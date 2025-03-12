19 изображений от нейросетей, которые помогут взглянуть на реальность под другим углом

Дизайн
14 минут назад

Искусственный интеллект развивается семимильными шагами и, конечно, находятся люди, которые не упустят возможность сотворить что-нибудь эдакое с его помощью. Иногда результаты выходят такими забавными, что не поделиться ими в интернете — просто невозможно. Мы собрали в этой статье комичные изображения, которые пользователи создали при помощи ИИ. Полюбуйтесь только.

«Грибники есть? Мне кажется, это ложные лисички»

«Музыка нас связала»

«Жена говорит, что это самое милое, что я создал с помощью искусственного интеллекта»

«Мое селфи с викингами, 937 год н.э.»

«Самый дорогой бургер в мире»

«Вообще-то я просил грозу в поле кукурузы, но так тоже неплохо»

Если бы Ван Гог рисовал драконов

«Фото из моей коллекции „Брокеры, банкиры и юристы в дикой природе“»


«Спросил у Chat GPT, как бы выглядел пловец, уменьшительно-ласкательное от слова „плов“»

«Солнечный зайчик»

«Отметил красными кружками те места, которые заставляют меня подозревать, что это ИИ»

«Попросил пустую комнату, где нет ни одного слона. Chat GPT нарисовал вот это, да еще и утверждал, что слоны маленькие и незаметные, а комната пустая. Ну, почти»

Стеклянный осьминог

O_о
1 день назад

Меня всегда дико завораживала работа стеклодувов и всегда дико разочаровывал результат. Но если бы кто-нибудь сделал такое, я бы с руками оторвала

-
-
Ответить

Новая порода

«Парусёнок»

«Это дирижаба»

«Что-то пошло не так»

«Нарисовал картину с помощью ИИ»

O_о
1 день назад

Мне нужен такой гобелен, я сделаю под него ремонт. Кроме комнаты со стеклянным осьминогом.

-
-
Ответить

«Инструкция „Как завязывать шнурки“ от Chat GPT»

  • Я переведу:
    «Шаг 1: Возьмите один шнурок.
    Шаг 2: Возьмите другой шнурок.
    Шаг 3: Слегка согните.
    Шаг 4: Соедините палец с теперь уже единственным шнурком, когда он отсоединяется от ботинка. Вокруг вы заметите небольшие белые точки, они безвредны.
    Шаг 5: Держите отсоединенный шнурок, наблюдая, как пространство и время прикрепляют другой шнурок к боковой части ботинка. Точки будут увеличиваться, но они по-прежнему безвредны.
    Шаг 6: Завяжите шнурки вокруг области мыска. Некоторые точки стали красными, это небезопасно». © Sad_Front_1256 / Reddit
Фото на превью SolarCaveman / Reddit

Комментарии

Уведомления
O_о
1 день назад

Наконец-то изображения от ИИ, которые нам нужны.

-
-
Ответить

Похожее