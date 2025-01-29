не всё просто у Гайдая и с троицей: трус/балбес/бывалый.
nа фото: слева направо, Стэн Лорел/Али-бек, Лоуренс Тиббетт/Егор и Оливер Харди/Мурза-бек - персонажи из фильма "песня мошенника"(1930), постановщики - Лайонел Бэрримор и Хэл Роуч. Лорен и Харди, вообще, - иконы немного кино АСАШАЙ. сюжеты фильмов разные, но образы - очень похожи и вопросы к духу Гайдая есть).
19 раз, когда режиссеры любимых нами фильмов черпали вдохновение в зарубежном кино
Одну и ту же глину можно превратить как в бесформенный ком, так и в изящную вазу — это зависит лишь от таланта ваятеля. Режиссеры любимых нами фильмов нередко вдохновлялись классикой зарубежного кино перед тем, как приступать к съемкам. Но благодаря их таланту исходные персонажи стали лишь харизматичнее и ближе нам, а фразы из фильмов в народе расхватали на крылатые выражения. В этой статье мы решили показать, какие зарубежные киноленты или героев можно распознать в известных комедиях.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
не всё просто у Гайдая и с троицей: трус/балбес/бывалый.
- Главных героев «Кавказской пленницы» (1967) — Шурика и Нину — режиссер Леонид Гайдай, вероятно, подсмотрел во французской комедии «Велосипед» (1957). Правда, вместо осла у главного героя Антуана — велосипед, вместо этнографической экспедиции — посещение футбольного матча любимой команды, сюжет другой, да и главный герой — курьер, а не студент. Но ключевые моменты остаются теми же: главный герой, незадачливый парень в очках, влюбляется в ходе своего путешествия в прекрасную брюнетку и пытается ее спасти.
- Шурик, хоть и не по своей воле, но следует за путешествующей пешком Ниной на осле. Французский «Шурик» Антуан увязывается за понравившейся ему брюнеткой Поппелин вполне сознательно и даже отгоняет от нее других потенциальных ухажеров.
- Есть в «Велосипеде» и сцена, где пытаются спасти одного из главный персонажей из воды. Правда, если в «Кавказской пленнице» на помощь к Шурику пришла смелая Нина, в «Велосипеде» все куда более традиционно: Антуан решает спасти из воды прекрасную Поппелин, вот только та, как оказывается, и не тонула вовсе, а звуки «На помощь» звучали из радио.
- Есть в «Велосипеде» и сцена, похожая на погоню из «Кавказской пленницы».
- Шурик пытается усмирить бегущего за Ниной осла, а французский «Шурик» Антуан с движениями, словно усмиряет быка на родео, проезжает на велосипеде через стадо коров.
- Но главное то, что Гайдай подметил в «Велосипеде» приемы, которые cделали «Кавказскую пленницу» шедевром: ускоренная видеосъемка, забавная жестикуляция, ужимки, застолье, гиперболизация и звуковые эффекты — всякие чпок, вжух и бдзынь, придающие комичности. И, конечно, главный герой все время спотыкается, оступается и попадает в нелепые ситуации.
блин, и тут я дошёл до конца текста! какой ослизм!😂
но не стану удалять свой коммент, пофиг!)
- А вот на создание импозантной троицы — Трус, Бывалый и Балбес — Гайдая явно вдохновил голливудский романтический мюзикл «Песня мошенника» (1930) о бандите с большой дороги царских времен, в которого влюбляется красавица из небольшого поселения. Фильм этот впоследствии был утерян, так как был снят на кинопленку из легковоспламеняющейся нитроцеллюлозы.
«Человек с бульвара Капуцинов»
- Комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) похож на чехословацкую пародию на американские вестерны «Лимонадный Джо» (1964). В «Лимонадном Джо» главный герой носит белую опрятную одежду, пьет только лимонад и отличается невиданной меткостью, которую приписывает лимонаду. Герой Миронова Джонни миролюбив, также опрятен и заказывает в салуне воду.
- В обоих фильмах до появления главного героя в городе процветает разбой, регулярные разборки между ковбоями, и все ведут порочный образ жизни.
