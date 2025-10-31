20+ фотографий, которые расскажут об истории семьи больше, чем вечерние посиделки на кухне

В 90-ом году Бельгийские подростки 16-19 лет все ходили в огромных джинсах, лишняя длина которых не отрезалась а подсовывалась под пятку в кроссовок, футболках поло и объемных куртках. На их фоне я - их ровесница, в платьях выглядела необычно. А уж когда я покупала себе туфли на шпильке 12см, то получила кучу удивленных вопросов "Ты умеешь на них ходить???". И восторги, когда доказала, что да, умею.