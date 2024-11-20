20+ фото, которые доходчиво объясняют, что такое большая разница

Масштаб многих вещей и явлений можно осознать только в сравнении. В этом нам здорово помогает фотография. Герои нашей статьи на своем примере осознали, что фотосравнения снова и снова дают нам пищу для размышлений.

«Это я и мой щенок в 2 месяца и в 5. Он набрал почти 30 кг»

«Подружка заказала садовые украшения к Рождеству. Вот что ей прислали»

«За 3 года я сбросила 78 кг и теперь могу одеваться в детских отделах. Никогда не думала, что фраза „Тебя не сдувает?“ будет относиться ко мне»

«Решил сам отремонтировать кухню. Один месяц и 220 тысяч спустя»

© user9487817 / Pikabu Ирина Александровна 1 час назад Функционально, но и только. Дизайн ужасен. Особенно напрягают разводы нa столешницах и светильник, напоминающий жестяной фонарь нa деревянном столбе из ужастика. Так и представила его скрип, и раскачивающееся пятно света в темноте... - - Ответить

«То, как распухла моя левая рука после укуса насекомого, по сравнению с моей рукой в нормальном состоянии»

«За беременность я набрала 22 кг. А вот какой я стала через 2 месяца после родов»

Когда сладкое ожидание столкнулось с суровой реальностью

«Впервые отрастил усы, и мне нравятся эти перемены!»

«Грузчик поставил суконный полусапог из ЭВА сушиться на батарею. Был 42 размер, а стало это»

«7 лет бездомной жизни по сравнению с одним годом жизни дома»

«Вот как атрофировалась моя левая нога за 1,5 месяца в гипсе»

© bobloblawmalpractice / Reddit Криптозоолог мамкин 4 часа назад У моего отца ампутирован один палец na ноге. Разницы в мускулатуре очень заметна! Здоровая нога гораздо сильнее накачалась за несколько лет от ходьбы - - Ответить

«Это мои родители в 1970-е и сейчас»

«Мои зрачки практически никогда не бывают одинаковыми»

«Это одинаковые головные уборы, просто левый полгода носили на солнце, а правый — новый»

«Это мой друг в 1991 году и сейчас. Тогда он был восходящей звездой металла, а теперь моет туалеты. Он мой герой и, кстати, до сих пор пишет музыку»

«Это моя шея до инъекций ботокса и через 4 дня после них»

«Духовка до и после чистки»

«До и после того, как я 2 месяца делала упражнения для коррекции осанки»

© thursdaynightcicadas / Reddit Балади 3 часа назад Начала заниматься танцами, учу сольник, преподаватель мозг чайной ложкой съедала ) "Таня, плечи!"(они должны быть чуть назад и сильно опущены)

" Таня, шея!" (должна быть вытянута

"Таня, попа!" (копчик должен быть 'подкручен')

" Таня, живот!" (втянут)

Решила, чтобы не париться об этом в танце, научусь просто в жизни так ходить.

Вроде, получается. И знаете, чувствую себя прям королевой, и комплиментов стала много получать. - - Ответить

Вы прошли путь от шахматного коня до королевы! © Due-Tangerine7815 / Reddit

«Обувь раньше и сейчас: те, что слева, новые, а те, что справа, отец купил 20 лет назад»

«Моя улыбка до и после двухлетней работы над прикусом»

«Никто не хотел работать в этом отделе замороженной продукции. За 2 недели я многое тут поменяла»

«Это мы 16 лет назад и сейчас»