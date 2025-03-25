19 женщин, которые изловчились и справились с житейскими ситуациями на раз-два

Многие согласятся, что женщины обладают гибким умом и умеют адаптироваться под разные обстоятельства. Такие качества помогают выкручиваться из мудреных ситуаций. А в повседневной жизни так и подавно — на раз плюнуть могут придумать, как справиться с какой-нибудь задачей на работе или дома. Да еще и сделают это изящно и креативно!