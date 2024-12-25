В детсаду у дочки и сына каждый год был Дед Мороз из театра. Шикарный, поставленный голос, настоящая атласная расписная шуба и всё остальное. Но caмaя фишка была в конце, когда Дед Мороз начинал танец. Играла музыка и он говорил: "Шубу я свою раскрою, топну правою ногою..." И тут он наклонялся, брался за полы шубы и поднимал вверх уголки в разные стороны. Зрители-родители вместе ахали и как один наклоняли головы посмотреть, что там у него под шубой. А там великолепные синие шёлковые шаровары, красные сапожки и белая, расшитая в народном стиле, пола рубахи-косоворотки. Все облегченно смеялись, а он начинал отплясывать.
20+ забавных историй от тех, кто хоть раз примерил на себя костюм Деда Мороза или Снегурочки
Работа Деда Мороза и Снегурочки — это не только возможность стать тем, кто приносит в дома, на детские праздники и даже взрослые корпоративы настоящую новогоднюю магию, но и масса неожиданных ситуаций, которые запоминаются надолго. Мы собрали самые яркие и смешные истории от тех, кто хотя бы раз примерял на себя эти знакомые и любимые нами с детства образы.
- Проиграл спор соседу и судьба-злодейка обула меня в валенки, напялила бороду и прочие атрибуты дедушки Мороза. Напевая под нос песенку, отправился на этаж ниже. Подхожу к двери, стучу посохом и вижу еще одного бедолагу, который стучится в соседнюю квартиру. Открыли детишки соседа — им 4 и 5 годиков — и увидели сразу двух Дедов! Я честно откатал программу, раздал подарки, но не увернулся от вопроса малышни: «Дедушка! А кто этот второй был там в коридоре?» Не нашел ничего лучше, чем ответить: «Ааа! Тот? Так он не настоящий!». © LeoneTomsk / Pikabu
- Работаю Дедом Морозом в детских садах. Сижу как-то в подсобке рядом с залом, жду выхода, слышу, как дети готовятся к началу праздника. Воспитатель им: «Заходим тихо, чинно, красиво, не галдим, не балуемся, поем песню и сразу по местам. Вопросы есть?» Один из мальчиков: «Есть! А чихать можно?». © Палата № 6 / VK
- Мужу мальчик попался, который считал, что настоящий Дед Мороз только на санях с оленями передвигается — летает. Если нет упряжки, значит, врет. Маме удалось малыша отвлечь, и Дед Мороз триумфально появился с балкона. А вот уходить через дверь пришлось, сокрушаясь, что олени ускакали и придется догонять. © user6219609 / Pikabu
- Заказ от фирмы-посредника. Указано, что заказчик будет рядом с домом на автомобиле. Ок. Наверное, подарки хочет передать. Оказывается, мужик вызвал Дед Мороза и Снегурочку, чтобы помириться с женой. Из-за чего поссорились, не рассказал, но жена с дочкой съехали к маме. Возле дома его тещи мы и встретились. Подарков мужчина насыпал просто столько, что не вмещались в мешок. «Это и это для дочки, это, это и это для жены. Это, ладно, для тещи. А главное, надо передать, что Алексей вас любит. Что все невзгоды и обиды надо оставить в прошлом году. Что главное в жизни — уметь прощать...» Ну, и дальше в том же духе. Игры, песни, хороводы не нужны. Главное, смотреть и слушать, что ответит жена. Местом действия оказалась однушка с просто миниатюрным коридором, где все «поздравление» и происходило. Все очень удивились нашему приходу, подарки приняли. Как у них там дальше сложилось, не знаю. Не сказать, чтобы жена сразу растаяла, но спросила: «Сам-то здесь тоже?» Короче, заказ выполнили. Но мужик, согласитесь, находчивый! © illeech / Pikabu
- Позабавил один парень шести лет, который заказал у Дедушки самый оригинальный на моей памяти подарок — осетра! Даже письмо написал, где нарисовал этого самого осетра. Мама смеялась сквозь слезы, когда нам рассказывала, что нужно будет достать из мешка. По ее словам, мальчика пытались переубедить, но он был непреклонен! Мое дело маленькое. Осетр — значит, осетр. Так и достал в пищевой пленке замороженную рыбину. © illeech / Pikabu
- Как-то принимал заказ и слышу, что маму ребенка что-то беспокоит. Она расспрашивает о мельчайших деталях — что будет на ногах у Деда, какого цвета костюм... Оказалось, что мальчик четырех лет считает, что знает о Дедушке Морозе все. И поэтому костюм должен быть красным, на ногах валенки, идеальная борода без торчащих резинок, и главное — нос тоже должен быть красным! Надо сказать, собирались мы, как на экзамен. Прошло все гладко. После та мама позвонила, очень благодарила. Сказала, что сын поверил. И даже руки у Дедушки были ледяными! Значит, приходил настоящий. © illeech / Pikabu
А мальчик-то гурман, не мойву захотел, а осетра, да ещё, наверное, с чёрной икрой. Сама бы сейчас всё это съела.
