20+ человек, чьим преображениям хочется похлопать
Все в наших руках, и всегда можно что-то поменять в своем образе. Герои статьи не только преобразились внешне, но и внутренне. Усвоив урок, что полюбив и приняв себя полностью, начинаешь расцветать на глазах.
«Что делает с мужчиной расставание? Этот год научил меня, что нужно полюбить себя, прежде чем ты сможешь по-настоящему полюбить кого-то другого»
«Моя кожа год назад и сегодня. Это был трудный путь, но я так рада тому, как далеко продвинулась»
Не понятно, в чем больше продвинулась - в лечении или все же в ретуши. Если уж сравнивать до и после, то обе фотографии должны быть без вмешательства фотошопа
- Ты потрясающая и могла бы стать моделью! © Unknown author / Reddit
«Преображение спустя полтора года»
«20 лет против 30 лет. Несчастливый брак против отношений, полных любви»
«Устала от самой себя и кардинально изменилась за девять месяцев»
- Боже, потрясающая трансформация! © MNBoyMom1985 / Reddit
«На первом фото мне 19 лет, сейчас уже 24 года. Начал ухаживать за внешностью и ходить в спортзал. Думаю, и мой стиль стал лучше»
«На первом фото я борюсь с депрессией и несчастна в отношениях, а на втором фото снова обрела свою женственность»
«Впервые за всю мою жизнь у меня здоровый индекс массы тела»
Молодец, видно, что и впрямь похудела! А не заузила себя в фотошопе!
Минус токсичные отношения, плюс полтора года работы над собой
- Что же за отношения у тебя были? © Adventurous_Toe_1686 / Reddit
«Похудел на 55 кг»
«Ушла с ужасной работы, занялась помощью самой себе и похудела»
«Раньше стеснялась выходить из дома. А сейчас поправила здоровье и стала более общительной. Семья — моя главная мотивация и поддержка»
«Мой муж расцвел с годами»
«На первом фото мне 40 лет, а на втором почти 43. Я хоть немного засиял?»
«Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду просыпаться в шесть утра ради дня ног, я бы вызвала на вас полицию»
«20 и 27 лет»
«Ушла из тяжелых отношений и начала вкладываться в себя. Поправила здоровье, перестала обесцвечивать волосы и занялась тяжелой атлетикой и пилатесом»
«Стала здоровее морально, духовно и физически».
«19 лет и 23 года»
«На первом фото я была в жуткой депрессии. А сейчас я счастлива и делаю для этого все возможное»
«Вот что делает с людьми здоровый образ жизни»
«Отрастил волосы после того, как всю жизнь носил стрижку ежик»
Еще несколько интересных статей про кардинальное преображение людей:
Комментарии
Ой, ну тоже хвастанусь чучуть)
Из-за развода и других неприятностей начала худеть, а потом решила закрепить результат и не терять форму. Неприятности закончились, развод завершён, а бонусом - вес, к которому стремилась) Наа фото может и не видно, но в реале заметно, минус почти 10 кэгэ
Это с занятия с тренировки в начале всего.