20+ человек получили такой крутой сервис, ну просто закачаешься

Истории
4 часа назад

Сфера услуг развивается с неимоверной скоростью. Роботы-курьеры или мобильные официанты скоро перестанут нас удивлять. Но люди все еще ценят простые, но очень приятные мелочи и душевное отношение к себе. Люди в этой подборке поделились, как однажды их обслужили на высшем уровне!

Пришли с милой в ресторан. Жмем кнопку. Тут же появляется официантка. Обслуживает молниеносно! Тут какой-то посетитель начинает на нее орать, мол, долго ждет. Вступились за нее перед админом – она чудо! За участие нас отблагодарили разносом с деликатесами! Там мы обнаружили конверт. В нем записка: "Благодарим за добрую оценку нашей работы. Вы не остались в стороне и помогли разъяснить ситуацию!"
Лиса Алиса
2 часа назад

Орать, конечно, не стоит. Но противоречит ли то, что к ним она подошла сразу, а он долго ждет?

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Накрылся пылесос. Аккумулятор сдох, но была гарантия. Отправились в магазин. Там нам говорят, мол, сделаем ремонт с доплатой. Потом глядят в комп и сообщают, что доплата не требуется – акция какая-то. Опять копаются в компе, опять что-то не то. Заявляют, что нам нужно пойти и выбрать себе другой бесплатно! У пылесосов этой марки вечно недостатки обнаруживают. Дважды говорить не пришлось – довольные схватили самый крутой!
ADME
Когда начал прилично зарабатывать, решил сводить деда с бабкой в хороший ресторан. Они из деревни – в таких местах не бывали. Приходим. Нас обслуживает сам шеф-повар. Делаем заказ. Вот перед дедом стоит большая тарелка с небольшой порцией пасты. Он с подозрением начинает есть. Потом смотрю – а дед плачет. Оказалось, от того, что такую вкусную еду он никогда не ел!
Liudmila123
15 минут назад

Какая-то неприятная ситуация.
Облагодетельствовали внуки, до слёз тронуло!

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Когда летел домой из другого города, взял себе эконом плюс. А меня направили в обычный эконом, несмотря на мои попытки доказать им что-то. Пришлось потом отправить письмо с жалобой. На мое удивление, ответ пришел с бонусом! Там был набор из чехла для паспорта, кожаной сумочки и ручки. И письмо с извинениями за неприятный опыт.
Купили как-то с дочкой чипсы только потому, что там должен был быть сюрприз – игрушка "миньон". Но по закону подлости игрушки в пакете не оказалось. Ребенку было все равно, но я заморочилась и написала им письмо, мол, ребенок расстроился! Через пару дней прилетает ответ с объяснением, что машина для помещения игрушек в пакет виновата. И просят меня сообщить наш адрес, чтобы игрушку выслать. Прислали всю серию игрушек. Там и браслетик был, и ластики, и пупсы. Приятно!
Когда мы с женихом учились в университете, у нас еле хватало на жизнь. Однажды он устроил сюрприз – продал свой ноутбук и потратил деньги нам на роскошный ужин и себе на одежду для работы. Пошли в приличное заведение. Наш официант заметил, что мы отличаемся от остальных посетителей-толстосумов. Он был невероятно дружелюбен, а потом даже соврал, что у меня день рождения и мне достался бесплатный десерт. А ведь еще неделю назад мы гуляли по парку и мечтали, что кто-то обронит деньги, и мы сходим покушать в одно из таких заведений.
В прошлом году купила свой любимый томатный сок. Наливаю в стакан, а он прозрачный! И на вкус водянистый. Отправила фотографию этого чуда на электронную почту, указанную на упаковке. Ничего не ожидала в ответ. Но на следующий день мне позвонили и извинились. Да еще и предложили сок в подарок. Через несколько дней привезли 3 пачки! Было очень приятно!
Мне подарили красивый пазл "Колизей" на 1000 деталей. Когда собрали, оказалось, что одной детали не хватает – вместо нее были 2 одинаковые. Написала им. Через время мне написали, что данный пазл не производится больше и нет запасных деталей. Поэтому предложили мне выбрать новый пазл на 1000 деталей! Выбирала весь день. Все сомневалась, что пришлют. Прислали! Прям под Новый Год! Очень довольна!
Евга
3 часа назад

Ууу, по рассказам родственников, я тоже любила танцевать и петь в общественных местах. Но никаких бонусов нам не обломилось (((
Правда я пела "Айсберг" Пугачёвой. Может в этом дело?🤔
Но она вроде популярной тогда была ...
Наверное я была не так талантлива)))

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После долгого дня в пути прибыли в отель грязные и уставшие. Номер бронировали онлайн. И вот у стойки регистрации нам говорят, что не могут найти номер брони. У меня была распечатка с сайта. Владелец отеля взглянул на нее и удивился – они с этим сайтом не имеют ничего общего. Так этот владелец предложил нам тот номер, что мы хотели. По той же цене, на которую рассчитывали! Милейший человек!
Прихожу в пункт приема химчистки. Закрыто, никого нет. Звоню по указанному номеру, объясняю ситуацию. Там удивляются, извиняются и предлагают прислать за мной машину, чтобы отвезти в центральный пункт приема, а потом обратно. Я уже опаздывала и отказалась – на метро было бы намного быстрее. Так меня даже поуговаривали немного!
  • Пошли с парнем покушать стейков на нашу трехлетнюю годовщину. Я заказала стейк средней прожарки, а мне принесли пережаренный. Я не из тех, кто начинает как-то жаловаться. Но официант все же заподозрил неладное и спросил, мол, все ли хорошо. Я объяснила, что пережарен маленько, но это не страшно. Тогда мне подали такой стейк, какой я хотела. Да еще и гарнир заменили, хотя я его немного подъела. Нам еще предложили скидку в 20 процентов и бесплатный десерт. После всего этого нам признались, что им понравилось, какой я была вежливой. © SweetieSunshine / Reddit
  • Однажды после работы на фабрике сахарной свеклы за мной заехала дочка. Пахла я ужасно! Мне точно нужен был душ. А дочери нужно было в торговый центр. И вот хожу я по нему и вижу красивые сандалии на прилавке. Постеснялась заходить в бутик. Но меня заметила продавщица и подошла со словами: «Хотите примерить?» В итоге я решила их взять. Продавщица была такой дружелюбной, несмотря на мой жуткий вид. Зная, что они получают комиссионные за продажи, я решила еще купить шорты. Ведь другие продавцы меня игнорировали, а она оказалась такой прелестной! © Pamela S. Hawn / Quora

Это все, конечно, очень здорово. Но некоторым людям не так повезло, и они столкнулись с грубостью официантов, о которой можно почитать здесь. Но работать в сфере услуг не так просто, иногда такие истории приключаются – как тут, например.

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