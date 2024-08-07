19 твитов, читая которые так и хочется воскликнуть: «Блин, что ж так жизненно, а?»

Народное творчество
2 часа назад

Жизнь порой подкидывает разным людям весьма похожие, можно даже сказать типичные ситуации. О таких ситуациях и о повседневности в целом будут эти твиты. Наверняка хотя бы в парочке из них вы узнаете себя.

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Нина Лентнер
1 день назад

Так ведь Раневская сказала,что лучше ругаться матом и оставаться человеком,чем быть молчаливой скотиной.Дословно не помню.

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No name no meaning
1 день назад

Что ж за крем такой волшебный? Обычно не скользит, а наоборот прилипает. Или мне с кремами не везёт?

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Если вам по душе такие жизненные наблюдения и истории, предлагаем вам посмотреть и эти занимательные подборки:

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