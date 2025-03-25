Простите, а что такое полати? Как антресоли? Что-то такое вспоминается из "Золотого телёнка" И. Ильфа и Е. Петрова глава "Воронья слободка", думала, что так уже не говорят.
19 женщин, которые изловчились и справились с житейскими ситуациями на раз-два
Истории
2 часа назад
Многие согласятся, что женщины обладают гибким умом и умеют адаптироваться под разные обстоятельства. Такие качества помогают выкручиваться из мудреных ситуаций. А в повседневной жизни так и подавно — на раз плюнуть могут придумать, как справиться с какой-нибудь задачей на работе или дома. Да еще и сделают это изящно и креативно!
- У подруги была такая проблема: когда они с сыном ходили в супермаркет, он хватал мелкие игрушки и нес на кассу. Они были интересны ему всего пару часов, а потом захламляли квартиру. И она придумала такую штуку. Договорилась с сыном, что она взамен таких покупок раз в месяц будет водить его в нормальный детский магазин и покупать все, что он захочет на определенную сумму. Так она стала экономить, а сын начал более рационально подходит к выбору игрушек — берет реально те, что ему нравятся. Считаю, что это круто! © Мамдаринка / VK
- Прихожу с работы. Открываю дверь, а там погром — никак ограбили! Вещи разбросаны по коридору, валяются инструменты. Слышу шум на кухне. Зову жену. Она выходит на фоне всего этого безобразия. А под носом у нее кусочек изоленты. Оказалось, что она вспомнила из детства запах изоленты. Захотелось вновь ощутить. Решила найти. Разгребла полати — ничего. Полезла в кладовку, а заодно решила, что пора навести там порядок. Вытащила все в коридор. Наконец нашла заветную, открыв диван. Но тут увидела, что время готовить. Изоленту не выпускала из рук, дышала полной грудью, наслаждаясь ароматом. Но готовить так сложно — было принято решение: оторвать кусочек и приклеить под нос. Потом про него просто забыла. © Loma / Pikabu
- Есть люди, которые любят покритиковать чужую манеру одеваться. Я в таких случаях не вступаю в споры, а говорю спокойным тоном: «Спасибо за совет». И говорю только эту фразу и всегда одним и тем же тоном, словно заезженная пластинка. Никто не может придраться к этому ответу, ведь вы благодарите человека за помощь. Но поскольку другого ответа от вас услышать не удастся, критика в итоге прекратится. © Angela Miller / Quora
- Однажды мне в личных целях понадобился один чиновник — мэр маленького города. Я зашла в его аккаунт в соцсетях и обнаружила там общего друга. Пишу другу: «Как близко вы знакомы?» На это он мне ответил, что они работали в одной газете, мэр в прошлом — журналист. И я, недолго думая, написала мэру: «Привет, Игорь, ты меня, конечно, не помнишь. Мы пересекались на пресс-конференциях...» На что неожиданно получила: «Привет, Вероника, ну конечно же, я тебя помню!» В итоге он решил мой вопрос. © vasilisaPRO / Pikabu
- На работе женщине очень часто приходится доказывать, что она на что-то годится. Когда ко мне начинают как-то не так относиться и говорить всякое, обычно совсем не касающееся профессиональной деятельности, я просто напрямую спрашиваю: «А это как-то связано с нашим проектом?» И смотрю выжидающе, немного склонив голову вбок. Работает! © stavthedonkey / Reddit
- Искала работу, и все неудачно. И вот в очередной раз переделываю резюме, уже ни на что не надеюсь, но решила пошутить. Взяла и в конце резюме написала: «Просто возьмите меня на работу, пожалуйста. Я буду стараться так же, как стараюсь, когда работаю над своим профилем в соцсети». Утром об этом примечании забыла и так всем отправила. Лайфхак оказался рабочим. Через 3 дня меня пригласили на собеседование... © Не все поймут / VK
- Мои дети отдают мне свою грязную одежду вывернутой наизнанку и слипшейся так, будто они снимают с себя белье, как кожуру с банана. Я миллион раз просила их выворачивать одежду на лицевую сторону, чтобы постирать ее как следует, но в ответ — игнор. Я устала с ними бороться и теперь просто выдаю им одежду выстиранной, высушенной, сложенной в стопочку... и вывернутой наизнанку. © Hippydippy*** / Reddit
- Я очень ленивая по хозяйству. Готовлю нехотя, а убирать тоже не люблю, вещи могут неделями лежать нестираными, а про слой пыли на полках чего уж и говорить. Но есть у меня лайфхак. Когда совсем запускаю квартиру и не могу найти стимула привести все в порядок, я просто беру и приглашаю к себе гостей. К их приходу все мою, пылесошу, убираю — другого выхода-то нет. Уходят, а я наслаждаюсь чистотой квартиры и хвалю себя. © Палата № 6 / VK
Вообще-то одежду рекомендуется стирать вывернув наизнанку. Выходит, дети о своих вещах заботятся лучше, чем их мама 😄
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- Я такая болтушка! И моей дружелюбной коллеге приходится слушать меня днями напролет. Думаю, что ей не все из этого интересно. Так вот, она проделывает этот простецкий отвлекающий маневр, чтобы сменить тему или улизнуть от меня в другую комнату. Просто говорит: «О, смотри! Птица!» © small-feral / Reddit
- Пришла забирать сына вечером из сада, а он в слезы, мол, не пойду, остаюсь на ночь тут. Уговариваю — он ни в какую. Подмигнула я воспитательнице и заявляю ему: «Хорошо, оставайся в садике». А сама зашла за угол сада и жду. Через минут 15 сам прибежал ко мне и говорит: «Воспитательница сказала, что завтра в садике меня никто не накормит шоколадными блинчиками на завтрак». © Мамдаринка / VK
- У меня очень плохая память на имена. Так что я, когда знакомлюсь с новыми людьми, особенно в компании, даже не пытаюсь их запоминать. А уже после, если обмениваемся номерами, спрашиваю, как записать, мол, может, есть любимые сокращения или прозвище, и человек сам говорит, как к нему лучше обращаться. Ему приятно, что уточнила и не буду называть, как не нравится, а у меня нет неловкости переспрашивать после вечера общения: «Как там тебя?» © Подслушано / VK
- Однажды в супермаркете на меня глазел мужик. А он был с женой! Я сначала игнорировала. Но в следующий раз, когда заметила его взгляд, я улыбнулась и направилась прямо к ним. Он запаниковал. Я подошла, протянула свою руку и представилась, добавив: «А мы раньше не встречались?» Женщина вежливо ответила, что нет. Тогда я ответила: «Просто ваш муж так на меня смотрел. Подумала, что мы знакомы» И ушла. © Winter_Ratio_4831 / Reddit
- Было плохое настроение. Дома из еды, как всегда, греча с сосиской. Сдуру сказал жене: «Ну прям как в столовке!» Никак не отреагировала. Извинился вечером. На следующий день прихожу домой, а на столе огромная тарелка. В ней посередине маленький островок гречи, а вокруг мастерски нарезанная сосиска. И все это красиво украшено огурцом и кетчупом. Люблю жену за ее смекалку! © Палата № 6 / VK
- Обожаю своего мужчину и свою смекалку. Чтобы он догадался, что мне нужна та или иная вещь, я ее ищу ее в браузере, а потом она постоянно выскакивает ему в рекламе. Так у меня появилась крутая сумочка, сапожки и телефон, которые я хотела. Милый говорит, что он как будто мои мысли читает. А я что — соглашаюсь и продолжаю в том же духе. © Не все поймут / VK
- Моя мама была за рулем и остановилась на красный. А машина взяла и заглохла. Она все пыталась ее завести, но ничего не получалось. А за ней стоял какой-то парень и нетерпеливо сигналил. Маме надоело. Она грациозно вышла из машины, поправила прическу и подошла к его машине и нежнейшим голосом произнесла: «Молодой человек, как видите, у меня тут кое-какие проблемы. Можете сходить мне помочь, а я пока посигналю за вас». © Jokes, Humour & Funny stories / Quora
- Вышла из декрета на работу, а там пол-отдела сменилось вместе с руководством. Работаю и вижу, что они только и ждут моего промаха, чтобы спокойненько уволить! А я сделала ход конем: испекла пирожки на весь отдел и принесла, угостила. Полчаса не прошло, вызывает меня на ковер начальник и сурово требует дать ему рецепт пирожков, чтобы жене передать. Теперь все шутят, что я их прикормила, и они от меня не могут отказаться. © Мамдаринка / VK
- Помню, в нашем классе училась девочка, внешность она имела весьма заурядную, популярностью у мальчиков не пользовалась. Но, видимо, ей хотелось внимания. И вот что она придумала. Ее родители оплатили ей профессиональную фотосессию: стилист, визажист, топовый фотограф. А потом она как бы случайно выронила из рюкзака пачку фотографий. И все такие: «О-о-о, ты что, модель?» Ее популярность возросла колоссально. © Подслушано / Ideer
- Лет 10 назад пошла работать в супермаркет кассиром. За недостачу в кассе не ругали — просто положи деньги и гуляй. А вот за излишки писали объяснительные, начислялись штрафы. Это значило, что ты пустила товар мимо кассы, а деньги просто не успела спрятать. А мне часто оставляли монетки сдачи, за день могло достаточно накопиться. Надоело писать объяснительные, и я придумала гениальную схему! Когда мне оставляли сдачу, я ее мысленно подсчитывала. Когда накапливалась сумма равная цене дешевой пачки соли, я ее пробивала на кассе. У меня перестали находить излишки, я получала премии и была отличным кассиром. А через полгода услышала, как ревизор спросил директора: «Откуда в вашем магазине опять излишек соли?» А тот ему: «Я просто не знаю! Может, нам ее покупатели приносят?» Байка о соли потом еще долго гуляла по магазинам сети. © Карамель / VK
- Когда мне не хочется или скучно готовить, я представляю себя на съемках кулинарной передачи. Начинаю «работать на камеру», рассказывать и показывать процесс воображаемым зрителям. Готовка превращается в увлекательную игру и проходит интересно. К тому же хочется с каждым разом приготовить что-то поинтересней! Чувствую себя звездой. © Подслушано / Ideer
- Знакомую все считали недалекой блондинкой. Но как-то она зашла в один гипермаркет и увидела там классную кастрюлю за 8 тысяч. Подумала, что дорого, но уж больно ей кастрюля понравилась. Купила, пришла домой, наклейки отлепила и стала в ней готовить. А на следующий день пошла в тот же магазин что-то докупить, а там распродажа. И эта кастрюля стоит всего 3 тысячи. Тут любая от обиды могла бы разреветься, так как кастрюля уже использовалась и вернуть ее нельзя. Но эта девушка вместо того взяла и купила еще одну кастрюлю за 3 тысячи. А потом взяла из дому кассовый чек от вчерашней покупки и вернула новую кастрюлю за 8 тысяч в магазин. Совсем не глупой оказалась. © Надя Кужукин / anekdotov.net
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Как так вышло, что почти все эти истории я читаю далеко не в первый раз? Ума не приложу! 😀
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