19 человек, которых жизнь удивила своим коварством

Каждый из нас бывал в ситуации, когда все вроде идет как по маслу, ожидания поднимаются до небес, но реальность вдруг поворачивается совсем не той стороной, на которую мы рассчитывали. Порой кажется, что удача уже у тебя в кармане, а вместо этого случается облом, как будто Вселенная просто решает испытать наше терпение. В такие моменты лучше всего сохранять чувство юмора и воспринимать произошедшее как урок.