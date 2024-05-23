По шее бы дала за такой подарок.😁
Ни в хозяйстве не использовать, ни для красоты никуда не поставить.
20+ человек урвали такие шикарные вещицы, что невольно думается: «Где такие и мне взять?»
Иногда удача может проявляться в весьма неожиданных ситуациях. Например, во время похода в магазин можно заметить что-то такое крутое, что рука сама тянется это купить. И герои нашей подборки как раз поделились такими своими находками, которые теперь радуют их дома.
«Заставила мужа самому выбрать подарок его маме на День матери. Вот такая красота»
По шее бы дала за такой подарок.😁
«Я до сих пор не могу поверить, что сегодня нашла эту обувь моего размера!»
«Мне попался вот это шедевр»
«Превратила эту банку-клубничку из-под печенья в милейший горшок для растения»
«Нашла в магазине старые куклы Барби, каждая всего за доллар»
«Увидела эти штучки вчера, но купить не получилось. Очень пожалела об этом, поэтому вернулась сегодня, и они все еще были там! Я так счастлива»
«Наткнулась на вафельницу с формочками в виде динозавров!»
«Нашла этот чайник-жабку»
«Я просто в них влюбилась»
«Купил по объявлению этот огромный набор Lego Hogwarts всего за 50 долларов. Не могу поверить в свою удачу»
Вот лего - вроде такая классная штука, моторику у детей развивать, внимательность... Но вот такие шикарные наборы - они статичные. Просто собрал и все. На один раз.
«Не думала, что увижу его в реальной жизни. Никогда еще я так не радовалась, когда привозила мебель домой»
«Как только я увидела это в продаже по объявлению — тут же побежала к машине, чтобы побыстрее ее купить»
Интересно, это ручная копия, или печать? Если печать, то как добились такого разрешения?
Размеров оригинала, правда, не знаю🤔 Есть тут кто на Муху ходил?
«Я купила этот пояс с рук за 3 доллара и влюбилась в него. Но то, что сказала его бывшая владелица, заставило меня еле сдерживать слезы. Она произнесла: «Когда будете носить его, думайте о моей маме»
«Безумно огромное итальянское кашемировое одеяло, которое должно стоит $2000, я урвала всего за $12»
«Сегодня у меня появился алебастровый броненосец»
«Моя лучшая находка»
Красивое! Но после просмотра ужастиков, побоялась бы покупать б\у зеркало 😅
«Урвал его всего за $36!»
«В интернете тамагочи продается за 120-150 долларов, а я его забрал за $3.50. А еще к нему прилагались бинокль и спиннер»
«Завидуйте молча»
«Купила себе эту милую винтажную курточку всего за $5»
«Короче, заплатила за эту прелесть $4,99, а в итоге оказалось, что это 14-каратное желтое золото и настоящий жемчуг!»
А вот что бывает, когда вещи качественно сделаны и за ними хорошо ухаживают.