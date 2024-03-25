Про комент про укрепление швов: Ниче не поняла, при чем тут швы, если пртирается ткань? У меня та же проблема, и как раз таки швы остаются на месте, а ткань вокруг них - в лохмотья.
20+ человек поделились советами, которые здорово экономят нервы и деньги при уходе за вещами
Иногда из-за неправильного ухода или нелепой ошибки наша любимая одежда и обувь безнадежно портятся. И мы тратим массу усилий, чтобы вернуть вещам первоначальный вид: накладываем заплатки, часами отстирываем въевшиеся пятна. К счастью, на просторах интернета есть масса советов, как предотвратить эти неприятности или справиться с проблемой без лишних стараний.
«Уже 5-ю пару джинсов выкидаваю за последние 2 года из-за этих дырок. Есть годные советы?»
- У меня та же проблема была. Попыталась покупать более дорогие модели, но это вообще не помогает. Так что я стараюсь выбирать джинсы из грубой ткани, которые хуже тянутся. Плюс, я не добавляю кондиционер для белья при стирке, да и вообще стараюсь стирать их как можно реже. © bobnplums / Reddit
- Просто сушите их в подвешенном состоянии и купите сразу несколько пар, чтобы не носить одну и ту же модель каждый день. © seacookie89 / Reddit
- Я смазываю швы изнутри специальным воском для одежды. Есть даже состав, подходящий для джинсовой ткани. © Costco_Sample / Reddit
- А я отнесла свою любимую пару к мастеру, и он укрепил эти швы. Стоило это копейки, со стороны вообще не заметно, зато они теперь не рвутся. © Heyyouturnaround / Reddit
«Новый метод стирки просто изменил мою жизнь!»
«Спасибо добрым людям, которые подсказали мне этот лайфхак! Теперь замачиваю все: постельное белье, полотенца и прочие вещи, добавляю в ванну стиральный порошок, борокс (тетраборат натрия) и соду. Это белье провело в воде уже 4 часа, и только посмотрите на эту грязюку!»
- Ага, этот метод отлично помогает избавиться от впитавшихся в ткань жиров и остатков моющих средств. © throwmamadownthewell / Reddit
«Помогите! Я случайно постирал новое пальто жены вместе с ковриком, испачканным в масле. Супруга в ярости — даже не успела обновку выгулять»
- Мне как механику часто приходится сталкиваться с масляными пятнами на одежде. На самом деле от них довольно просто избавиться. Сначала наносите на грязные разводы растворенную жидкость для мытья посуды, а потом отправляете пальто в стиралку, засыпав туда стиральный порошок и кислородный пятновыводитель. © Myron896 / Reddit
«Кто-нибудь знает, почему на моей одежде неожиданно появляются катышки? Стиралка новая, пользуюсь щадящим режимом, порошок тоже вроде проверенный»
- На самом деле белье перед стиркой разбирают не только по цветам, чтобы оно случайно не окрасилось. Если отправите полотенца и джинсы в машинку вместе с изделиями из тонких тканей, то появление катышков на последних неизбежно. © weget****done / Reddit
«Из-за пятен пота мои бюстгальтеры поменяли цвет. Что теперь делать?»
- Просто замочите их в растворе из теплой воды и кислородного пятновыводителя. Все отстирается. © messeis / Reddit
- Если речь идет о темных вещах, не оставляйте их надолго в воде с кислородным пятновыводителем. 4-6 часов будет вполне достаточно, чтобы избавиться от самых упрямых пятен и следов пота. Если же держать их в таком растворе всю ночь, вещи могут выцвести. © KelzTheRedPanda / Reddit
«Постирал почти что новую куртку, и кожа с ярлыка окрасила ткань. Помогите, пожалуйста!»
- Лучше, конечно, оформить возврат такого изделия, потому что это брак. Но если все-таки хотите спасти куртку, есть несколько вариантов. Замочите эту область в холодной воде на несколько минут или протрите ее льдом. Если это не поможет, попробуйте стереть краску спиртом. Кстати, некоторые компании советуют не стирать джинсовые изделия, а отправлять их в морозилку. Дескать, это более щадящий подход к ткани, она не выцветает, а бактерии, отвечающие за запах, уничтожаются. На деле же температура в обычной морозилке не настолько низкая, чтобы очистить вещь. Но это уже на ваше усмотрение — хуже дениму от этого не будет. © PardonMyBenevolence / Reddit
«Кто-то тут спрашивал, как сделать так, чтобы ботинки не пахли. Делюсь секретом»
«Просто засыпаете в кофейные фильтры соду и оставляете их в ботинках на всю ночь. Никакого запаха, работает безотказно. Да и трачу я на это сущие копейки».
«Вот как девушки самостоятельно справляются с застегиванием молнии на спине»
А я просто руку завожу за спину 🤷
Сначала снизу, до лопаток, от лопаток сверху
- А моя барышня использует для этого скрепку с привязанной к ней леской. © DudeImMacGyver / Reddit
«Кто-нибудь знает, как избавиться от складок на этой поролоновой чашечке?»
