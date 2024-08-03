Я понимаю, что для хозяйки арбуза это трагедия, но, извините, я ржу) Особенно с комментариев))
20 комментаторов, которые бьют в самое яблочко своими едкими и комичными фразами
Есть люди, у которых язык колкий как жало и на любую фразу они находят меткий ответ. Следующие истории, фото и твиты любопытны сами по себе, а благодаря комментариям к ним стали в разы острее и комичнее.
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Для создания этого материала был использован источник: psychoz1 / Pikabu
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Когда хотел сфотографировать жену "ню". Она знает, что ты выложишь это в Интернет.
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Это не колесо для пресса. Это задачка со звёздочкой "сложи треугольники в круг и помести в квадрат"
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Почти как в кино. В фильме "Москва слезам не верит" героиня уснула в общаге с новорождённым ребёнком, а проснулась в двухкомнатной квартире с взрослой дочерью.
9. Автор видео о том, как поклеить стекло на телефон, объясняет, как сделать это ровно и без пылинок: «Сейчас ванную распарим, чтобы много было пара, пыль вся свяжется, и будем наклеивать». Комментаторы:
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Хорошо, если бабуля не выдаст такое, когда муж пойдёт в душ или туалет.
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С огурцами, вообще поговорить не о чем. Вот с грибочками, другое дело.
Для создания этого материала был использован источник: UNDERDOG.SUPPORT / Pikabu
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У меня были знакомые: он ей изменил, она простила, продолжили жить вместе. Так он как напьётся, орёт, что ненавидит её, потому что когда-нибудь она ему отомстит и тоже изменит. И он теперь постоянно боится и ждёт ножа в спину.
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Для создания этого материала был использован источник: Fideli0 / Pikabu
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85 кг женщины сожрут этот борщ с чесночными пампушками в одну харю. А брокколи и спаржу оставит тебе.
Для создания этого материала был использован источник: UNDERDOG.SUPPORT / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: Борщ / VK
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Если пихать в себя 2 литра воды и качать пресс, то нужно носить подгузники.
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Если ты не понравишься матери чела, у которой есть свободных 2 миллиона долларов, лучше сама держись подальше от такого чела. Его матери обойдётся гораздо дешевле закатать тебя, как в 90-е.
Чтобы хорошее настроение не покидало вас, предлагаем посмотреть переписки с людьми, которым летнее солнышко напекло голову.