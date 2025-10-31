20+ фотографий, которые расскажут об истории семьи больше, чем вечерние посиделки на кухне

20+ фотографий, которые расскажут об истории семьи больше, чем вечерние посиделки на кухне

Каждый, кто хоть раз листал альбомы с семейными фотографиями, точно знает, что за каждым снимком скрыта настоящая история. А если рядом сидят ваши родители или бабушки с дедушками, то экскурс в прошлое обеспечен. У таких фотографий есть свое особенное очарование и их можно рассматривать часами, поражаясь, как молоды и беззаботны были наши родные.

«Моя бабушка была моделью для журналов в 1940-е»

Ретушь существовала и до фотошопа. Хотя, наверно, тогда б и стершийся на ногте лак бы дорисовали.

«Мои родители на своей свадьбе 50 лет назад»

  • На этой неделе мои родители празднуют пятидесятую годовщину свадьбы, поэтому я оцифровал кадры с этого торжества — они были на непроявленной пленке. Вот один из моих любимых снимков. У папы тут стрижка как у певца Джима Моррисона. © munzter / Reddit

«100 лет назад состоялась свадьба моих бабушки и дедушки»

  • На этом фото они в отеле, который только что открылся. Я думаю, что их свадьба была самой первой в этом бальном зале. Мои дедушка с бабушкой были женаты 41 год. © earspasm / Reddit

«Мои родители танцуют твист на их свадьбе в мае 1962 года. Обычно мой отец вообще не танцует, так что просто посмотрите, как он сосредоточен»

«Это 1953 год. Моя бабушка в 9 классе»

  • Бабушка из принципа решила надеть брюки в день фотосъемки, а ее заставили повернуться боком. Как мне нравится ее самодовольная улыбка! © henryfirebrand / Reddit

«1930 год. В кадре моя прабабушка»

«Мои родители на их свадьбе в стиле викингов»

«Моя прабабушка сделала селфи в зеркале»

  • Мы нашли этот снимок, просматривая фотографии моего покойного дяди. Возможно, фото было сделано в 1960-х, но мы можем ошибаться. Не исключаю, что у кого-то получится идентифицировать эту камеру и точнее определить дату. © butwhyw00dy0usaythat / Reddit

«Моя мама с друзьями на танцах в 1986 году»

  • Мамуля (девушка на фото слева) была модницей, я до сих пор ношу некоторые из ее вещей. Прошу прощения за качество фото — я нашла его в старой сумке. © theturtlechapter / Reddit

«Мои прабабушка и прадедушка во время своего медового месяца в 1929 году»

«Мой дедушка. Фото сделано где-то около 1950 года»

  • На протяжении десятилетий в нашем доме находилась техника только этого бренда, даже когда мой отец устроился работать в компанию Ford. © TrustProf / Reddit

«Мой первый раз на пляже. 1979 год»

  • Я до этого ни разу не был на пляже. Родители сказали мне, чтобы я подбежал к воде. Ну я так и поступил, потом сделал стойку на голове и встал, отплевываясь. Ха! Я всегда любил воду. © Bitter_Offer1847 / Reddit

«Одноклассники моей мамы на театральном факультете в 1940-х»

«Мои бабушка и дедушка позируют фотографу в середине 60-х»

  • Бабушка тогда экспериментировала с разными прическами. Она всегда следовала за модой — такая стильная дама. Дедушка был моряком и плотником, красавцем и добряком. Я так скучаю по ним обоим. © NenyaSindar / Reddit

«Начало 80-х. Мой папа нарезает хлеб перед праздником»

«А это я и моя прекрасная кошачья сумочка отправились в гости к бабушке. На дворе был 1957 год»

«Наша фотосессия 1989 года. Открывали с друзьями магазин и сделали кадры в одежде из него»

В 90-ом году Бельгийские подростки 16-19 лет все ходили в огромных джинсах, лишняя длина которых не отрезалась а подсовывалась под пятку в кроссовок, футболках поло и объемных куртках. На их фоне я - их ровесница, в платьях выглядела необычно. А уж когда я покупала себе туфли на шпильке 12см, то получила кучу удивленных вопросов "Ты умеешь на них ходить???". И восторги, когда доказала, что да, умею.

«Мама и папа танцуют. Фото сделано в начале 60-х»

«Моя прабабушка и ее подруга Шерри в 1969 году. На обороте фотографии Шерри написала: „Бренда, всегда помни наши веселые времена вместе“»

«Мои бабушка и дедушка на свадьбе в 1955 году»

  • Они дожили до 90 и ушли из жизни всего несколько лет назад в одном и том же месяце. Бабушка с дедушкой очень любили друг друга. © Capable_***roach_19 / Reddit

«1979 год. Папа помогает мне успокоиться перед свадьбой»

  • Честно говоря, я не помню точно, что он тогда сказал. Но до сих пор чувствую, как его рука крепко сжимает мою. © dittidot / Reddit

«Это моя двоюродная бабушка, про которую можно книги писать»

  • Она была популярной актрисой и крутила роман со стальным магнатом. Он ради нее рискнул репутацией и женился на ней, и в итоге они все же развелись. © Cpkeyes / Reddit

«Моя прабабушка по отцовской линии в 1920-х годах»

А какие фотошедевры из семейной истории хранятся в ваших альбомах?

Фото на превью Cpkeyes / Reddit

