20+ человек сделали тату, на которые невозможно смотреть без эмоций

Можно по-разному относиться к татуировкам, но чаще всего за рисунками на коже скрывается что-то большее, чем просто картинки. Для одних это способ сохранить память о значимом человеке, питомце или моменте, для других — шаг навстречу переменам, для третьих — осуществление давней мечты. И какой бы ни была причина, важно, чтобы результат радовал.

"В качестве подарка на годовщину сделали с женой парные татушки"



"В 70 лет пошла и сделала свою первую татуировку"

Ты уверена, что не пожалеешь об этом, когда станешь старше? © malac0da13 / Reddit

"Моя новая татуировка - выдра-вязальщица. Она вяжет в английском стиле, как и я"

«Сделала тату в память о папе»

"Я учитель математики и давно хотел забить себе рукав"

"Я рассказал художнице, что примерно хочу, и попросил ее добавить три «пасхалки»: котика, что-то символизирующее мои 6 лет в качестве бойца ММА, и мою коронную фразу «математика — это круто». Я очень признателен за то, что она придумала".

"Мне 58 лет и я наконец решился на первую в своей жизни татуировку"

Выглядит так, будто ребенок обклеил тебя наклейками. Это слишком круто! © Bacon_Bitz / Reddit



«Не пойму, нормальные брови или нет?»

Не, ну если бы мне сделали так же, то я бы больше не откладывала поход в салон! © Mysterious-Noise-512 / Reddit

"Наконец-то исправила старую татуировку по Гарри Поттеру"



Вау! От кустарной наколки до объекта искусства. © Sa3ana3a / Reddit

«Сделала себе цветные веснушки со звездочками и сердечками. Я так счастлива!»

«Мой клиент пережил травму руки, из-за которой у него остался крупный шрам. Перекрыли его невероятным фениксом»

"Моя первая татуировка - в память о моем котенке"

«Наконец сделала свою первую татуировку!»

«Татуировка может быть и поверх родимого пятна»

«Первая татуировка»

«Моя мама впервые сделала пудровые брови. Немного сомневается, что получилось хорошо»

Шутите? Да она на десяток лет помолодела! © Maleficent-Use8654 / Reddit

«Из-за кожного заболевания я не могу носить обручальное кольцо. Как оказалось, это не проблема»

«Хотела сделать тату в память об отце и показала мастеру эскиз. Вот что у нас получилось в итоге»

«Делюсь фотками до и после татуажа губ»

«Сделал татуировку с кадром из лучшего фильма всех времен „Бесподобный мистер Фокс“»

«Эскиз этой татуировки сделал мой 9-летний сынишка»

«Сказал мастеру, что хочу татуировку с моим псом в образе шерифа. Вот результат»

"То, что я просил, и то, что получил"

0% попадания в эскиз, зато 100% крутости! © notgoodatthese / Reddit



"Жена сделала татуировку. Надпись выполнена почерком нашей семилетней дочери"

Надпись переводится как "Я пережила тысячу разных жизней" (прим. ADME).

"Первая татушка моей 83-летней бабушки"