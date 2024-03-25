20+ человек поделились советами, которые здорово экономят нервы и деньги при уходе за вещами

Иногда из-за неправильного ухода или нелепой ошибки наша любимая одежда и обувь безнадежно портятся. И мы тратим массу усилий, чтобы вернуть вещам первоначальный вид: накладываем заплатки, часами отстирываем въевшиеся пятна. К счастью, на просторах интернета есть масса советов, как предотвратить эти неприятности или справиться с проблемой без лишних стараний.

«Уже 5-ю пару джинсов выкидаваю за последние 2 года из-за этих дырок. Есть годные советы?»

© GordEisengrim / Reddit Pantika 3 часа назад Про комент про укрепление швов: Ниче не поняла, при чем тут швы, если пртирается ткань? У меня та же проблема, и как раз таки швы остаются на месте, а ткань вокруг них - в лохмотья. - - Ответить

У меня та же проблема была. Попыталась покупать более дорогие модели, но это вообще не помогает. Так что я стараюсь выбирать джинсы из грубой ткани, которые хуже тянутся. Плюс, я не добавляю кондиционер для белья при стирке, да и вообще стараюсь стирать их как можно реже. © bobnplums / Reddit

Просто сушите их в подвешенном состоянии и купите сразу несколько пар, чтобы не носить одну и ту же модель каждый день. © seacookie89 / Reddit

Я смазываю швы изнутри специальным воском для одежды. Есть даже состав, подходящий для джинсовой ткани. © Costco_Sample / Reddit

А я отнесла свою любимую пару к мастеру, и он укрепил эти швы. Стоило это копейки, со стороны вообще не заметно, зато они теперь не рвутся. © Heyyouturnaround / Reddit

«Новый метод стирки просто изменил мою жизнь!»

«Спасибо добрым людям, которые подсказали мне этот лайфхак! Теперь замачиваю все: постельное белье, полотенца и прочие вещи, добавляю в ванну стиральный порошок, борокс (тетраборат натрия) и соду. Это белье провело в воде уже 4 часа, и только посмотрите на эту грязюку!» Ага, этот метод отлично помогает избавиться от впитавшихся в ткань жиров и остатков моющих средств. © throwmamadownthewell / Reddit

«Помогите! Я случайно постирал новое пальто жены вместе с ковриком, испачканным в масле. Супруга в ярости — даже не успела обновку выгулять»

Мне как механику часто приходится сталкиваться с масляными пятнами на одежде. На самом деле от них довольно просто избавиться. Сначала наносите на грязные разводы растворенную жидкость для мытья посуды, а потом отправляете пальто в стиралку, засыпав туда стиральный порошок и кислородный пятновыводитель. © Myron896 / Reddit

«Кто-нибудь знает, почему на моей одежде неожиданно появляются катышки? Стиралка новая, пользуюсь щадящим режимом, порошок тоже вроде проверенный»

На самом деле белье перед стиркой разбирают не только по цветам, чтобы оно случайно не окрасилось. Если отправите полотенца и джинсы в машинку вместе с изделиями из тонких тканей, то появление катышков на последних неизбежно. © weget****done / Reddit

«Из-за пятен пота мои бюстгальтеры поменяли цвет. Что теперь делать?»

Просто замочите их в растворе из теплой воды и кислородного пятновыводителя. Все отстирается. © messeis / Reddit

Если речь идет о темных вещах, не оставляйте их надолго в воде с кислородным пятновыводителем. 4-6 часов будет вполне достаточно, чтобы избавиться от самых упрямых пятен и следов пота. Если же держать их в таком растворе всю ночь, вещи могут выцвести. © KelzTheRedPanda / Reddit

«Постирал почти что новую куртку, и кожа с ярлыка окрасила ткань. Помогите, пожалуйста!»

Лучше, конечно, оформить возврат такого изделия, потому что это брак. Но если все-таки хотите спасти куртку, есть несколько вариантов. Замочите эту область в холодной воде на несколько минут или протрите ее льдом. Если это не поможет, попробуйте стереть краску спиртом. Кстати, некоторые компании советуют не стирать джинсовые изделия, а отправлять их в морозилку. Дескать, это более щадящий подход к ткани, она не выцветает, а бактерии, отвечающие за запах, уничтожаются. На деле же температура в обычной морозилке не настолько низкая, чтобы очистить вещь. Но это уже на ваше усмотрение — хуже дениму от этого не будет. © PardonMyBenevolence / Reddit

«Кто-то тут спрашивал, как сделать так, чтобы ботинки не пахли. Делюсь секретом»

«Просто засыпаете в кофейные фильтры соду и оставляете их в ботинках на всю ночь. Никакого запаха, работает безотказно. Да и трачу я на это сущие копейки».

