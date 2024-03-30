19 звезд, чьи наряды хочется часами разглядывать под микроскопом

Дизайн
53 минуты назад

Одни знаменитости традиционно выбирают элегантные наряды классического кроя и выглядят в них волшебно. Другие — переделывают дизайнерские наряды на свой вкус. Третьи же постоянно экспериментируют и используют яркие детали, чтобы сразить всех наповал. И у них это получается.

Аня Тейлор-Джой

MICHAEL TRAN/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Ирина Шейк

ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Виола Дэвис

Evan Agostini/Invision/East News

Гвен Стефани

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Зендая

SUJIT JAISWAL/AFP/East News, SUJIT JAISWAL/AFP/East News

Кэти Перри

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Ева Лонгория

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Willy Sanjuan/Invision/East News

Кендалл Дженнер

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Хильдур
23 минуты назад

Такое ощущение, что на живот нашили липучку, чтобы потом прикреплять разные шевроны.
Странный наряд, а ведь эта драпировка на бедрах подавала большие надежды. Продумать бы верх и было бы красивое платье.

-
-
Ответить

Энн Хэтэуэй

AA/ABACA/Abaca/East News, Thomas Bohlen/Starface/STARFACE PHOTO /East News

Дженна Ортега

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Руни Мара

Jordan Strauss/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Гвинет Пэлтроу

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, © Jaguar / Alamy Stock Photo

Эльза Хоск

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

Даутцен Крус

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
Чадо Брюн
4 дня назад

Мне нравятся висюльки (в движении красиво) и леопард (классика), но вместе какой-то странный эффект седой лысеющей кисы(((

-
-
Ответить

Роузи Хантингтон-Уайтли

Галь Гадот

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Марго Робби

Jeffrey Mayer / Avalon/Photoshot/East News, Jeffrey Mayer / Avalon/Photoshot/East News
Ira Kaa
4 дня назад

Она вроде не такая и большая, чтобы не поместиться на одном фото целиком 🤔

-
-
Ответить

Флоренс Пью

Evan Agostini/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Чадо Брюн
4 дня назад

Будто перед выходом заметили, что платье порвано и нашли выход, задействовав тюлевые занавески...

-
-
Ответить

Коко Роша

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Фото на превью ANGELA WEISS/AFP/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Комментарии

Уведомления
Морра
4 дня назад

Вообще ничего не захотелось рассматривать под микроскопом

-
-
Ответить
Татьяна
4 дня назад

а автор точно знает значение слова "микроскоп"? а то как в той "женитьбе бальзаминова":Говорят, какая-то комета или планида идет. Так ученые смотрели на небо в микроскоп"

-
-
Ответить
Саетлана
4 дня назад

Ну я ещё могу понять голые платья и обтягивающие с эффектами, там всё понятно, фигура, хотя микроскоп вообще не нужен, из космоса всё видно. Но вот эти круги непонятные, перья, жопки кринолиновые.....что тут рассматривать, ну не красиво же

-
-
Ответить
Криптокартограф даркнета
38 минут назад

Много откровенно перемудреных решений. Смотрятся платья гротескно, чужеродно и как-то вымучено. Сложные наряды должны выглядеть органично, а не вот так

-
-
Ответить

Похожее