19 детских художеств, которые заставили взрослых тихонько хихикать

Мир глазами детей выглядит совершенно иначе. Стоит только взглянуть на их рисунки, и это сразу становится очевидно. Слоны на их «полотнах» запросто могут жонглировать хвостом, лягушки — лазить по деревьям, ну а так сюрреалистично изобразить взрослых и великий Сальвадор Дали вряд ли бы сумел.

«Дети все знают. Именно так я и выгляжу утром»

«Дочке 3,5 года, вот что она нарисовала. Я спросила, что она изобразила. Оказалось, это картошка упала. Не могу теперь это развидеть»

Вот это поворот, конечно!

Звонят из садика, приглашают на разговор. Лечу туда, а меня отправляют к психологу. Оказалось, моя дочь на рисунке семьи изобразила всех, кроме меня. Психолог отчитывает, что я нерадивая мать и не участвую в жизни ребенка. Выхожу в шоке, осторожно спрашиваю Нику, почему меня не нарисовала. А она и выдает: «Мамочка, ты такая красивая! А я так красиво рисовать еще не умею». © LighthouseMarie / Pikabu

«Увидела сегодня этот рисунок в детском магазине. Этот ребенок далеко пойдет»

«Жена — воспитатель в детском саду. Сегодня дети рисовали на тему осени. Очень долго смотрел, пытался понять, что это. Оказалось, картина называется „Леди осень“»

Надеемся, в следующий раз все получится

Посадил меня сын перед собой для создания портрета. Я лицо ответственное, сижу, позирую. Художник старается, иногда бормочет чего-то там себе под нос. И вдруг вылавливаю я из этого бормотания недоуменное: «Ничего не понимаю... лошадь какая-то получается...» На этом сеанс писания с натуры был завершен по причине истерического хохота модели и присоединившегося мастера. © MustelaPutorius / Pikabu

«Ребенок 7 лет нарисовал»

«Слон в цирке под куполом жонглирует мячиками с помощью хвоста»

«Мелкий нарисовал попугая. А по мне так это птица в капюшоне с хвостом»

Вот хитрюга!

Дочка приболела, вчера на работу и в садик не пошли. Сидим дома. У ребенка тяга к творчеству проснулась. Выдала ей бумагу и банку с карандашами и фломастерами.

— Что рисовать будешь?

— Нарисую нашу группу. Завтра в садик приду, покажу всем, они обрадуются!

Ну супер, группа человек 10, ребенок занят, пошла готовить. Прибегает через 5 минут, демонстрирует рисунок, на котором одна девочка держит цветочек.

— Ты же хотела всю группу нарисовать?

— Это наша группа, просто я первая пришла! © Abormotya / Pikabu

«На днях ко мне на работу прилетел голубь, провел ночь и вернулся следующим вечером. В честь этого племянница нарисовала табличку на работу»

© thet1mka / Pikabu A_n_s_y 1 час назад Сын писал письма волшебным дедам. Деду Морозу написал "мозна пажалуста мне ебтендо свеч" и всем остальным примерно так же. У нас теперь "ебтендо" семейный мем - - Ответить

«Дочка вручила мне традиционный ежегодный портрет⁠⁠. Работа 2020 года и 2022. Хорошею на глазах»

«Мальчик, побеждающий огнедышащего дракона⁠⁠»

Оказывается, все так просто объяснялось

Дочка несколько дней рисовала тучки и дождь. Посыпались вопросы в духе «А как у вас в семье? Вы, случайно, не разводитесь? Как муж к ребенку относится?» Все оказалось просто: дочка долго не могла научиться рисовать облака, я помогала ей освоить. А когда она научилась, на радостях рисовала тучки надели 2. А потом снова вернулись единорожки, сердечки и мороженки. © Velare / Pikabu

«Кикимора пытается снять свою лягушку с дерева⁠⁠. Неподдельные эмоции на лице женщины говорят нам о том, что лягушка ей чрезвычайно дорога. Рисунок отпрыска»

«Меня на 23 февраля сын нарисовал. Какая милота»

Иногда мрачный рисунок объясняется очень просто

Вызывает меня в школу психолог, спрашивает, все ли дома хорошо. Оказалось, сын нарисовал очень мрачный рисунок: грозовые тучи, трава грязно-зеленая, собачка — черное пятно, даже солнышко не светит. Вечером я осторожно спросила его про рисунок, а он и выдал, что на рисовании у него непроливайку кто-то случайно раздавил. Когда начали рисовать, соседка по парте разрешила кисточку намочить водой, а помыть — ни в какую. Он не захотел с кисточкой по всему классу бегать, поэтому солнышко коричневое получилось, небо пасмурное, а Белка стала Жучкой. На следующий день купили 2 непроливайки сыну, и отношения в семье заиграли новыми красками. © CEMEH67 / Pikabu

«Детский сад. Правила поведения. Инструкция для начинающих в картинках»