20+ человек сделали тату, на которые невозможно смотреть без эмоций
Можно по-разному относиться к татуировкам, но чаще всего за рисунками на коже скрывается что-то большее, чем просто картинки. Для одних это способ сохранить память о значимом человеке, питомце или моменте, для других — шаг навстречу переменам, для третьих — осуществление давней мечты. И какой бы ни была причина, важно, чтобы результат радовал.
"В качестве подарка на годовщину сделали с женой парные татушки"
"В 70 лет пошла и сделала свою первую татуировку"
- Ты уверена, что не пожалеешь об этом, когда станешь старше? © malac0da13 / Reddit
"Моя новая татуировка - выдра-вязальщица. Она вяжет в английском стиле, как и я"
«Сделала тату в память о папе»
"Я учитель математики и давно хотел забить себе рукав"
"Я рассказал художнице, что примерно хочу, и попросил ее добавить три «пасхалки»: котика, что-то символизирующее мои 6 лет в качестве бойца ММА, и мою коронную фразу «математика — это круто». Я очень признателен за то, что она придумала".
"Мне 58 лет и я наконец решился на первую в своей жизни татуировку"
- Выглядит так, будто ребенок обклеил тебя наклейками. Это слишком круто! © Bacon_Bitz / Reddit
«Не пойму, нормальные брови или нет?»
- Не, ну если бы мне сделали так же, то я бы больше не откладывала поход в салон! © Mysterious-Noise-512 / Reddit
"Наконец-то исправила старую татуировку по Гарри Поттеру"
- Вау! От кустарной наколки до объекта искусства. © Sa3ana3a / Reddit
«Сделала себе цветные веснушки со звездочками и сердечками. Я так счастлива!»
«Мой клиент пережил травму руки, из-за которой у него остался крупный шрам. Перекрыли его невероятным фениксом»
"Моя первая татуировка - в память о моем котенке"
«Наконец сделала свою первую татуировку!»
«Татуировка может быть и поверх родимого пятна»
«Первая татуировка»
«Моя мама впервые сделала пудровые брови. Немного сомневается, что получилось хорошо»
- Шутите? Да она на десяток лет помолодела! © Maleficent-Use8654 / Reddit
«Из-за кожного заболевания я не могу носить обручальное кольцо. Как оказалось, это не проблема»
А проблема - иметь такие ногти, ничего с этим не делать и, не парясь, выложить в сеть
«Хотела сделать тату в память об отце и показала мастеру эскиз. Вот что у нас получилось в итоге»
«Делюсь фотками до и после татуажа губ»
«Сделал татуировку с кадром из лучшего фильма всех времен „Бесподобный мистер Фокс“»
«Эскиз этой татуировки сделал мой 9-летний сынишка»
«Сказал мастеру, что хочу татуировку с моим псом в образе шерифа. Вот результат»
"То, что я просил, и то, что получил"
Офигенное, сохраню себе как идею, тоже нежно люблю творчество Миядзаки
- 0% попадания в эскиз, зато 100% крутости! © notgoodatthese / Reddit
"Жена сделала татуировку. Надпись выполнена почерком нашей семилетней дочери"
Надпись переводится как "Я пережила тысячу разных жизней" (прим. ADME).
"Первая татушка моей 83-летней бабушки"
"Год назад сделала на ладони белую татуировку"
А если вам хочется увидеть еще больше разных татуировок, предлагаем заглянуть в эти статьи: