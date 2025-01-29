19 раз, когда режиссеры любимых нами фильмов черпали вдохновение в зарубежном кино

Одну и ту же глину можно превратить как в бесформенный ком, так и в изящную вазу — это зависит лишь от таланта ваятеля. Режиссеры любимых нами фильмов нередко вдохновлялись классикой зарубежного кино перед тем, как приступать к съемкам. Но благодаря их таланту исходные персонажи стали лишь харизматичнее и ближе нам, а фразы из фильмов в народе расхватали на крылатые выражения. В этой статье мы решили показать, какие зарубежные киноленты или героев можно распознать в известных комедиях.