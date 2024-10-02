19 человек, которых жизнь удивила своим коварством
Каждый из нас бывал в ситуации, когда все вроде идет как по маслу, ожидания поднимаются до небес, но реальность вдруг поворачивается совсем не той стороной, на которую мы рассчитывали. Порой кажется, что удача уже у тебя в кармане, а вместо этого случается облом, как будто Вселенная просто решает испытать наше терпение. В такие моменты лучше всего сохранять чувство юмора и воспринимать произошедшее как урок.
- Утром собираюсь на работу. Мой мужчина внезапно ошарашивает вопросом: «Кстати, как долго ты собираешься носить фамилию бывшего?». Мы вместе два года, ждем ребенка. Фантазия уже нарисовала колечко. Кокетливо спрашиваю: «А какие предложения?». А он отвечает: «Не знаю, может девичью фамилию себе вернешь?» © Подслушано / Ideer
- Был заключительный день перед выпускным в 9-м классе. Собрались в аудитории, все друг друга поздравляют, обнимашки и прочее. Затем встают у доски для общего фото — стоит отметить, что с одноклассниками отношения были никакие, — поэтому я скромно сижу за партой, делаю вид, что играю в телефон и ничего не замечаю. Но тут как гром среди ясного неба слышу: «Артур, иди сюда скорее, не слышишь что ли?» Стало так приятно на душе почему-то, встаю, чуть расплываюсь в улыбке, опустив голову подхожу к ребятам и встаю рядом, в этот же момент получаю в руки телефон от кого-то со словами: «Ты куда? Вон оттуда фоткай». © LuckyPros / Pikabu
- Пошла на днях в магазин за новой помадой, чтобы поднять себе настроение. Выбираю, пробую тестеры, и тут ко мне подходит продавец-консультант. Говорит: «Вы знаете, этот оттенок идеально скрывает возрастные изменения на губах». Я аж поперхнулась, смотрю на него и думаю: «Ты вообще адекватный?!» Но он продолжает, мол, у меня мама тоже такую купила и теперь выглядит моложе. Вышла из магазина и разрыдалась, мне всего 33. © Карамель / VK
- На музыкальном фестивале надумал подкатить к девушке, которая мне понравилась. Решил, что хорошая идея — привлечь ее внимание, размахивая бутылочкой с водой. Не заметил, что бутылка-то открытая и облил красотку. На этом все. © AzusmattyboyTM / Reddit
- Возвращалась домой поздно вечером с работы, дико уставшая. Вышла из автобуса, заранее приготовила в одной руке ключи от квартиры, в другой — фантики, которые выгребла из сумки, чтобы выбросить в мусорный бак около подъезда. Подхожу я к мусорке, звонит телефон, и я, чтобы поскорее освободить руку, выкидываю мусор. Только перепутала, и мои ключи, с радостным звяканьем, провалились, судя по всему, аж до самого дна. А мусора там было до самого верха...© Подслушано / Ideer
- В маршрутке встретиться бывшего — это худшее, что может произойти. Он еще мне место хотел уступить! Потом все же уступил его бабушке и встал рядом. Ехали молча. Я много раз думала, стоит ли выйти не на своей остановке, чтобы прекратить эту кринж-ситуацию, но надеялась, что он первым это сделает. А он вышел вместе со мной и предложил проводить до дома. © Карамель / VK
- Собирался в первый раз приготовить джамбалайю. Купил все: креветки, колбасу, бамию, рис, кукурузу, специи и т. д. Потратил около $35. Сказать, что у меня в итоге получилось много еды, было бы преуменьшением. Вышло две кастрюли литров по шесть. И тут мне надо было загустить блюдо крахмалом, но я никогда раньше им не пользовался. Хотя знал, что сначала нужно смешать с холодной жидкостью. Развел чайную ложку, добавил, не загустело. Добавил еще. Кажется, что ничего не изменилось. В итоге я так развел и влил всю коробку. Джамбалайя загустела на отлично — превратилась в цемент. А на кухне еще три дня пахло кукурузным крахмалом. © Merrader / Reddit
- Я фотограф. Три недели назад снимала красивую свадьбу. Загородный комплекс, кругом сосны, лес, очень эстетичный ресторан, повсюду декор и очень приятная атмосфера. Да и молодожены милахи, одно удовольствие было с ними работать. Вышло больше кадров, чем я рассчитывала, поэтому на обработку ушло много времени. Вчера наконец закончила, написала невесте слезное сообщение с извинениями за задержку. А она мне: «Спасибо, уже не нужно, мы развелись». © Палата № 6 / VK
- На свадьбу общих друзей знакомая привела свою подружку. Я был ей очарован и пытался завязать светскую беседу. Когда разговор зашел о том, кто где работает, она сказала, что изучает археологию, и я такой: «О, обожаю динозавров!». Она расхохоталась, а затем объяснила, что динозаврами занимаются палеонтологи. © MagicalGirlTRex / Reddit
- В магазине долго выбирала крем для лица. Смотрела на те, что подороже, но в последний момент решила сэкономить и купила дешевый. Подумала, что они же все равно одинаковые. Вечером решила испробовать. Нанесла и спустя 10 минут почувствовала адское жжение. Посмотрела в зеркало, а кожа вся покраснела и покрылась пятнами. В панике я начала смывать, но раздражение стало только хуже. Оказалось, у меня аллергия на один из компонентов. Доэкономилась! © Карамель / VK
и дорогой крем может вызвать роскошнейший дерматит)
причем реально, очень мало случаев аллергии вызывает масмаркет типа нивеи и лореаля, но дорогая или аптечная косметика - почти всегда лотерея. Там же активные компоненты в более высокой концентрации, они могут неудачно сочетаться с другими средствами и т.д. или просто не подходить коже. Это любой дерматолог объяснит, и вполне нормально, когда какой-то хваленый обаджи делает именно вам только хуже, хотя вы прочитали сотню позитивных отзывов и вашей подруге он идеально подходит