«Вот как девушки самостоятельно справляются с застегиванием молнии на спине»

А моя барышня использует для этого скрепку с привязанной к ней леской. © DudeImMacGyver / Reddit

«Кто-нибудь знает, как избавиться от складок на этой поролоновой чашечке?»

«Чтобы дети одевались быстрее, просто сделайте готовые комплекты из вещей заранее»

«И разложите комплекты в отделения специального органайзера для обуви.»

«Почти все футболки моего мужа покрылись каким-то странным налетом. С постельным бельем такая же ерунда. Это можно как-то отстирать?»

Многие советуют уксус, но боюсь, он вам тут не поможет, как и любая другая кислота. Я бы попробовал использовать аммиак. Когда-то работал в химчистке, и наш хозяин всегда применял это средство против вонючих или протеиновых пятен. Просто купите небольшую бутылочку аммиака и побрызгайте им немного на одежду, а потом отправьте вещи в стиралку на обычный цикл. © LivRite / Reddit

«Заляпала бюстгальтер красным чернилами. Частично мне удалось вывести пятно, но результаты меня не воодушевляют. Есть какой-то шанс избавиться от него окончательно?»

Попробуйте замочить бюстгальтер в белом уксусе, потом отпарьте его и постирайте с содой. Кроме того, не советую тереть пятно, лучше промокайте с помощью бумажных полотенец. Иначе оно только расползется. © xandrsreddit / Reddit

А может, просто покрасить бюстгальтер в красный цвет, и все дела? © mystend / Reddit

«Случайно постирала белый кардиган вместе с джинсами, причем в холодной воде. Но часть красителя с брюк все равно оказалась на нем. Подскажите, как вернуть былой цвет»

Поищите в магазине средство для удаления красителя. Только очень аккуратно следуйте инструкции и сначала проведите тест на этих черных полосках. © flowersandpeas / Reddit

На будущее я бы посоветовала замочить вещи, которые могут окрасить другую одежду, в холодной воде с большим количеством соли. А уже потом отправляйте их в первый раз в стирку. © thestreetiliveon / Reddit

«Мне потребовалось больше 20 лет, чтобы найти самый простой способ, как хранить комлекты нижнего белья, не теряя их»

«Хранила белье разными способами, в том числе, складывала бюстгальтеры с одной стороны, а парные им трусики — с другой. Но в спешке обычно хватала первые попавшиеся, и через несколько дней в ящике уже царил кавардак. Меня это все достало, выгребла белье и неожиданно открыла простую истину. Нужно лишь продеть пояс бюстгальтера сквозь трусики и застегнуть его. Теперь могу смело почивать на лаврах.»

«Купила тут дорогущий купальник, но не знаю, как за ним ухаживать. Как сделать так, чтобы он прожил подольше?»

Просто промывайте его холодной водой после каждой тренировки и отправляйте сушиться. Никогда не кидайте в стиралку и не используйте моющее средство. © lwpho2 / Reddit



«Как вернуть этим кроссовкам белый цвет?»

Сделайте пасту из перекиси водорода и соды. Нанесите ее на кроссовки, параллельно втирая эту смесь, и оставьте примерно на час, а потом отправляйте в стиралку. Нужно взять порошок именно для белого белья, не для цветного. После стирки они будут ослепительно белые. © R_Newb / Reddit

«Подскажите кто-нибудь, как разгладить помятую одежду, если под рукой нет утюга»

Руконожка Ай-Ай 1 час назад Какая чудесная жизнь у людей: утюга под руками нет, зато изопропилового спирта - хоть залейся) - - Ответить

Просто побрызгайте на нее небольшим количеством изопропилового спирта, наденьте, и через несколько минут одежда сама разгладится." © aptruncata / Reddit

«Подскажите, как избавиться от этих семечек, которые прицепились к одежде. Такое чувство, что их просто миллионы»

Вам нужна обычная тряпка из микрофибры. Просто протрите ею одежду. Семена отлично цепляются к микрофибре и легко снимаются с ткани, к которой они прилипли. Правда, тряпка будет безнадежно испорчена, но они не так дорого стоят. © TeddysRevenge / Reddit

«Чтобы одежда постоянно не соскальзывала с вешалки, надо просто надеть на кончики плечиков резинки»

Работаю в магазине подержанных вещей, и эта хитрость — настоящее спасение для меня. Всегда таскаю с собой запасные резинки. © Stormwolf1O1 / Reddit

«У меня из бюстгальтера неожиданно выскочила косточка. Как это исправить? Не хотелось бы его выкидывать»

Ее можно заправить и зашить, но я бы на вашем месте поступила по-другому. Просто вытащите косточки из обеих чашечек, и сразу избавитесь от проблем. И бюстгальтер проживет дольше, и вам без этих странных штук будет легче. © ArtLadyCat / Reddit