12 звезд, которые, конечно, выбрали шикарные наряды, но на них даже смотреть немного больно

Как говорится, красота требует жертв. Особенно на красных ковровых дорожках. Сначала звезды долго готовятся, часами сидят, пока им делают укладку и макияж. А потом порой еще и испытывают 50 оттенков страдания или неловкости на самом мероприятии.

Наряд Марго Робби подчеркивают ее фигуру, особенно точеную талию. Но как она в нем дышала — загадка

Ариана Гранде для церемонии вручения «Оскара» выбрала весьма незаурядный наряд. Интересно, как она ехала в нем на машине?

DAVID SWANSON/AFP/East News Lilliya 57 минут назад То, что не поместилось в машину, она отдала Марго Робби (см. ниже) - - Ответить

Аня Тейлор-Джой выбрала головной убор, который сложно назвать удобным. Тяжелую шапочку украшают камни и кристаллы

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Актриса и продюсер Жаклин Стюарт подыскала для ковровой дорожки необычный головной убор. Надеемся, на том мероприятии были высокие дверные проемы

Jordan Strauss/Invision/East News

Шикарное, но длинноватое платье Кэри Маллиган так и путалось у нее под ногами

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

В 49 лет у Евы Лонгории идеальная фигура. Но это платье стягивает ее талию так сильно, что даже нам дышать стало трудно

MICHAEL TRAN/AFP/East News Криптокартограф даркнета 2 дня назад У Евы фигура типа прямоугольник, это ж какими силами ей такую талию утянули? - - Ответить

Давайн Джой Рэндольф в 2024 году взяла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Она получала награду в платье с гигантскими и на вид совсем неудобными рукавами

Chris Pizzello/Invision/East News

У Марго Робби был и очень интересный образ с объемной розовой лентой на плече. Вероятно, она мешала актрисе поворачивать голову влево

VALERIE MACON/AFP/East News

За последние годы у Селены Гомес сильно изменилась фигура. В этом платье она выглядит сногсшибательно, но есть ощущение, что с размером стилисты просчитались

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Интересно, Джей Ло видела что-то в этих очках?

Хайди Клум славится своими необычными образами. Вот эти ее туфли выглядят круто, но удобными не кажутся

Джессика Честейн шикарно смотрится в синем, но это платье оказалось с подвохом. Актриса постоянно поправляла его, а порой вообще прикрывала грудь руками

Chris Pizzello/Invision/East News Lilliya 54 минуты назад Платье с подвохом - сползало с каждым вздохом ))) - - Ответить

Шикарное платье Евы Лонгории постоянно путалось в каблуках актрисы. Звезда несколько раз теряла равновесие

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Fernando Allende/UOL/Broadimage/EAST NEWS

Платье Джессики Честейн оказалось слишком воздушным

А вот еще несколько звезд, которым их идеальные образы стоили кучи нервов.