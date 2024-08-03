20 комментаторов, которые бьют в самое яблочко своими едкими и комичными фразами

Народное творчество
1 час назад

Есть люди, у которых язык колкий как жало и на любую фразу они находят меткий ответ. Следующие истории, фото и твиты любопытны сами по себе, а благодаря комментариям к ним стали в разы острее и комичнее.

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Orsa Valdés
31 минута назад

Я понимаю, что для хозяйки арбуза это трагедия, но, извините, я ржу) Особенно с комментариев))

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Для создания этого материала был использован источник: psychoz1 / Pikabu

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Niki SS
40 минут назад

Это не колесо для пресса. Это задачка со звёздочкой "сложи треугольники в круг и помести в квадрат"

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Светлана БМВ
2 дня назад

Почти как в кино. В фильме "Москва слезам не верит" героиня уснула в общаге с новорождённым ребёнком, а проснулась в двухкомнатной квартире с взрослой дочерью.

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9. Автор видео о том, как поклеить стекло на телефон, объясняет, как сделать это ровно и без пылинок: «Сейчас ванную распарим, чтобы много было пара, пыль вся свяжется, и будем наклеивать». Комментаторы:

Niki SS
38 минут назад

Интересно, что распаривают в салоне? Или у них там пыль особенная?

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Для создания этого материала был использован источник: UNDERDOG.SUPPORT / Pikabu

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Тётя Мотя
38 минут назад

У меня были знакомые: он ей изменил, она простила, продолжили жить вместе. Так он как напьётся, орёт, что ненавидит её, потому что когда-нибудь она ему отомстит и тоже изменит. И он теперь постоянно боится и ждёт ножа в спину.

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Для создания этого материала был использован источник: Fideli0 / Pikabu

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Светлана БМВ
2 дня назад

85 кг женщины сожрут этот борщ с чесночными пампушками в одну харю. А брокколи и спаржу оставит тебе.

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Для создания этого материала был использован источник: UNDERDOG.SUPPORT / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Борщ / VK

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Светлана БМВ
2 дня назад

Если ты не понравишься матери чела, у которой есть свободных 2 миллиона долларов, лучше сама держись подальше от такого чела. Его матери обойдётся гораздо дешевле закатать тебя, как в 90-е.

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Чтобы хорошее настроение не покидало вас, предлагаем посмотреть переписки с людьми, которым летнее солнышко напекло голову.

Фото на превью leni_kotik / Twitter, tovdarya / Twitter

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