«Дед морожу уже более 10 лет».
- Играю в театральной студии. Перед каждым Новым годом у нас «чес» с утренниками по школам. В этом году поразили дети из 4-го класса, то есть им по 10-11 лет, уже взрослые. Но такая искренняя вера в Деда Мороза и Снегурочку! А одна девочка подошла к Деду и на ушко сказала: «Дедушка Мороз, а сделай, пожалуйста, так, чтобы моя бабушка никогда-никогда не болела и всегда была со мной». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я очень давно дедморозю. Для примера — в одной из постоянных семей поздравлял детей, когда младшая еще была на руках у матери, а сейчас я поздравляю уже ее дочь. Один из самых запоминающихся случаев — вызов 31-го декабря почти в 10 вечера. Приходим, а там нет ни одного ребенка, зато есть восемь пенсионеров, приглушенный свет, праздничный стол, музыка. И они такие сходу: «Дедушка, не надо нам никаких стихов и песен, просто сядь, посиди с нами немного, без тебя праздник ненастоящий». Посидели, поговорили, вспомнили кто молодость, а кто и юность, нажелали друг другу всяких приятностей — 15 минут я с ними пробыл, а запомнилось на всю жизнь — очень уютно, по-доброму, даже не знаю, кто больше удовольствие получил. © ModusV / Pikabu
- Работал в женском коллективе. Помимо того что всегда должен был все чинить и всем помогать, я еще в костюме деда Мороза катался по квартирам перед Новым годом и радовал детей всех сотрудниц. Раздавал подарки, слушал их стишки и всякое такое. Захожу как-то к сотруднице в гости, а там меня встречает очень воспитанная девочка Катя. И стишок мне рассказала, и станцевала, и песню спела. Дал ей подарок, уже вроде нужно идти дальше, но не охота прощаться, так тепло у них было и уютно. Остался на ужин, сидел с ними, общался, слушал стишки еще пару раз. В общем, оказалось, что мама Кати на меня запала, да и мне она нравилась. Так я нашел себе жену и дочь. © Не все поймут / VK
Какие обеспеченные пенсионеры, вызов Деда Мороза 31-го вечером это наверное вчетверо от обычной цены заказа
- Давно хотел под Новый год одеться Дедом Морозом и ходить поздравлять детей и взрослых, да все откладывал. А тут в конце года дали премию, и я решил, что пора. Купил костюм, конфет, и поехал поздравлять, сначала племянников, потом дочерей, потом пошли в парк. Со мной фотографировали детей, со мной фотографировались взрослые. Некоторые дети рассказывали мне стихи или пели песенки, некоторые стеснялась, но все равно каждый получил по конфете. Особо порадовала компания из трех бабушек, которые занимались скандинавской ходьбой — они рассказали по стишку и им тоже достался маленький, но вкусный подарок к чаю. © Krok226 / Pikabu
- Семь зим подряд работала Снегурочкой. О родителях. Есть нормальные, адекватные — позвонили, время забили, оплату уточнили. За пару дней я всех обзваниваю и подтверждаю запись. Но есть такие, что хоть стой, хоть падай. В этом году была мама — атас! «А вы приедете? А вы нас записали? Вас ждать?»- и так пять дней подряд сообщения от нее в мессенджере. На шестой день: «Вы точно приедете? А то у ребенка истерика будет!» Пишу, мол, приедем обязательно. Переназываю число, время, адрес, чтобы убедилась мама, что мы точно приедем. День икс. Два часа до поздравления. Прилетает сообщение: «Отмените нас»... Не выдержала, написала в ответ: «А как же истерика у ребенка?» Не ответила. © RedSuccubi / Pikabu
Брать всегда полную предоплату, чтобы не было таких истерик и отмен!
