12 звезд, которые, конечно, выбрали шикарные наряды, но на них даже смотреть немного больно
Дизайн
1 час назад
Как говорится, красота требует жертв. Особенно на красных ковровых дорожках. Сначала звезды долго готовятся, часами сидят, пока им делают укладку и макияж. А потом порой еще и испытывают 50 оттенков страдания или неловкости на самом мероприятии.
Наряд Марго Робби подчеркивают ее фигуру, особенно точеную талию. Но как она в нем дышала — загадка
Evan Agostini/Invision/East News
Ариана Гранде для церемонии вручения «Оскара» выбрала весьма незаурядный наряд. Интересно, как она ехала в нем на машине?
DAVID SWANSON/AFP/East News
Аня Тейлор-Джой выбрала головной убор, который сложно назвать удобным. Тяжелую шапочку украшают камни и кристаллы
MICHAEL TRAN/AFP/East News
Актриса и продюсер Жаклин Стюарт подыскала для ковровой дорожки необычный головной убор. Надеемся, на том мероприятии были высокие дверные проемы
Jordan Strauss/Invision/East News
Шикарное, но длинноватое платье Кэри Маллиган так и путалось у нее под ногами
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
В 49 лет у Евы Лонгории идеальная фигура. Но это платье стягивает ее талию так сильно, что даже нам дышать стало трудно
MICHAEL TRAN/AFP/East News
У Евы фигура типа прямоугольник, это ж какими силами ей такую талию утянули?
-
-
Ответить
Давайн Джой Рэндольф в 2024 году взяла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Она получала награду в платье с гигантскими и на вид совсем неудобными рукавами
Chris Pizzello/Invision/East News
У Марго Робби был и очень интересный образ с объемной розовой лентой на плече. Вероятно, она мешала актрисе поворачивать голову влево
VALERIE MACON/AFP/East News
За последние годы у Селены Гомес сильно изменилась фигура. В этом платье она выглядит сногсшибательно, но есть ощущение, что с размером стилисты просчитались
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Интересно, Джей Ло видела что-то в этих очках?
Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News
Хайди Клум славится своими необычными образами. Вот эти ее туфли выглядят круто, но удобными не кажутся
Jordan Strauss/Invision/East News
Джессика Честейн шикарно смотрится в синем, но это платье оказалось с подвохом. Актриса постоянно поправляла его, а порой вообще прикрывала грудь руками
Chris Pizzello/Invision/East News
Шикарное платье Евы Лонгории постоянно путалось в каблуках актрисы. Звезда несколько раз теряла равновесие
Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Fernando Allende/UOL/Broadimage/EAST NEWS
Платье Джессики Честейн оказалось слишком воздушным
А вот еще несколько звезд, которым их идеальные образы стоили кучи нервов.
Фото на превью Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Fernando Allende/UOL/Broadimage/EAST NEWS
Комментарии
Уведомления
Похожее
15 человек случайно заглянули внутрь обычных вещей и наткнулись на большой сюрприз
Дизайн
3 года назад
16 человек рассказали, как на собственном опыте убедились в том, что дети — это отражение родителей
Семья
2 года назад
17 фото от тех, у кого выдался веселенький денек, хотя билетов в цирк они не покупали
Маразмы
11 месяцев назад
20+ людей, которые просто хотели завести питомца, а завели цирк ходячий
Животные
1 год назад
15 наших звезд, стиль которых менялся так же часто, как погода в марте
Культура
2 года назад
19 человек взялись подлатать старые вещи, а в итоге сделали их круче, чем было
17 человек рассказали, почему выбрали жизнь в одиночестве, и им даже слегка завидуешь
Как выглядели люди, в честь которых назвали 11 известных брендов
Культура
1 год назад
17 человек, терпение которых проверяли крайне варварским методом
20 человек, которых впечатлил товар на картинке, но жестоко обломала реальность
Маразмы
1 год назад
14 СМС-переписок с родителями, которые точно знают как остроумно подшутить над детьми. Даже если те уже давно выросли
Семья
5 месяцев назад