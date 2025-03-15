20+ человек, которые вначале ляпнули, а потом подумали

Нам с сестрой брат еще в детстве рассказывал, что ребенку пуповину перерезают, зашивают и внутрь заталкивают. Я, вроде, умный человек, даже есть один красный диплом😅, но только после родов поняла, что он нас надул🤣. Это такая степень доверия брату, что ли?))) А ведь я даже читала, что пуповина отпадает, но значения не придала. Брат ведь не соврет)))