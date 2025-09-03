19 детских художеств, которые заставили взрослых тихонько хихикать
Мир глазами детей выглядит совершенно иначе. Стоит только взглянуть на их рисунки, и это сразу становится очевидно. Слоны на их «полотнах» запросто могут жонглировать хвостом, лягушки — лазить по деревьям, ну а так сюрреалистично изобразить взрослых и великий Сальвадор Дали вряд ли бы сумел.
«Дети все знают. Именно так я и выгляжу утром»
«Дочке 3,5 года, вот что она нарисовала. Я спросила, что она изобразила. Оказалось, это картошка упала. Не могу теперь это развидеть»
Вот это поворот, конечно!
- Звонят из садика, приглашают на разговор. Лечу туда, а меня отправляют к психологу. Оказалось, моя дочь на рисунке семьи изобразила всех, кроме меня. Психолог отчитывает, что я нерадивая мать и не участвую в жизни ребенка. Выхожу в шоке, осторожно спрашиваю Нику, почему меня не нарисовала. А она и выдает: «Мамочка, ты такая красивая! А я так красиво рисовать еще не умею». © LighthouseMarie / Pikabu
«Увидела сегодня этот рисунок в детском магазине. Этот ребенок далеко пойдет»
«Жена — воспитатель в детском саду. Сегодня дети рисовали на тему осени. Очень долго смотрел, пытался понять, что это. Оказалось, картина называется „Леди осень“»
Надеемся, в следующий раз все получится
- Посадил меня сын перед собой для создания портрета. Я лицо ответственное, сижу, позирую. Художник старается, иногда бормочет чего-то там себе под нос. И вдруг вылавливаю я из этого бормотания недоуменное: «Ничего не понимаю... лошадь какая-то получается...» На этом сеанс писания с натуры был завершен по причине истерического хохота модели и присоединившегося мастера. © MustelaPutorius / Pikabu
«Ребенок 7 лет нарисовал»
Если вот это зеленое в яблоках внизу страницы - котик, то аргументы можно считать убойными
«Слон в цирке под куполом жонглирует мячиками с помощью хвоста»
«Мелкий нарисовал попугая. А по мне так это птица в капюшоне с хвостом»
Вот хитрюга!
- Дочка приболела, вчера на работу и в садик не пошли. Сидим дома. У ребенка тяга к творчеству проснулась. Выдала ей бумагу и банку с карандашами и фломастерами.
— Что рисовать будешь?
— Нарисую нашу группу. Завтра в садик приду, покажу всем, они обрадуются!
Ну супер, группа человек 10, ребенок занят, пошла готовить. Прибегает через 5 минут, демонстрирует рисунок, на котором одна девочка держит цветочек.
— Ты же хотела всю группу нарисовать?
— Это наша группа, просто я первая пришла! © Abormotya / Pikabu
«На днях ко мне на работу прилетел голубь, провел ночь и вернулся следующим вечером. В честь этого племянница нарисовала табличку на работу»
Сын писал письма волшебным дедам. Деду Морозу написал "мозна пажалуста мне ебтендо свеч" и всем остальным примерно так же. У нас теперь "ебтендо" семейный мем
«Дочка вручила мне традиционный ежегодный портрет. Работа 2020 года и 2022. Хорошею на глазах»
«Мальчик, побеждающий огнедышащего дракона»
Оказывается, все так просто объяснялось
- Дочка несколько дней рисовала тучки и дождь. Посыпались вопросы в духе «А как у вас в семье? Вы, случайно, не разводитесь? Как муж к ребенку относится?» Все оказалось просто: дочка долго не могла научиться рисовать облака, я помогала ей освоить. А когда она научилась, на радостях рисовала тучки надели 2. А потом снова вернулись единорожки, сердечки и мороженки. © Velare / Pikabu
«Кикимора пытается снять свою лягушку с дерева. Неподдельные эмоции на лице женщины говорят нам о том, что лягушка ей чрезвычайно дорога. Рисунок отпрыска»
«Меня на 23 февраля сын нарисовал. Какая милота»
Иногда мрачный рисунок объясняется очень просто
- Вызывает меня в школу психолог, спрашивает, все ли дома хорошо. Оказалось, сын нарисовал очень мрачный рисунок: грозовые тучи, трава грязно-зеленая, собачка — черное пятно, даже солнышко не светит. Вечером я осторожно спросила его про рисунок, а он и выдал, что на рисовании у него непроливайку кто-то случайно раздавил. Когда начали рисовать, соседка по парте разрешила кисточку намочить водой, а помыть — ни в какую. Он не захотел с кисточкой по всему классу бегать, поэтому солнышко коричневое получилось, небо пасмурное, а Белка стала Жучкой. На следующий день купили 2 непроливайки сыну, и отношения в семье заиграли новыми красками. © CEMEH67 / Pikabu
«Детский сад. Правила поведения. Инструкция для начинающих в картинках»
«В одном из детских садов. Это дети рисовали любимых мам»
ну... если минимум на маму в сиреневом платье (сверху) добавить фон, то можно продавать, как Пикассо
И вот еще парочка статей, в которых вы можете насладиться детским творчеством:
Комментарии
я в первом классе и гробы рисовала и черный цвет любила. Параллельно с радугами, котиками, конями и прочими образами. К счастью, на тот момент психологи не зверствовали, так что все ограничилось выводом: ну, вот такое ребенок делает