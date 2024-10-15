20+ артистичных котиков, которых хоть сейчас бери на главную роль в Голливуд

Котики считаются существами невозмутимыми, но иногда они оказываются настолько эмоциональными, что профессиональным актерам остается только позавидовать им. И лучшее тому доказательство — наша котоподборка.

«Ее реакция, когда мы вернулись домой с курицей гриль»

«Эй, это же я, ваш гость-человек, который пришел к вам на ужин!» © pallflowers5171 / Reddit

«Представьте, что ваш кот оказался в центре скандала. Какое его фото опубликуют на первых страницах таблоидов? Вот мой»

«А это — мой»

«Мы с девушкой поссорились, и вот как ее кошка смотрит сейчас. Боюсь спать»

«Была в приюте для животных, и этот кот встретил меня вот так»

«Покажите мне фото вашего кота, которое каждый раз заставляет вас смеяться. Вот мое»

«Соседский кот вторгся в мой дом. Вот как он смотрит на меня из-за того, что я его не кормлю»

«Нашли совсем мелкого котенка. Растет! Теперь это уже не 200 граммов тьмы, а 450 граммов шоколада»

«Муж решил спеть. Реакция нашего кота бесценна»

Ваш муж явно не Паваротти. © Mongo_67 / Reddit

Это Молли. И она дает мастер-класс «Как привлечь внимание хозяина за работой»

Когда вы такие разные, но все-таки вместе

«Сфоткал кота, пока он зевал. Теперь мне страшно»

Зловещий кошачий смех. Здесь становится небезопасно...

«Тьфу на вас еще раз!»

Да что вы вообще знаете об экзистенциальном кризисе?

«Мое лицо, когда в дверь позвонил незваный гость»

«Вижу цель — не вижу препятствий»

«Хочешь почесать меня, человек? А ты храбрый малый...»

«Сфоткала мордочку Бастера до, во время и после зевка»

Кажется, этот кот сломался...

Мысли о тщетности бытия, кажется, настигли этого котика прямо во время игры

«„У котов нет эмоций“, — говорили они. Тем временем мой кот...»

«Моя младшая сестренка решила поупражняться в фотографии с нашим котом Омаром. И вот результат»

Когда постиг дзен (и теплое солнышко) прямо в собачьей миске

Кое-кто не очень рад внезапному появлению плюшевого двойника

Изогнуться в три погибели и сохранять невозмутимый вид — это, знаете ли, не каждому актеру под силу

Умывался, умывался — и вдруг приуныл

Этот кот знает о проникающем в душу взгляде все, и даже больше

«Взял кота в парк, но тот решил, что ему будет лучше в рукаве»

«Поиграй со мной, ну пожалуйста!»

Когда во время рабочего дня в голову лезут вопросы о смысле жизни

«Да убери же от меня свои лапищи!»

«Я только что прервал его водные процедуры»

Так выглядит мордашка, которой ни в чем нельзя отказать

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