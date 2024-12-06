18 запоминающихся историй, которые бы не случились без поездки в санаторий

"Мы заправляли кровати все как один, мять в течении дня нельзя. Уроки в школе, потом выполнение домашней работы тоже в школе. Четко, справедливо, строго. Генеральная уборка старыми зубными щетками между листами линолеума. Даже разгружали машины с овощами, за что могли взять себе овощей сколько унесем." (с)

🙄😐😕

Кажется, это не санаторий был, а детская колония)