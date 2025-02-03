20+ фотографий, которые покажут, что на круизах особенная атмосфера

Для путешественников есть множество возможностей: поезда, самолеты, автобусы, машины. Герои этой статьи вспомнили про существование круизных лайнеров. Это прекрасная возможность любоваться новыми местами, бескрайними водными просторами. И, конечно же, набираться впечатлений.

«Первая фотография, которую мы сделали во время нашего круиза. В солнечный день гора выглядит просто нереально»

«Только что закончился мой первый круиз. И я сразу забронировала место на следующий, на свой день рождения»

«Мы были в отпуске в круизе. И прямо там, под звездами, мой любимый устроил мне такой сюрприз»

«Моя сестра была в круизе. Никто так и не смог понять, что за животное появилось у нее на кровати»

«Моя мама в конце 1970-х отправилась в круиз в Египте»

«Погода была далеко не лучшей, сильно качало, а сотрудники перепутали наши брони. И все равно это был потрясающий круиз!»

«Моя каюта на корабле на следующие 6 месяцев»

© ApriliaPaul25 / Reddit Светлана БМВ 18 часов назад Лично для меня главное, чтобы санузел был индивидуальный, ну в крайнем случае не больше чем нa трех человек. А каюта классная, просторная, кровать довольно широкая. А что ещё нужно человеку работающему в круизе. - - Ответить

Огромная разница по сравнению с каютами других работников на круизах. © forgottenastronauts / Reddit

«Я в просто потрясающем месте»

«Мы с женой отправились в круиз по реке Нил на ее день рождения. И путешествие превзошло все наши ожидания. Я даже прослезился, когда экипаж пел для нас»

«Я отправился на Аляску и в пути просто наслаждался своими книгами, общением и наблюдением за пустым океаном»

«Я в восторге, что в этом круизе не происходит миллион мероприятий одновременно. Можно просто сесть и расслабиться»

«Немного тишины и необъятные просторы океана — лучшая часть в круизе»

«В 2015 году родители позвали нас с женихом в круиз. Я отказалась из-за морской болезни и скуки. Прошло 9 лет — мы с женихом побывали уже на 15 круизах»

«Это был далекий 1973 год. Мне 15 и это мой первый круиз. Я был в восторге и сразу же подсел»

«Даже странно, насколько я горжусь этим копеечным пластиковым призом»

«Выбирайте веселье» — пер. ADME

«В каютах этого лайнера есть настройки, включающие розовый свет и романтическую музыку. Правда есть один нюанс: я плыву один. Так что это довольно неловко»

«„Хватайте камеры“ — наш капитан разрешил временно бросить работу и пойти насладиться видом. Обычно этот залив закрыт для посещения»

«Этот круизный лайнер пришвартовался рядом с нами. Мой сын посмотрел и сказал, что стоит этот круиз, наверное, безумных денег»

«Этот лайнер выглядит великолепно. Возможно, он даже слишком большой»

«Утренний вид на Антарктиду из окна моей каюты»