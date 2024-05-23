20+ человек урвали такие шикарные вещицы, что невольно думается: «Где такие и мне взять?»

Фотоподборки
1 час назад

Иногда удача может проявляться в весьма неожиданных ситуациях. Например, во время похода в магазин можно заметить что-то такое крутое, что рука сама тянется это купить. И герои нашей подборки как раз поделились такими своими находками, которые теперь радуют их дома.

«Заставила мужа самому выбрать подарок его маме на День матери. Вот такая красота»

Bisquit
2 минуты назад

По шее бы дала за такой подарок.😁
Ни в хозяйстве не использовать, ни для красоты никуда не поставить.

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«Я до сих пор не могу поверить, что сегодня нашла эту обувь моего размера!»

«Мне попался вот это шедевр»

«Превратила эту банку-клубничку из-под печенья в милейший горшок для растения»

«Нашла в магазине старые куклы Барби, каждая всего за доллар»

«Увидела эти штучки вчера, но купить не получилось. Очень пожалела об этом, поэтому вернулась сегодня, и они все еще были там! Я так счастлива»

«Наткнулась на вафельницу с формочками в виде динозавров!»

«Нашла этот чайник-жабку»

«Я просто в них влюбилась»

«Купил по объявлению этот огромный набор Lego Hogwarts всего за 50 долларов. Не могу поверить в свою удачу»

Конфуз
53 минуты назад

Вот лего - вроде такая классная штука, моторику у детей развивать, внимательность... Но вот такие шикарные наборы - они статичные. Просто собрал и все. На один раз.

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«Не думала, что увижу его в реальной жизни. Никогда еще я так не радовалась, когда привозила мебель домой»

«Как только я увидела это в продаже по объявлению — тут же побежала к машине, чтобы побыстрее ее купить»

O_о
59 минут назад

Интересно, это ручная копия, или печать? Если печать, то как добились такого разрешения?
Размеров оригинала, правда, не знаю🤔 Есть тут кто на Муху ходил?

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«Я купила этот пояс с рук за 3 доллара и влюбилась в него. Но то, что сказала его бывшая владелица, заставило меня еле сдерживать слезы. Она произнесла: «Когда будете носить его, думайте о моей маме»

«Безумно огромное итальянское кашемировое одеяло, которое должно стоит $2000, я урвала всего за $12»

«Сегодня у меня появился алебастровый броненосец»

«Моя лучшая находка»

Конфуз
51 минута назад

Красивое! Но после просмотра ужастиков, побоялась бы покупать б\у зеркало 😅

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«Урвал его всего за $36!»

«В интернете тамагочи продается за 120-150 долларов, а я его забрал за $3.50. А еще к нему прилагались бинокль и спиннер»

«Завидуйте молча»

«Купила себе эту милую винтажную курточку всего за $5»

«Короче, заплатила за эту прелесть $4,99, а в итоге оказалось, что это 14-каратное желтое золото и настоящий жемчуг!»

А вот что бывает, когда вещи качественно сделаны и за ними хорошо ухаживают.

Фото на превью Halo_Goodbye / Reddit

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