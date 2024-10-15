20+ артистичных котиков, которых хоть сейчас бери на главную роль в Голливуд
Животные
1 час назад
Котики считаются существами невозмутимыми, но иногда они оказываются настолько эмоциональными, что профессиональным актерам остается только позавидовать им. И лучшее тому доказательство — наша котоподборка.
«Ее реакция, когда мы вернулись домой с курицей гриль»
- «Эй, это же я, ваш гость-человек, который пришел к вам на ужин!» © pallflowers5171 / Reddit
«Представьте, что ваш кот оказался в центре скандала. Какое его фото опубликуют на первых страницах таблоидов? Вот мой»
«А это — мой»
«Мы с девушкой поссорились, и вот как ее кошка смотрит сейчас. Боюсь спать»
«Была в приюте для животных, и этот кот встретил меня вот так»
«Покажите мне фото вашего кота, которое каждый раз заставляет вас смеяться. Вот мое»
«Соседский кот вторгся в мой дом. Вот как он смотрит на меня из-за того, что я его не кормлю»
«Нашли совсем мелкого котенка. Растет! Теперь это уже не 200 граммов тьмы, а 450 граммов шоколада»
«Прекрасное сопрано!»
«Муж решил спеть. Реакция нашего кота бесценна»
- Ваш муж явно не Паваротти. © Mongo_67 / Reddit
Это Молли. И она дает мастер-класс «Как привлечь внимание хозяина за работой»
Когда вы такие разные, но все-таки вместе
«Сфоткал кота, пока он зевал. Теперь мне страшно»
Зловещий кошачий смех. Здесь становится небезопасно...
«Тьфу на вас еще раз!»
Да что вы вообще знаете об экзистенциальном кризисе?
«Мое лицо, когда в дверь позвонил незваный гость»
«Вижу цель — не вижу препятствий»
«Хочешь почесать меня, человек? А ты храбрый малый...»
«Сфоткала мордочку Бастера до, во время и после зевка»
Кажется, этот кот сломался...
Мысли о тщетности бытия, кажется, настигли этого котика прямо во время игры
«„У котов нет эмоций“, — говорили они. Тем временем мой кот...»
«Моя младшая сестренка решила поупражняться в фотографии с нашим котом Омаром. И вот результат»
Когда постиг дзен (и теплое солнышко) прямо в собачьей миске
Кое-кто не очень рад внезапному появлению плюшевого двойника
Изогнуться в три погибели и сохранять невозмутимый вид — это, знаете ли, не каждому актеру под силу
Умывался, умывался — и вдруг приуныл
Этот кот знает о проникающем в душу взгляде все, и даже больше
«Взял кота в парк, но тот решил, что ему будет лучше в рукаве»
«Поиграй со мной, ну пожалуйста!»
Когда во время рабочего дня в голову лезут вопросы о смысле жизни
«Да убери же от меня свои лапищи!»
«Я только что прервал его водные процедуры»
Так выглядит мордашка, которой ни в чем нельзя отказать
Бонус
- Мы на даче выкопали борщевик. Бросили на солнышко, чтобы потом вместе с сухой травой выкинуть. А оказалось, что это валериана, они похожи. Так окрестные коты унюхали ее и устроили настоящее шоу: стали ходить к ней, причем никто не дрался, не орал, все цивилизованно сидели в котячьей очереди между грядок, пока кто-то катался, кувыркался и балдежно лежал. Потом котик уходил и вместо него валялся и балдел следующий. Жалею, что не сняла это шоу. © Erepena / Pikabu
А вот и еще несколько статей про наших четвероногих любимцев:
Фото на превью glykonos / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
25 питомцев, которым так нужна наша любовь
Народное творчество
2 года назад
17 историй о любви, которые не годятся для сериалов. Зато чувства в них настоящие
Семья
2 года назад
Говорят, избранницы мужчин часто похожи на их мам в молодости. Мы проверили это на звездах
Кино
9 месяцев назад
17 пар влюбленных, байки из жизни которых можно травить вместо анекдотов
Народное творчество
2 года назад
11 женских привычек, из-за которых мы чаще болеем и хуже выглядим
Сделай сам
4 года назад
16 переписок, из которых пассивная агрессия так и прет
Народное творчество
10 месяцев назад
15+ примеров того, что не со всеми людьми легко общаться
Истории
1 месяц назад
20+ котят и щенков, которые, возмужав и воспушав, стали еще харизматичнее
Животные
2 года назад
Я пожалела еды для «родных кровиночек», и теперь они страшно обижены на меня
Народное творчество
11 месяцев назад
История о том, как женщина купила квартиру, а в итоге пришлось отстаивать личные границы
Авторские колонки
1 месяц назад
«Я больше не буду удобной». Женщина рассказала, как проучила ленивого мужа и 20-летнюю дочь
Семья
11 месяцев назад
18 животных, которые изо всех сил готовятся в следующей жизни стать человеком
Животные
1 год назад