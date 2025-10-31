Ретушь существовала и до фотошопа. Хотя, наверно, тогда б и стершийся на ногте лак бы дорисовали.
20+ фотографий, которые расскажут об истории семьи больше, чем вечерние посиделки на кухне
Каждый, кто хоть раз листал альбомы с семейными фотографиями, точно знает, что за каждым снимком скрыта настоящая история. А если рядом сидят ваши родители или бабушки с дедушками, то экскурс в прошлое обеспечен. У таких фотографий есть свое особенное очарование и их можно рассматривать часами, поражаясь, как молоды и беззаботны были наши родные.
«Моя бабушка была моделью для журналов в 1940-е»
- Ни фильтров, ни фотошопа. Настоящая красота. © Beginning_Flan9072 / Reddit
«Мои родители на своей свадьбе 50 лет назад»
- На этой неделе мои родители празднуют пятидесятую годовщину свадьбы, поэтому я оцифровал кадры с этого торжества — они были на непроявленной пленке. Вот один из моих любимых снимков. У папы тут стрижка как у певца Джима Моррисона. © munzter / Reddit
«100 лет назад состоялась свадьба моих бабушки и дедушки»
- На этом фото они в отеле, который только что открылся. Я думаю, что их свадьба была самой первой в этом бальном зале. Мои дедушка с бабушкой были женаты 41 год. © earspasm / Reddit
«Мои родители танцуют твист на их свадьбе в мае 1962 года. Обычно мой отец вообще не танцует, так что просто посмотрите, как он сосредоточен»
«Это 1953 год. Моя бабушка в 9 классе»
- Бабушка из принципа решила надеть брюки в день фотосъемки, а ее заставили повернуться боком. Как мне нравится ее самодовольная улыбка! © henryfirebrand / Reddit
«1930 год. В кадре моя прабабушка»
- Она была невероятно крутой для своего времени! © NerdyDirtyCurvy / Reddit
«Мои родители на их свадьбе в стиле викингов»
- Я обожаю то, как она на него смотрит. © TahPenguin / Reddit
«Моя прабабушка сделала селфи в зеркале»
- Мы нашли этот снимок, просматривая фотографии моего покойного дяди. Возможно, фото было сделано в 1960-х, но мы можем ошибаться. Не исключаю, что у кого-то получится идентифицировать эту камеру и точнее определить дату. © butwhyw00dy0usaythat / Reddit
«Моя мама с друзьями на танцах в 1986 году»
- Мамуля (девушка на фото слева) была модницей, я до сих пор ношу некоторые из ее вещей. Прошу прощения за качество фото — я нашла его в старой сумке. © theturtlechapter / Reddit
«Мои прабабушка и прадедушка во время своего медового месяца в 1929 году»
- Как же я скучаю по такой великолепной моде! © New_Lake5484 / Reddit
«Мой дедушка. Фото сделано где-то около 1950 года»
- На протяжении десятилетий в нашем доме находилась техника только этого бренда, даже когда мой отец устроился работать в компанию Ford. © TrustProf / Reddit
«Мой первый раз на пляже. 1979 год»
- Я до этого ни разу не был на пляже. Родители сказали мне, чтобы я подбежал к воде. Ну я так и поступил, потом сделал стойку на голове и встал, отплевываясь. Ха! Я всегда любил воду. © Bitter_Offer1847 / Reddit
«Одноклассники моей мамы на театральном факультете в 1940-х»
«Мои бабушка и дедушка позируют фотографу в середине 60-х»
- Бабушка тогда экспериментировала с разными прическами. Она всегда следовала за модой — такая стильная дама. Дедушка был моряком и плотником, красавцем и добряком. Я так скучаю по ним обоим. © NenyaSindar / Reddit
«Начало 80-х. Мой папа нарезает хлеб перед праздником»
Интересно, чем это он режет. Сначала похоже на обычный нож, если присмотреться, то какое-то устройство
«А это я и моя прекрасная кошачья сумочка отправились в гости к бабушке. На дворе был 1957 год»
«Наша фотосессия 1989 года. Открывали с друзьями магазин и сделали кадры в одежде из него»
В 90-ом году Бельгийские подростки 16-19 лет все ходили в огромных джинсах, лишняя длина которых не отрезалась а подсовывалась под пятку в кроссовок, футболках поло и объемных куртках. На их фоне я - их ровесница, в платьях выглядела необычно. А уж когда я покупала себе туфли на шпильке 12см, то получила кучу удивленных вопросов "Ты умеешь на них ходить???". И восторги, когда доказала, что да, умею.
«Мама и папа танцуют. Фото сделано в начале 60-х»
«Моя прабабушка и ее подруга Шерри в 1969 году. На обороте фотографии Шерри написала: „Бренда, всегда помни наши веселые времена вместе“»
«Мои бабушка и дедушка на свадьбе в 1955 году»
Очень нежное фото! Не первый раз оно попадается тут, но разглядывать его можно долго)
- Они дожили до 90 и ушли из жизни всего несколько лет назад в одном и том же месяце. Бабушка с дедушкой очень любили друг друга. © Capable_***roach_19 / Reddit
«1979 год. Папа помогает мне успокоиться перед свадьбой»
- Честно говоря, я не помню точно, что он тогда сказал. Но до сих пор чувствую, как его рука крепко сжимает мою. © dittidot / Reddit
«Это моя двоюродная бабушка, про которую можно книги писать»
- Она была популярной актрисой и крутила роман со стальным магнатом. Он ради нее рискнул репутацией и женился на ней, и в итоге они все же развелись. © Cpkeyes / Reddit
«Моя прабабушка по отцовской линии в 1920-х годах»
- Это был обычный наряд. Все женщины в том регионе так одевались. © Haunting-Most8870 / Reddit
А какие фотошедевры из семейной истории хранятся в ваших альбомах?
И если вы уже в настроении «полистать старые альбомы», то вот вам еще парочка статей в тему: