. © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад отдыхал я в детском санатории. Вожатой была старая и вредная грымза. Каждую ночь она заходила в комнаты, подходила к каждой кровати, наклонялась и вглядывалась в наши лица — проверяла, все ли спят. Если обнаруживала наушники, вырывала и отбирала вместе с телефоном или плеером. И вот одной ночью она, как всегда, вышла в дозор. Зашла к нам в комнату, мы все притихли и затаили дыхание. И тут она наклонилась надо мной. В нос мне ударил крепкий запах ее духов, и я так громко чихнул, что аж кровать подо мной сдвинулась. Соседи не смогли сдержать смех и даешь хохотать во всю. А злобная тетка отпрянула и с воплями выскочила за дверь. © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько историй о том, как люди хотели просто отдохнуть, но судьба свернула не туда:
Комментарии
Санаторий нa целый год - казарма как она есть. За что такое наказание ребенку вообще?!
"Мы заправляли кровати все как один, мять в течении дня нельзя. Уроки в школе, потом выполнение домашней работы тоже в школе. Четко, справедливо, строго. Генеральная уборка старыми зубными щетками между листами линолеума. Даже разгружали машины с овощами, за что могли взять себе овощей сколько унесем." (с)
🙄😐😕
Кажется, это не санаторий был, а детская колония)
"умейте стоять наа своем, и если понравилась девушка, не отпускайте ее"
За такое статья есть. И не одна.