19 твитов, читая которые так и хочется воскликнуть: «Блин, что ж так жизненно, а?»
Народное творчество
2 часа назад
Жизнь порой подкидывает разным людям весьма похожие, можно даже сказать типичные ситуации. О таких ситуациях и о повседневности в целом будут эти твиты. Наверняка хотя бы в парочке из них вы узнаете себя.
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Так ведь Раневская сказала,что лучше ругаться матом и оставаться человеком,чем быть молчаливой скотиной.Дословно не помню.
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Что ж за крем такой волшебный? Обычно не скользит, а наоборот прилипает. Или мне с кремами не везёт?
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Если вам по душе такие жизненные наблюдения и истории, предлагаем вам посмотреть и эти занимательные подборки:
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