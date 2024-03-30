19 звезд, чьи наряды хочется часами разглядывать под микроскопом
Одни знаменитости традиционно выбирают элегантные наряды классического кроя и выглядят в них волшебно. Другие — переделывают дизайнерские наряды на свой вкус. Третьи же постоянно экспериментируют и используют яркие детали, чтобы сразить всех наповал. И у них это получается.
Аня Тейлор-Джой
Ирина Шейк
Виола Дэвис
Гвен Стефани
Зендая
Кэти Перри
Я б запнулась через четыре секунды, и лицом об асфальт)
Ева Лонгория
Кендалл Дженнер
Такое ощущение, что на живот нашили липучку, чтобы потом прикреплять разные шевроны.
Странный наряд, а ведь эта драпировка на бедрах подавала большие надежды. Продумать бы верх и было бы красивое платье.
Энн Хэтэуэй
напоминает Проект Подиум, когда им дают задание соорудить наряд из мусорных мешков )))
Дженна Ортега
Руни Мара
Гвинет Пэлтроу
Эльза Хоск
Даутцен Крус
Мне нравятся висюльки (в движении красиво) и леопард (классика), но вместе какой-то странный эффект седой лысеющей кисы(((
Роузи Хантингтон-Уайтли
Галь Гадот
Марго Робби
Она вроде не такая и большая, чтобы не поместиться на одном фото целиком 🤔
Флоренс Пью
Будто перед выходом заметили, что платье порвано и нашли выход, задействовав тюлевые занавески...
Коко Роша
Комментарии
а автор точно знает значение слова "микроскоп"? а то как в той "женитьбе бальзаминова":Говорят, какая-то комета или планида идет. Так ученые смотрели на небо в микроскоп"
Под микроскопом, потому что одежды так мало, что иначе её и не увидеть?
Ну я ещё могу понять голые платья и обтягивающие с эффектами, там всё понятно, фигура, хотя микроскоп вообще не нужен, из космоса всё видно. Но вот эти круги непонятные, перья, жопки кринолиновые.....что тут рассматривать, ну не красиво же
Много откровенно перемудреных решений. Смотрятся платья гротескно, чужеродно и как-то вымучено. Сложные наряды должны выглядеть органично, а не вот так