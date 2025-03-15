20+ человек, которые вначале ляпнули, а потом подумали
Все мы знаем выражение: «Язык мой — враг мой». У каждого бывали истории, когда лучше было промолчать. Вот и герои нашей статьи порой такое ляпнут, что потом из неловких ситуаций еле выкрутишься.
- Выбираю футболки в магазине, рядом примерочные. Из одной выходит девушка и давай крутиться возле подружки, показывать ей новенькую блузку. У меня машинально вырвалось: «Девушка, не берите блузку. Она вам мала, еще и сидит странно!» Она смотрит на меня, как на дурака, и резко отвечает: «Вообще-то я кроссовки мерила!» © Палата № 6 / VK
- Молодые еще, сидим на лавочке компанией. Подходит знакомый пацан с ребятами и такой: «Девчонки, знакомьтесь, это лошадь седая!» Мы в один голос: «Где лошадь седая?!» Из подошедшей компании выдвигается невысокий пухленький паренек и так смущенно: «Это я, только я Леша Седлаев». © Kofe.i.*****a / Pikabu
- Не первый год работаю мастером депиляции, поэтому клиентов повидала многих. Но вот на днях звонила девушка, которая сильно меня удивила. Поздоровалась, спросила про время и цену. Потом спрашивает: «Больно ли делать депиляцию воском?» Я ей отвечаю: «Смотря в какой области». А она мне говорит: «А я из Московской. А это имеет значение?» © Мамдаринка / VK
- Пошла как-то за продуктами. В одном из рядов стоял мужчина лет 50-ти. Там было достаточно места, чтобы разойтись. Но мужик не обратил на меня внимания и чуть не врезался. Затем обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». А мне 40 лет. В общем, меня переклинило, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». Так этот человек имел наглость посмотреть на меня так, будто я нагрубила. © Mental_Detective / Reddit
- На свадьбе подруги, когда тамада попросил меня сказать тост, я ляпнула: «Марина у нас сегодня выходит замуж первый раз. Надеюсь, не последний!» Поняла, что сказала какую-то глупость, когда гости неестественно притихли. © Подслушано / VK
Мы между собой всегда говорим "девочки". Нам много за... И со спины тоже так запросто могут окликнуть. Главное - резко не оборачиваться, чтобы чел сильно не испугался.
- Работал кассиром в супермаркете. Туда зашла знакомая семьи, а я так устал, что работал на автопилоте. Она мне: «Привет! Как поживаешь?» Дальше я прослушал, что она говорила, уловил только «Мы с мужем разводимся». Я на автомате выдаю: «О, так я рад за вас! Поздравляю!» — и дальше сканирую продукты. Заметил только, что у нее челюсть отвисла. До сих пор не могу забыть этот диалог. © Jeff Forbes / Quora
- Я встречалась с парнем. Он приехал к нам в поселок и спросил, что за животные гуляют по полю соседа. Я ответила: «Коровы». Он посмотрел на меня с недоверием и выдал, что это точно не они. Коровы, мол, черно-белые, а на поле какие-то коричневые звери. Мне пришлось найти ему фотки в интернете, чтобы доказать, что коричневые буренки существуют. Я бы, наверное, поняла, если бы он был городским жителем, который коров в глаза не видел, но парень вырос в сельской местности. © AnericanSteel412 / Reddit
- Было жарко, к нам приходил мужчина устанавливать центральную вентиляцию. Он весь вспотел, пока работал на чердаке. Я все наблюдала за ним и переживала, что ему слишком жарко. Мужчина посмотрел на меня и спросил: «Как вы вообще здесь жили без центральной вентиляции?» А я ляпнула: «Мы никогда не жили на чердаке!» © Julie A Gates / Quora
- У нас с женой есть друзья — тоже пара, давно вместе живут. Перед их приездом накрывали на стол с нашей дочкой. Разговор зашел о друзьях, и дочка спросила, почему только они к нам в гости ходят, а мы к ним нет. Я ляпнул, что они меньше зарабатывают, не хочется к ним набиваться в гости, а пригласить их к себе мы всегда рады. Сели за стол все вместе, дочка вызвалась насыпать салатика. Как настоящая хозяйка, взяла тарелку моего друга и его жены и засыпала их салатом в лихвой! Еще и колбасы добавила прям побольше. А нам с женой капнула по 2 ложечки. Друг говорит: «Лизок, надо чтобы всем поровну было. Почему ты нам больше положила?» Ну и наша малышка отвечает: «Дядь Саш, ну вы же бедные. Наверно, недоедаете». © Палата № 6 / VK
- В 18 лет я сильно любила одного парня. Через 3 месяца знакомства он сделал мне предложение, мы поехали к моим родителям знакомиться. Мама была в полном шоке, папа перестал со мной разговаривать. Я все не понимала: «Ну почему? Родители, наверное, просто завидуют моему счастью!» Мама мне сказала, что от такого дуба у меня родятся только пеньки, и моя золотая медаль не вытянет генетику. Я обиделась, ведь он для меня был самым лучшим! Ну и ладно, что учится не в универе — подумаешь!
Короче, мы подали заявление, стали готовиться к свадьбе, съехались, и тут стали вылезать некоторые подробности. Например, парень вообще не знал ничего про критические дни. «Стеснительный», — подумала я. При подаче заявления в ЗАГС он не мог вспомнить свое отчество. Потом в разговоре всплыло, что он не знает ФИО и возраст родителей, не понимает, что такое ударение. При этом мама у него учительница, бабушка тоже, папа бизнесмен. Мы расстались за 2 недели до свадьбы. © UtkaShutka / Pikabu
- Бывший как-то поднял тему детей. Мол, хочу, пора. Говорю: «Нам-то на жизнь хватает. Ты представляешь, сколько на ребенка будет уходить? Плюс я не готова менять свой ритм жизни. Первые пару лет особо никуда не съездишь, разве что с коляской». Незамутненной души человек ответил мне, что на ребенка много денег не надо, а про занятость — это бред собачий. Мол, покормил, положил на диван — и пошел себе гулять. А потом, говорит, можно его маме в село отдать. Класс. Можно было бы сказать, мол, мужчина — что поделать! Но нет, многие женщины думают примерно так же. И это печально © Peyton / ADME
- Двоюродная сестра собралась замуж и рассказывает такая: «Я всю жизнь мечтала о белом пышном платье, чтоб как у принцессы. А еще очень хочу на свадьбу маленькую диарейку!» Я подумала, что ослышалась, но сестра настойчиво повторила: «Хочу маленькую диарейку, чтобы она вместо фаты была». Короче, диадемку ей надо.
- Однажды супруга пожаловалась, что фарш слишком медленно размораживается. Я посоветовал окунуть его в миску с горячей водой. Она вынула фарш из пакета и положила в миску с водой! До сих пор смешно. © darkcorp / Pikabu
- Мой бывший был не очень силен в географии: не разбирался в сторонах света, не знал разницы между континентом и страной и многое другое. В какой-то момент в ходе общения он спросил, почему все ездят в Турцию отдыхать, когда в Австралии должно быть еще жарче, так как она находится на юге. Долго ли коротко ли, но в итоге выяснилось, что он искренне считал, что чем южнее, тем жарче климат. А самая жаркая часть света - Южный полюс. © Надежда Ахметова / ADME
- Когда я разводилась с мужем, ему заказным письмом прислали экземпляр решения суда. Соответственно, в почтовый ящик почтальон положил извещение. А этот человек в течение месяца думал, что извещение - это и есть свидетельство о расторжении брака. Кошмар! © Женя Александровна / ADME
- Я родила сына весом 4 кг. И муж мне: "Тю, а чего он такой маленький? Я вот на седьмом месяце родился — и то больше весил!" Я ему аккуратненько так говорю, мол, недоношенный ребенок не может весить 4 кг. А он с вызовом так: "Да что ты говоришь! А ты в курсе, что мои мама с папой до свадьбы даже не целовались? А поженились они за 7 месяцев до моего рождения". Я решила не трогать дальше эту деликатную тему, потому что чует мое сердце: добром это не кончится.
- Я безумно люблю свою девушку, но она искренне считала, что если сделает татуировку, то ее ребенок родится с такой же татушкой на том же месте, что и у нее. © mrlotato / Reddit
Про Южный Полюс было ещё у Марка Твена,в приключениях Гекельберри Финна
- Я объясняла своему сыну-первокласснику, как запомнить, что 20 часов - это 8, 21 - это 9 и так далее. Говорю: "Ну посчитай: 20 минус 12 - получается 8, 22 минус 12 - это 10. Вот и все". Муж такой: "В смысле? Правда, что ли?" © Manyazka / Pikabu
- Муж отжег. Кухню собрали, а дверки сверху и снизу одинаковые, поэтому я нарисовала точки там, где сверлить надо. Говорю: "На одних дверках надо ручки сверху, на других - снизу". Прихожу, он репу чешет - ручек не хватило. Все нижние дверки стоят с двумя ручками - сверху и снизу, на верхних ручек нет вообще. Спрашиваю: "А внизу ручки на нижних дверках для кого? Для кошек, что ли?" Стебу его этим третий год периодически. Пришлось замазывать это безобразие. © KashalotADA / Pikabu
- Бывший муж доказывал мне, что у ежиков копытца! Он прямо был уверен в этом. Говорит, что в детстве ему кто-то это сказал - он и запомнил. © user8220764 / Pikabu
- Была у меня одна девушка, ей как-то поручили отправить факс. Она отправляла один документ по факсу снова и снова. В конце концов получатель позвонил и попросил ее остановиться. «Но у меня не получается отправить факс — листочек все время возвращается!», — сокрушилась она. © thebemusedmuse / Reddit
- А я расскажу не про других, а про себя. За несколько дней до рождения старшего сына я вдруг задумалась над вопросом: «А как молоко-то польется из груди?» В моей голове всплыли какие-то странные книжки с картинками груди перед кормлением. Мне показалось, будто бы там была какая-то игла (спойлер: потом пересмотрела — не было). Позвонила маме и спросила: «Что делать? Грудь, наверное, как-то прокалывать надо?» Так моя мамуля ржала как конь, а потом успокоила, мол, ничего не надо делать, само польется. Я туплю иногда, да. © Svetlozara / Pikabu
- Моя бывшая, пока ждала меня, купила целый арбуз. После этого она всячески торопила меня по телефону, потому что ей было тяжело держать арбуз в руках. Когда я спросил ее, почему она не положит его на землю, эта красавица ответила: «Он же испачкается!» Думаю, она не знала, что арбузы растут на земле. Да и фуры, которые их перевозят, чистотой не отличаются. © Benito / Pikabu
Вот вроде смешно, а ведь наши дети сейчас действительно не видели и не знают очень многих вещей, которые мы считаем элементарными. 🤔 Надеюсь, это нормально....
- Моя несостоявшаяся свекровь считала, что после третьей беременности ее попа стала плоской из-за того, что она укачивала младшего на фитболе. Я даже не пыталась вступать в полемику - она и до этого перла была для меня человеком небольшого ума. © HermesBirkin / Pikabu
- В начале совместной жизни попросила парня поставить вариться картошку на салат. Он готовить умеет, что могло пойти не так? Поставил. А потом я пошла на кухню, чтобы посолить, смотрю - а в кастрюле какая-то грязь, в которой картошка виднеется. Этот чудик взял грязную картошку, залил ее водой и поставил вариться - типа в кипятке все ж нормально будет, зачем ее мыть. © Xashassa / Pikabu
- К соседям на дачу приехала родственница, прихватив с собой сына-подростка. Тот был в восторге от окружающей природы, поскольку большую часть сознательной жизни провел в городе. Пошел на речку, прибежал оттуда сам не свой - на другом берегу увидел "целую стаю каких-то ужасных животных" Оказывается, не смог опознать коров. Обычное стадо коров. © Тетя Нюра / ADME
Каждый из нас порой попадал в каверзные ситуации. Но к подобным случаям лучше всего относиться с юмором — так проще жить.
Комментарии
Заголовок "вначале ляпнули, а потом подумали" не вполне соответствует действительности.
То есть в некоторых случаях – как у кассира, поздравлявшего знакомую с разводом, например, – так и есть. А вот в других случаях возникают сильные сомнения в том, что эти люди вообще способны подумать... 😓
Нам с сестрой брат еще в детстве рассказывал, что ребенку пуповину перерезают, зашивают и внутрь заталкивают. Я, вроде, умный человек, даже есть один красный диплом😅, но только после родов поняла, что он нас надул🤣. Это такая степень доверия брату, что ли?))) А ведь я даже читала, что пуповина отпадает, но значения не придала. Брат ведь не соврет)))
Некоторые ещё картошку прям грязной чистят, а потом моют уже чищенную. Тоже поражает это.