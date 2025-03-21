Орать, конечно, не стоит. Но противоречит ли то, что к ним она подошла сразу, а он долго ждет?
20+ человек получили такой крутой сервис, ну просто закачаешься
Истории
4 часа назад
Сфера услуг развивается с неимоверной скоростью. Роботы-курьеры или мобильные официанты скоро перестанут нас удивлять. Но люди все еще ценят простые, но очень приятные мелочи и душевное отношение к себе. Люди в этой подборке поделились, как однажды их обслужили на высшем уровне!
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Какая-то неприятная ситуация.
Облагодетельствовали внуки, до слёз тронуло!
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Продать ноутбук, чтобы сходить покушать в дорогое место? Парень идиот)
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Ууу, по рассказам родственников, я тоже любила танцевать и петь в общественных местах. Но никаких бонусов нам не обломилось (((
Правда я пела "Айсберг" Пугачёвой. Может в этом дело?🤔
Но она вроде популярной тогда была ...
Наверное я была не так талантлива)))
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- Пошли с парнем покушать стейков на нашу трехлетнюю годовщину. Я заказала стейк средней прожарки, а мне принесли пережаренный. Я не из тех, кто начинает как-то жаловаться. Но официант все же заподозрил неладное и спросил, мол, все ли хорошо. Я объяснила, что пережарен маленько, но это не страшно. Тогда мне подали такой стейк, какой я хотела. Да еще и гарнир заменили, хотя я его немного подъела. Нам еще предложили скидку в 20 процентов и бесплатный десерт. После всего этого нам признались, что им понравилось, какой я была вежливой. © SweetieSunshine / Reddit
- Однажды после работы на фабрике сахарной свеклы за мной заехала дочка. Пахла я ужасно! Мне точно нужен был душ. А дочери нужно было в торговый центр. И вот хожу я по нему и вижу красивые сандалии на прилавке. Постеснялась заходить в бутик. Но меня заметила продавщица и подошла со словами: «Хотите примерить?» В итоге я решила их взять. Продавщица была такой дружелюбной, несмотря на мой жуткий вид. Зная, что они получают комиссионные за продажи, я решила еще купить шорты. Ведь другие продавцы меня игнорировали, а она оказалась такой прелестной! © Pamela S. Hawn / Quora
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