- Работаю Дедом Морозом в торговом центре. В конце рабочего дня, чертовски уставший, уже собираюсь уходить, но тут ко мне неожиданно подходит маленькая девчушка, которая буквально полчаса назад рассказывала мне стих, и вручает небольшой подарок. Я обалдел. Она подарила мне заряд бодрости и новогоднего настроения! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- На новогоднем утреннике в саду наш дедушка играл Деда Мороза. И вот выходит он к детям в разгар праздника, а наша на весь зал: «Ого, как моего дедулю раскрасили!». Все дети в рев — и нет, не потому, что Дед Мороз ненастоящий. Просто большинство из них решили, что наша дочка — Снегурочка, раз Дед Мороз — ее дедуля. © Мамдаринка / VK
- Знакомый, который «дедморозил» в новогодние праздники, рассказал об одном из своих заказов. Пригласили Дедушку Мороза поздравить двух девочек. Пришел, а там... Две собаки в новогодних костюмчиках! Видя его ошарашенное лицо, хозяюшка ледяным тоном пригласила пройти в квартиру и оказать услуги по доставке праздника в дом и сердца деточек. И представился Дед Мороз, и шикарную поэтическую речь задвинул, и хороводы поводили вокруг елочки. Вот только подарки пришлось отдавать так, без декламирования стихов — публика попалась неразговорчивая! © Не все поймут / VK
К таким не дед мороза, а санитаров из психушки надо. (,это я про даму с собачкой)
- Попросили поработать Дедом Морозом. Голос у меня хороший, глубокий, низкий. Нужно было со Снегурочкой ходить по заявкам, поздравлять детей, играть с ними в «Заморожу!», слушать стихи, давать поиграть с живым кроликом. В общем, веселуха. И попался мне как-то мальчик. Захожу в его комнату, сразу вижу медали, дипломы, кубки какие-то. Начинаю рассказывать стихотворение:
«Дед Мороз я настоящий
Из глухой, дремучей чащи...»
И вижу на лице пацана недоверие. Ну, думаю, пациент не из простых. Не верит. Пришла пора дарить подарки, я достал заранее переданную родителями коробку. И говорю: «Держи, Андрюша, набор для выращивания кристаллов!» Его лицо резко переменилось. Поначалу замешательство, потом робкая улыбка, а затем искренний восторг. Он благодарил меня и обнимал. Я там сам чуть не пустил скупую дедоморозовскую слезу. © Dooshnilla / Pikabu
- Была Снегурочкой от работы, ездили к деткам коллег. На одном адресе мама десятилетней девочки предупредила нас, что ее дочь написала письмо Деду Морозу, в котором просила в подарок: 50 пакетиков кошачьего корма, пакет семечек и 10 буханок хлеба — все для бездомных животных. Сказали, что отправили все сразу в приют, адресатам, ей, конечно, вручили другой подарок. Но доброта девочки поразила. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Решили в юные годы с приятелем подработать Морозом и Снегуркой. Достали костюмы, я роскошный сценарий наваяла. Но мой Морозик выучил волшебную фразу «Ох, устал я, посижу, на детишек погляжу». Произносил ее в начале каждой встречи и плюхался в кресло. А мне приходилось одной тритатушки с детьми устраивать. И ведь перед каждой дверью божился, что сейчас точно по сценарию пойдем...© Понты Деревенские / ADME
- Работал на заводе. Как-то вызвался выступить в роли Деда Мороза, так как ребятишек
очень люблю. И не пожалел — честно скажу. Это было и интересно, и приятно. Как-то пришли мы со Снегурочкой Юлечкой к одной девочке. Чудесная девчоночка — и спела и сплясала, и сыграла на пианино, и рассказала стихотворение. Словом, целая культурная программа.