- Последние полгода мобильник стал глючить: то заряжается, то нет. Перед Новым годом стала активно жаловаться на эту проблему мужу, намекая на новый телефон. Сколько было радости, когда в новогоднюю ночь он мне вручил небольшую прямоугольную коробочку с бантиком. Однако счастье длилось недолго, это был не новый телефон, а зарядное для старого. © Подслушано / Ideer
- В старшей школе была влюблена в парня, который играл на гитаре. Попросила его научить и меня. Как-то пошла к нему домой на урок. Мы немного пофлиртовали, и казалось, что наконец-то все начало складываться. Я была так взволнована! Но когда отец приехал забрать меня с урока, мой возлюбленный выбежал на улицу, протянул мне пакет из супермаркета и убежал обратно в дом. В сумке были грязные трусики моей мамы, такие, в бабушкином стиле. Видимо они упали в футляр для гитары у нас дома, а потом вывалились, когда я доставала инструмент, у него в комнате. Конечно, он подумал, что они мои, и что я сделала это нарочно. Ситуацию было уже никак не исправить. © roseangel663 / Reddit
- Я пыталась похудеть, придерживалась специальной диеты, старалась изо всех сил, но вес предательски скакал. В конце концов, не выдержала и решила позволить себе расслабиться, купила торт. Отломила кусочек и начала есть, но вдруг почувствовала странный хруст. Подумала, что это яичная скорлупа, но не смогла открыть рот, чтобы проверить. В травмпункте мне сказали, что челюсть заклинило. Пришлось питаться через трубочку, как младенцу. Торт я так и не съела, но и похудела только на килограмм. Вселенная знатно надо мной пошутила. © Карамель / VK
Как грязные трусы могут попасть в чехол для гитары? Она хранит гитару рядом с корзиной для белья?
- Коллега должна была проводить важную презентацию для партнеров. Всей фирмой к этому готовились два месяца. Беда пришла откуда не ждали. Видно, девушке захотелось быть еще красивее, и она подколола губы. Рот теперь на пол-лица. Но самая большая проблема в том, что она не может нормально говорить. Она едва произносит такие буквы, как «б, м, п...». А девочке этой все норм, все нравится, и чего на нее все шипят, она не понимает. © Карамель / VK
- Встретила парня в метро, наши взгляды пересеклись, и я сразу поняла: это судьба. Мы разговаривали всю дорогу и даже обменялись номерами. На следующей неделе договорились встретиться поужинать вместе. Он пришел такой, с цветами, но вдруг говорит: «Ты ведь понимаешь, что я женат?» Я остолбенела, не зная, что сказать. Он добавил: «Но мы можем быть просто друзьями, верно?» Цветы я все же взяла, но ужин закруглила через 10 минут. А он еще меня же и обвинил, что, видите ли, тогда, в метро, не увидела у него на руке обручалку. © Карамель / VK
- Я всегда мечтала о доченьке, представляла какие красивые платья буду ей покупать, какие косички плести и бантики завязывать. А потом родилась наша Вероника. Человечек, который с года отказывается носить любые платья, просто обожает джинсы и шорты. Ни за что не даст никому заплести ей хотя бы одну косичку, терпеть не может кукол и розовую одежду. Вновь и вновь покупаю десятки машинок, синие и зеленые футболки, шортики. И смирилась с тем, что пока что нам бантиков не видать. © Мамдаринка / VK
- Мы с подругами пошли учиться в колледж. Первый день, торжественная линейка, на которой я положила глаз на одного старшекурсника. Линейка окончена. На крыльце стоят все старшекурсники и комментируют новеньких. Естественно, я, как самая крутая, шагаю от бедра в своих босоножках на высоченном каблуке. Возгласы восхищения, все такое. И тут я падаю и пропахиваю лицом пол крылечка. Тишина. А затем раздается дикий хохот моих подруг, к которому присоединяюсь и я. Запомнили меня надолго. © Подслушано / Ideer
- Как-то купила парню парфюм. О, это был Hugo Boss, который рекламировал Джаред Лето. Я уже работала, но зарплата не была шибко большой. Так вот, отмечали Новый год с компанией. Дарю ему подарок. Он его открывает, смотрит и кричит всем: «Кому парфюм надо? Отдам!» © Iriska08 / Pikabu
- Недавно решила сходить на свидание. Весь вечер парень мне рассказывал, как мечтает завести собаку, семью и переехать за город. Думаю, вот он — идеальный мужчина. После ужина предложил пойти к нему домой, продолжить вечер, я согласилась. Приезжаем, заходим, а там его мамаша в халате и бигуди. Стала осматривать меня презрительно, а потом говорит: «Что, сынок, опять новую привел?». Даже не знаю, что меня удивило больше. То, что 28-летний мужик до сих пор живет с мамой в однушке. Или то, что я просто «очередная». © Карамель / VK
Вот еще некоторые истории о людях, которым жизнь показала фигу, а они только вздохнули и пошли делиться забавным случаем с пользователями:
Комментарии
ну, справедливости ради, аллергия может появиться и нa дорогой крем. я так несколько раз покупала крема в 2-3 раза дороже, чем обычно, у меня начиналась аллергия, и я отдавала их кому-нибудь. так что теперь экспериментирую только в том ценовом сегменте, который не жалко отдавать после пары применений)
Если мне захочется почитать тупые истории - то я пойду в вк. Если мне не захочется почитать тупые из тупых анонимных историй - то адми заботливо отобрал самый ароматный навозец