- Попробуйте использовать отпариватель. © Violet_sky21 / Reddit
«Чтобы дети одевались быстрее, просто сделайте готовые комплекты из вещей заранее»
«И разложите комплекты в отделения специального органайзера для обуви.»
«Почти все футболки моего мужа покрылись каким-то странным налетом. С постельным бельем такая же ерунда. Это можно как-то отстирать?»
- Многие советуют уксус, но боюсь, он вам тут не поможет, как и любая другая кислота. Я бы попробовал использовать аммиак. Когда-то работал в химчистке, и наш хозяин всегда применял это средство против вонючих или протеиновых пятен. Просто купите небольшую бутылочку аммиака и побрызгайте им немного на одежду, а потом отправьте вещи в стиралку на обычный цикл. © LivRite / Reddit
«Заляпала бюстгальтер красным чернилами. Частично мне удалось вывести пятно, но результаты меня не воодушевляют. Есть какой-то шанс избавиться от него окончательно?»
- Попробуйте замочить бюстгальтер в белом уксусе, потом отпарьте его и постирайте с содой. Кроме того, не советую тереть пятно, лучше промокайте с помощью бумажных полотенец. Иначе оно только расползется. © xandrsreddit / Reddit
- А может, просто покрасить бюстгальтер в красный цвет, и все дела? © mystend / Reddit
«Случайно постирала белый кардиган вместе с джинсами, причем в холодной воде. Но часть красителя с брюк все равно оказалась на нем. Подскажите, как вернуть былой цвет»
- Поищите в магазине средство для удаления красителя. Только очень аккуратно следуйте инструкции и сначала проведите тест на этих черных полосках. © flowersandpeas / Reddit
- На будущее я бы посоветовала замочить вещи, которые могут окрасить другую одежду, в холодной воде с большим количеством соли. А уже потом отправляйте их в первый раз в стирку. © thestreetiliveon / Reddit
«Мне потребовалось больше 20 лет, чтобы найти самый простой способ, как хранить комлекты нижнего белья, не теряя их»
«Хранила белье разными способами, в том числе, складывала бюстгальтеры с одной стороны, а парные им трусики — с другой. Но в спешке обычно хватала первые попавшиеся, и через несколько дней в ящике уже царил кавардак. Меня это все достало, выгребла белье и неожиданно открыла простую истину. Нужно лишь продеть пояс бюстгальтера сквозь трусики и застегнуть его. Теперь могу смело почивать на лаврах.»
«Купила тут дорогущий купальник, но не знаю, как за ним ухаживать. Как сделать так, чтобы он прожил подольше?»
- Просто промывайте его холодной водой после каждой тренировки и отправляйте сушиться. Никогда не кидайте в стиралку и не используйте моющее средство. © lwpho2 / Reddit
«Как вернуть этим кроссовкам белый цвет?»
- Сделайте пасту из перекиси водорода и соды. Нанесите ее на кроссовки, параллельно втирая эту смесь, и оставьте примерно на час, а потом отправляйте в стиралку. Нужно взять порошок именно для белого белья, не для цветного. После стирки они будут ослепительно белые. © R_Newb / Reddit
«Подскажите кто-нибудь, как разгладить помятую одежду, если под рукой нет утюга»
Какая чудесная жизнь у людей: утюга под руками нет, зато изопропилового спирта - хоть залейся)
- Просто побрызгайте на нее небольшим количеством изопропилового спирта, наденьте, и через несколько минут одежда сама разгладится." © aptruncata / Reddit
«Подскажите, как избавиться от этих семечек, которые прицепились к одежде. Такое чувство, что их просто миллионы»
- Вам нужна обычная тряпка из микрофибры. Просто протрите ею одежду. Семена отлично цепляются к микрофибре и легко снимаются с ткани, к которой они прилипли. Правда, тряпка будет безнадежно испорчена, но они не так дорого стоят. © TeddysRevenge / Reddit
«Чтобы одежда постоянно не соскальзывала с вешалки, надо просто надеть на кончики плечиков резинки»
- Работаю в магазине подержанных вещей, и эта хитрость — настоящее спасение для меня. Всегда таскаю с собой запасные резинки. © Stormwolf1O1 / Reddit
«У меня из бюстгальтера неожиданно выскочила косточка. Как это исправить? Не хотелось бы его выкидывать»
- Ее можно заправить и зашить, но я бы на вашем месте поступила по-другому. Просто вытащите косточки из обеих чашечек, и сразу избавитесь от проблем. И бюстгальтер проживет дольше, и вам без этих странных штук будет легче. © ArtLadyCat / Reddit
Кстати, многие вещи быстро портятся только из-за того, что мы привыкли хранить их неправильно. Например, зубные щетки лучше не держать в ванной, а свитер не стоит оставлять на вешалке.
Комментарии
то, что я здесь увидела, так лучше бы я этого не видела. эдми окончательно превратился в сообщество потных подмышек. мля, я на грани....
Тоже выкидываю косточки с бюстгалтера, не люблю их, чувствую, неудобно, мешают. И ярлыки с ворота срезаю, мешают.