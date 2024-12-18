20+ человек, чьим преображениям хочется похлопать

Все в наших руках, и всегда можно что-то поменять в своем образе. Герои статьи не только преобразились внешне, но и внутренне. Усвоив урок, что полюбив и приняв себя полностью, начинаешь расцветать на глазах.

«Что делает с мужчиной расставание? Этот год научил меня, что нужно полюбить себя, прежде чем ты сможешь по-настоящему полюбить кого-то другого»

«Моя кожа год назад и сегодня. Это был трудный путь, но я так рада тому, как далеко продвинулась»

© AmbitiousBird6336 / Reddit Lala_Luna 15 часов назад Не понятно, в чем больше продвинулась - в лечении или все же в ретуши. Если уж сравнивать до и после, то обе фотографии должны быть без вмешательства фотошопа - - Ответить

Ты потрясающая и могла бы стать моделью! © Unknown author / Reddit

«Преображение спустя полтора года»

«20 лет против 30 лет. Несчастливый брак против отношений, полных любви»

«Устала от самой себя и кардинально изменилась за девять месяцев»

«На первом фото мне 19 лет, сейчас уже 24 года. Начал ухаживать за внешностью и ходить в спортзал. Думаю, и мой стиль стал лучше»

«На первом фото я борюсь с депрессией и несчастна в отношениях, а на втором фото снова обрела свою женственность»

«Впервые за всю мою жизнь у меня здоровый индекс массы тела»

Минус токсичные отношения, плюс полтора года работы над собой

Что же за отношения у тебя были? © Adventurous_Toe_1686 / Reddit

«Похудел на 55 кг»

«Ушла с ужасной работы, занялась помощью самой себе и похудела»

«Раньше стеснялась выходить из дома. А сейчас поправила здоровье и стала более общительной. Семья — моя главная мотивация и поддержка»

«Мой муж расцвел с годами»

«На первом фото мне 40 лет, а на втором почти 43. Я хоть немного засиял?»

«Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду просыпаться в шесть утра ради дня ног, я бы вызвала на вас полицию»

«20 и 27 лет»

«Ушла из тяжелых отношений и начала вкладываться в себя. Поправила здоровье, перестала обесцвечивать волосы и занялась тяжелой атлетикой и пилатесом»

«Стала здоровее морально, духовно и физически».

«19 лет и 23 года»

«На первом фото я была в жуткой депрессии. А сейчас я счастлива и делаю для этого все возможное»

«Вот что делает с людьми здоровый образ жизни»