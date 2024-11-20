20+ фото, которые доходчиво объясняют, что такое большая разница
Масштаб многих вещей и явлений можно осознать только в сравнении. В этом нам здорово помогает фотография. Герои нашей статьи на своем примере осознали, что фотосравнения снова и снова дают нам пищу для размышлений.
«Это я и мой щенок в 2 месяца и в 5. Он набрал почти 30 кг»
«Подружка заказала садовые украшения к Рождеству. Вот что ей прислали»
Украшение двора к Рождеству "Yard Dekor for Christmas". Нуачё, олень такой же. Может двор для Дюймовочки.
«За 3 года я сбросила 78 кг и теперь могу одеваться в детских отделах. Никогда не думала, что фраза „Тебя не сдувает?“ будет относиться ко мне»
Йоп... руки... страшно представить, что под платьем. Детские отделы? Ну ну
«Решил сам отремонтировать кухню. Один месяц и 220 тысяч спустя»
Функционально, но и только. Дизайн ужасен. Особенно напрягают разводы нa столешницах и светильник, напоминающий жестяной фонарь нa деревянном столбе из ужастика. Так и представила его скрип, и раскачивающееся пятно света в темноте...
- Круто для 5,5 м²! © dolcezza / Pikabu
«То, как распухла моя левая рука после укуса насекомого, по сравнению с моей рукой в нормальном состоянии»
Нужно этого насекомого na работу в косметологию брать. Фейсы омолаживать
«За беременность я набрала 22 кг. А вот какой я стала через 2 месяца после родов»
Когда сладкое ожидание столкнулось с суровой реальностью
«Впервые отрастил усы, и мне нравятся эти перемены!»
«Грузчик поставил суконный полусапог из ЭВА сушиться на батарею. Был 42 размер, а стало это»
«7 лет бездомной жизни по сравнению с одним годом жизни дома»
Однако у котика хороший аппетит! А характер-то не изменился... 🍀😏
«Вот как атрофировалась моя левая нога за 1,5 месяца в гипсе»
У моего отца ампутирован один палец na ноге. Разницы в мускулатуре очень заметна! Здоровая нога гораздо сильнее накачалась за несколько лет от ходьбы
«Это мои родители в 1970-е и сейчас»
«Мои зрачки практически никогда не бывают одинаковыми»
«Это одинаковые головные уборы, просто левый полгода носили на солнце, а правый — новый»
«Это мой друг в 1991 году и сейчас. Тогда он был восходящей звездой металла, а теперь моет туалеты. Он мой герой и, кстати, до сих пор пишет музыку»
«Это моя шея до инъекций ботокса и через 4 дня после них»
«Духовка до и после чистки»
У меня пока только до. Жду, вдруг мистер Проппер существует, и отмоет её магией. Ненавижу мыть духовки😁
«До и после того, как я 2 месяца делала упражнения для коррекции осанки»
Начала заниматься танцами, учу сольник, преподаватель мозг чайной ложкой съедала ) "Таня, плечи!"(они должны быть чуть назад и сильно опущены)
" Таня, шея!" (должна быть вытянута
"Таня, попа!" (копчик должен быть 'подкручен')
" Таня, живот!" (втянут)
Решила, чтобы не париться об этом в танце, научусь просто в жизни так ходить.
Вроде, получается. И знаете, чувствую себя прям королевой, и комплиментов стала много получать.
- Вы прошли путь от шахматного коня до королевы! © Due-Tangerine7815 / Reddit
«Обувь раньше и сейчас: те, что слева, новые, а те, что справа, отец купил 20 лет назад»
«а те, что справа, отец купил 20 лет назад», но надевал не больше 10 раз
«Моя улыбка до и после двухлетней работы над прикусом»
«Никто не хотел работать в этом отделе замороженной продукции. За 2 недели я многое тут поменяла»
Если это холодильник (отдел замороженной продукции), то девушка очень легко одета.
«Это мы 16 лет назад и сейчас»
Для того, чтобы построить крепкую семью, нужна не только любовь, но и некоторая доля везения. А у нас есть целая статья про людей, в жизнь которых ворвался счастливый случай и изменил все к лучшему.