19 звезд, чьи наряды хочется часами разглядывать под микроскопом

Одни знаменитости традиционно выбирают элегантные наряды классического кроя и выглядят в них волшебно. Другие — переделывают дизайнерские наряды на свой вкус. Третьи же постоянно экспериментируют и используют яркие детали, чтобы сразить всех наповал. И у них это получается.