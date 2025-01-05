Аж всхрюкнула от исследования)) Интересно, каков предмет? Эволюция бактерий? Ждали, когда подмышки заговорят?))
19 пользователей Reddit рассказали о профессиях, которые многие не знают, а люди там деньги зарабатывают
В мире десятки тысяч профессий и знать их все, естественно, невозможно. Особенно редкие. Пользователи Reddit поделились в одном из тредов какие необычные профессии им встречались и на каких необычных рабочих местах они трудились сами.
- Однажды мне заплатили за то, что я месяц по 40 часов в неделю сидел у ворот и следил, чтобы ни одна корова не выбежала. Самое интересное, что за все время работы там я ни одной коровы не видел. Успел зато несколько хороших книг прочитать. Должность звучала как-то так: «Специалист по слежке за скотом, предотвращающий его выход». © thehumanscott / Reddit
- Моя не совсем обычная работа — менять лампочки. Обычная смена проходит так: я заезжаю в 2-3 места и меняю все лампы в здании, независимо от того, перегорели они или нет. У меня составлен шестимесячный график. Также я приезжаю экстренно, если мне сообщили о перегоревших. И я ничего не ремонтирую, кстати, это работа кого-то другого. © house_fire / Reddit
- Знакомый друга пишет припевы для песен. Ему присылают частично готовые песни, а она придумывает к ним припев. Наверное, многие были бы удивлены, узнав, сколько разных рук и умов зачастую задействованы в создании самой популярной музыки. © firstjib / Reddit
- У нашей компании есть целый офис в Индии, который занимается тем, что удаляет с бумаг скобы от степлера, и сканирует их. Там работают сотни людей. © Pherllerp / Reddit
- Есть такая должность — дозреватель бананов. На самом деле, это довольно точная наука, которая полезна для оптовых торговцев фруктами и овощами. Их основная обязанность предусмотреть все для того, чтобы каждый банан в коробке был одинаковой степени спелости и в магазине они все красиво выглядели на полках. © Dboy3sixty / Reddit
- В нашем офисе люди занимаются исследованиями. Помню одно очень необычное: первая группа должна была носить одну и ту же белую футболку 24/7 в течение недели, обходясь при этом без душа и дезодорантов, а потом они их сдавали и вторая группа должна была эти футболки достать и исходя из запаха заполнить опросник. © Artsy215 / Reddit
- В Японии моя жена получила работу иностранки на свадьбах и зарабатывала до 20 000 йен в день. Видимо, им это нравится, потому что, когда на свадьбе есть человек другой национальности, то фотки получаются интереснее. На одной из таких свадеб она познакомилась с канадцем, который тоже работал иностранцем, но уже в баре. © james_james1 / Reddit
- Знаю, что есть люди, которые работают «сиделками» для машин. Люди неправильно паркуются и нанимают людей, которые сидят в этих авто, а когда видят полицию, то сразу уезжают. © nixalo / Reddit
- Я работаю «сеяльщиком». Слежу за тем, чтобы в каждой партии товара, отправляемой в магазин, были рекламные призы, которые у нас называют «семенами». Я просто стою рядом, пока все остальные упаковывают коробки, а затем меняю одну на ту, в которой есть бонус. Это действительно легко, при этом мне довольно хорошо платят. © Duvarg / Reddit
- Есть люди, которые сидят в студийной аудитории и им платят за то, чтобы они как-нибудь странно или забавно смеялись, потому что это заставляет остальную публику смеяться еще больше. Смех заразителен. © sniggity / Reddit
Хочу в Японию. Работать иностранкой. Уверена, что смогу заработать хорошие деньги 💰
- Есть инспекторы кетчупа Heinz, они ходят по ресторанам и пробуют кетчуп, который стоит на столе, если он в бутылке Heinz. Если внутри оказывается не он, то они заставляют владельцев убрать бутылки. © tmotytmoty / Reddit
- Я когда-то был моделью для рук. Мое агентство сказало, что для меня есть работа, в итоге я два часа держал куриные стрипсы совершенно неподвижно, пока фотограф делал снимки. © smokedtire / Reddit
- Мне платят за то, что я соскребаю жвачку с нижней части сидений и стульев в известной сети ресторанов быстрого питания. Когда у меня набирается 200-литровая бочка, я продаю ее. Правда я понятия не имею, для чего они ее у меня покупают. © hungariangasmask / Reddit
- Многие фермеры, у которых есть пчелы, используют их как источник дохода, продавая мед. Однако еще более прибыльное использование пчел — сдача ульев в аренду фермерам, выращивающим фруктовые деревья, или что-то в этом роде. Фермеры платят хорошие деньги за то, чтобы пчелы опыляли их урожай. Мои соседи каждый год так своих пчел сдавали. © AlequeW / Reddit
- Если вы идете в ювелирный магазин и отдаете свое золото на «полировку», они обрабатывают его на круге, который снимает несколько микрометров золота, чтобы оно засияло. Эти круги прикреплены к пылесосам, и существует целая индустрия, которые занимаются тем, что покупают вакуумные мешки, полные пыли и золота. © artformarket / Reddit
- Держу пари, что большинство людей не осознают, что есть ледяные повара. Они контролируют производство и нарезку разного льда, как правило, для заведений общепита высокого класса. © schwibbity / Reddit
- У BMW есть целый отдел людей, чья единственная функция — создавать аудиосигналы для различных систем в их автомобилях. Интересно отметить, что, например, сигнал открытой двери в одной модели будет отличаться от сигнала открытой двери в другой. © Unknown author / Reddit
- Я разделяю воду и грязь с помощью центрифуги, чтобы вторая была гуще. Работаю 6 месяцев в году (2 недели работаю, 2 недели отдыхаю) и получаю очень приличные деньги. А тружусь я в одной из нефтяных компаний. © clamfroth / Reddit
- Работала я в компании связанной с арендой жилья. Ходила по домам клиентов, делая их жилье обезличенным. Для этого я убирала из комнат все личные вещи, такие как украшения, фотографии. Потом переставляла мебель так, чтобы комната выглядела максимально фотогенично и фотограф делал снимки. Потом я должна была составить все обратно, как было до. Именно поэтому фотографии на сайтах порой не похожи на дома в реальности. © thefuturesbeensold / Reddit
Комментарии
в студенческие годы я подрабатывала в своём же университете смотрителем н a экзаменах. в мои обязанности входило смотреть, чтобы абитуриенты не списывали н a экзамене. не помню уже, сколько платили, но по студенческим меркам очень неплохо. а забавно здесь то, что я всегда сидела н a экзаменах у художников. они рисовали натюрморт, а я смотрела, чтобы они не "списывали" при этом)
Удалять скрепки и сканить документы - адова работа, меня хватило наа полдня, потом удалось спихнуть это все наа практиканта