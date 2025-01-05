19 пользователей Reddit рассказали о профессиях, которые многие не знают, а люди там деньги зарабатывают

в студенческие годы я подрабатывала в своём же университете смотрителем н a экзаменах. в мои обязанности входило смотреть, чтобы абитуриенты не списывали н a экзамене. не помню уже, сколько платили, но по студенческим меркам очень неплохо. а забавно здесь то, что я всегда сидела н a экзаменах у художников. они рисовали натюрморт, а я смотрела, чтобы они не "списывали" при этом)