19 изображений от нейросетей, которые помогут взглянуть на реальность под другим углом

Искусственный интеллект развивается семимильными шагами и, конечно, находятся люди, которые не упустят возможность сотворить что-нибудь эдакое с его помощью. Иногда результаты выходят такими забавными, что не поделиться ими в интернете — просто невозможно. Мы собрали в этой статье комичные изображения, которые пользователи создали при помощи ИИ. Полюбуйтесь только.