- Но все меняется: Джонни перевоспитывает ковбоев благодаря синематографу, а Джо — убедив, что своей меткостью обязан лимонаду. И ковбои из «Человека с бульвара Капуцинов» пьют молоко и становятся вежливыми, а ковбои из «Лимонадного Джо» пьют лимонад.
- И, конечно, есть героиня — прекрасная блондинка, в которую влюбляется главный герой. Также в обеих фильмах есть мотив чудесного воскрешения, только в «Лимонадном Джо» живой водой служит лимонад, а в «Человеке с бульвара Капуцинов» Джонни излечивается от раны благодаря просмотру фильма Чарли Чаплина.
«Бриллиантовая рука»
- Кинофильм «Бриллиантовая рука» (1969) имеет немало общего с датской кинопародией на фильмы о Джеймсе Бонде «Бей первым, Фредди» (1965). Главный герой в обоих фильмах — простак и балагур, который случайно оказывается замешенным в криминальную историю.
- Как и Семена Горбункова, Фредди принимают не за того, кем он является, после того как тот случайно на заданный вопрос «Это не вас ли я видел с блондинкой в среду?» говорит пароль: «То была брюнетка». В итоге его, как и Семена Горбункова, вербуют в качестве секретного агента.
- Семен Горбунков — скромный служащий. Фредди — продавец игрушек-приколов и всяких масок и накладных носов. Герой Никулина один разыгрывает управдома при помощи шкатулки с чертиком, Фредди постоянно разыгрывает всех подряд, подкидывая в еду искусственных мух и пауков и тому подобными способами.
- В обоих фильмах криминальная история начинается во время пребывания главного героя на корабле. А когда герой прибывает в порт, его сразу перехватывают еще в машине: Семена Горбункова — сотрудники милиции, а Фредди — секретная служба.
- В фильме «Бриллиантовая рука» Геша Козодоев после посещения Шефа просыпается с синяком под глазом. В «Бей первым, Фредди» у одного из бандитов появляется аналогичный круг вокруг глаза, но по другой причине: черную краску на лице оставляет калейдоскоп-прикол, который дает бандиту ради смеха Фредди.
- А в образе Шефа, по мнению киноведа Ксении Реутовой, был заложен пародийный намек на одного из злодеев бондианы — Эрнста Блофельда, — лицо которого в первых фильмах об агенте 007 не показывалось.
- Отсылкой к еще одному фильму бондианы «Живешь только дважды» (1967) является одна из заключительных сцен «Бриллиантовой руки» с подъемом автомобиля вертолетом в воздух.
- Многие также находят отсылку к бондиане и в купальнике Анны Сергеевны: уж очень он похож на бикини Урсулы Андресс из «Доктора Ноу» (1962). Однако так ли это, установить сложно, так как знаменитый зеленый купальник Анны Сергеевны принадлежал самой Светличной.
Создание киношедевров вроде «Бриллиантовой руки» было делом непростым, а потому не обошлось и без оплошностей. Именно такие занимательные киноляпы и анахронизмы в этом и других фильмах мы показали в этой статье.
Комментарии
"Бриллиантовая рука" с первых кадров сделана в стиле иронического глума na иностранные детективы.
Возможно, фраза "это - пародия!" дала возможность Гайдаю лавировать между поправками цензуры)
Ну да. Так то "Вильям, понимаете ли, наш Шекспир" взял историю Оттело из рассказа "Капитан Моро", а сюжет "Ромео и Джульетта" из "Трагической истории Ромеуса и Джульетты". И? Перестал быть классиком? А нот вообще всего 12. Там к бабке не ходи, не 19, а пару миллионов раз черпали вдохновение :)
ну и круто, вообще тема "приняли не за того" встречается очень часто и всегда это залог того что смотреть будет весело. То что Гайдай вдохновился французским фильмом для Кавказской пленницы, тоже не более чем занимательный факт, это не плагиат, как тут пишут, фильм совсем другой с кучей интересных фишек и здорово ,что режиссёр смог так органично влить подсмотренные приемы в творение ,созданное для советского зрителя.