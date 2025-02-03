20+ фотографий, которые покажут, что на круизах особенная атмосфера
Для путешественников есть множество возможностей: поезда, самолеты, автобусы, машины. Герои этой статьи вспомнили про существование круизных лайнеров. Это прекрасная возможность любоваться новыми местами, бескрайними водными просторами. И, конечно же, набираться впечатлений.
«Первая фотография, которую мы сделали во время нашего круиза. В солнечный день гора выглядит просто нереально»
«Только что закончился мой первый круиз. И я сразу забронировала место на следующий, на свой день рождения»
«Мы были в отпуске в круизе. И прямо там, под звездами, мой любимый устроил мне такой сюрприз»
«Моя сестра была в круизе. Никто так и не смог понять, что за животное появилось у нее на кровати»
Видя такие "шедевры", всегда вызываю горничную. Прошу забрать ЭТО и принести мне чистое полотенце
«Моя мама в конце 1970-х отправилась в круиз в Египте»
«Погода была далеко не лучшей, сильно качало, а сотрудники перепутали наши брони. И все равно это был потрясающий круиз!»
Речной круиз- это хорошо, а морской- сами пусть катаются, даже с доплатой не поеду, особенно по Тихому океану или Берингову морю.
«Моя каюта на корабле на следующие 6 месяцев»
Лично для меня главное, чтобы санузел был индивидуальный, ну в крайнем случае не больше чем нa трех человек. А каюта классная, просторная, кровать довольно широкая. А что ещё нужно человеку работающему в круизе.
- Огромная разница по сравнению с каютами других работников на круизах. © forgottenastronauts / Reddit
«Я в просто потрясающем месте»
Главное прикрыть "демона" книжкой с похожим названием ...DEMON ...XER
«Мы с женой отправились в круиз по реке Нил на ее день рождения. И путешествие превзошло все наши ожидания. Я даже прослезился, когда экипаж пел для нас»
«Я отправился на Аляску и в пути просто наслаждался своими книгами, общением и наблюдением за пустым океаном»
Всё-таки красавцы эти круизные лайнеры. Ничто так не восхищает, как эти "плавуны". Ни самолёты, ни поезда, ни автомобили. А от взгляда нa этих белоснежных королей моря, аж дух захватывает.
«Я в восторге, что в этом круизе не происходит миллион мероприятий одновременно. Можно просто сесть и расслабиться»
Особый кайф плескаться в бассейне, когда вокруг видишь море или океан до caмого горизонта.
«Немного тишины и необъятные просторы океана — лучшая часть в круизе»
«В 2015 году родители позвали нас с женихом в круиз. Я отказалась из-за морской болезни и скуки. Прошло 9 лет — мы с женихом побывали уже на 15 круизах»
«Это был далекий 1973 год. Мне 15 и это мой первый круиз. Я был в восторге и сразу же подсел»
«Даже странно, насколько я горжусь этим копеечным пластиковым призом»
Разве дело в стоимости? Вещичка довольно симпатичная. Тем более приз! 🏆
«Выбирайте веселье» — пер. ADME
«В каютах этого лайнера есть настройки, включающие розовый свет и романтическую музыку. Правда есть один нюанс: я плыву один. Так что это довольно неловко»
Я таким светом балконный помидор зимой радую. Может, надо ему еще и романтическую музыку включить?
«„Хватайте камеры“ — наш капитан разрешил временно бросить работу и пойти насладиться видом. Обычно этот залив закрыт для посещения»
«Этот круизный лайнер пришвартовался рядом с нами. Мой сын посмотрел и сказал, что стоит этот круиз, наверное, безумных денег»
Цена не зависит от размера судна, только от класса каюты и продолжительности круиза.
«Этот лайнер выглядит великолепно. Возможно, он даже слишком большой»
«Утренний вид на Антарктиду из окна моей каюты»
«Это мои родители в 1958 году отправляются с друзьями в свой первый круиз»
Я обратила внимание что несмотря нa жару мужчины в костюмах. А дамочки все нарядные, весёлые, милые.
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Комментарии
А я так подумала, что круиз совсем не для меня. Небольшие каюты без окна, выходишь - необъятная вода, без грамма суши н-а горизонте. Меня виды н-а море не успокаивают, а тревожат👀 даже с берега. А если его рядом не будет, наверно, запаникую. Чувствую себя беспомощной, еще и плавать не умею🙈.
Красиво, но без меня, пожалуй. Титаник навсегда врезался в память)