Ну, как водится, Деда Мороза нужно угостить — закон гостеприимства требует! Повели нас на кухню, предложили пельмешков. Но я отказался, так как пельмени были горячие — сказал, что растаю от них. Когда я это сказал, у девчонки вспыхнули глаза: «Дед Мороз, а мороженое будешь?» «Какой же Дед Мороз от мороженого откажется — конечно, буду, тем более, что у вас тут жарко». Потом ее мать рассказывала, что как только мы за порог вышли, девчушка бросилась звонить подруге: «А ко мне настоящий Дед Мороз приходил». Подруга говорит, мол, не бывает Деда Мороза. Это какой-то дяденька к тебе приходил с работы твоей мамы. А та ей: «Нет-нет, у меня был настоящий: он отказался от пельменей, но съел мороженое». © Real story / VK
Если Снегурка одна отплясывает за Деда Мороза тритатушки, значит и гонорар её должен быть вдвое больше
- В 16 лет мы с другом нашли себе небольшую халтурку на Новый год: ходить детей поздравлять. Подошли к этому со всей ответственностью. Нашли хорошие костюмы Деда Мороза и Снегурочки, валенки. Посох у Дедушки был отдельной гордостью — товарищ в него вмонтировал лампочку и кнопку. В определенный момент он стучал посохом и зажигал лампу. Восторг был не только у детей, но и у родителей. Бывало такое, что идти до нужного места поздравления приходилось пешком минут 10-15. Ходили в полном обмундировании, пока идешь, обязательно встретишь детвору. Для такого случая я закупала маленькие шоколадки. И деткам приятно, и у нас настроение поднимается, работать веселее!
Запомнился один мальчик. Шагаем с другом, а навстречу пацаненок лет четырех-пяти с мамой. Идет, ногами снег пинает и тут нас видит. Остановился и стоит. А мама его говорит: «Иди с Дедушкой поздоровайся». Пацан конкретно так завис. Ну мы подходим, стандартно: «Как вел себя? Стишок расскажешь?» Парень молчит. Я достаю шоколадку и вручаю ему со словами: «Веди себя хорошо и жди нас в Новогоднюю ночь. Слушайся маму и папу». Парень шоколадку взял, мама нас поблагодарила, и мы разошлись. И тут слышим в спину: «А говорили, ты не существуешь! Я буду хорошо себя вести! Честно!» Еще одному ребенку продлили сказку. © Real story / VK
- Работала воспитателем. Как-то на Новый год, как самую молоденькую, назначили Снегурочкой. Утренник прошел на ура, все довольны. Но вот после праздника подходит ко мне малявка и говорит: «Ты ненастоящая!» Спрашиваю, мол, почему же? А она заявляет: «У тебя в ушах сережки золотые, а у Снегурочки должны быть ледяные. В лесу магазинов-то нет». Как-то отболталась, сказала, Иван-царевич подарил, но на следующую елку надела сережки-кристаллики.
- Случился у нас в компании как-то спор — какая профессия самая опасная. Одни одно говорят, другие другое предлагают. Послушал я их и заявляю: мол, вы все очень убедительно изложили, но все-таки самая опасная профессия — это Дед Мороз. Я, как и многие из актерской братии, каждый год в этой сфере подрабатываю. «Вот, — говорю, — расскажу историю из моей практики, и сами решите, почем нам, Дедам, кусок хлеба достается». Заказали поздравить сотрудников одной фирмы. Менеджер, который меня нанимал, оказался, на беду, креативным и ни в коем случае не соглашался на то, чтобы Дед Мороз появлялся через дверь. В общем, решил, что я через окно влезу. Ну, дело-то, в общем, нехитрое — есть у меня знакомые мастера скалолазных дел: навесили они с крыши здания веревки, застраховали меня, прикрепили к этим самым веревкам и говорят: «Давай! Оттолкнешься ногами от стены, нажмешь на карабин — метр вниз, и сползешь. И так далее...».
Повесил на пояс мобильник — появиться-то надо точно по сигналу — и полез. Здание семиэтажное, нужный офис — на третьем. Где-то между пятым и шестым борода моя зацепилась за карабин. Начал отпутывать — и только усугубил. Снял варежки, чтоб половчее было, одну вниз и уронил. Ладно, думаю, одну руку за спиной подержу, авось не обратят внимания. Начал дальше отпутывать, а тут звонок. Зовут. «Щас, — говорю, — бороденку отцеплю и буду». Заспешил я, а она, проклятая, только хуже вокруг веревок завивается. Пока с бородой возился — валенок слетел. Ладно, шуба почти до пят — не заметят. Как же бороду-то выпутать? Звоню скалолазам. «Так, мол, и так, — говорю, — спускайтесь на подмогу». Отвечают, что не могут, и советуют бороду отрезать. Легко сказать — режь! А чем резать-то? Ножниц нет. Пришлось грызть. Вы не пробовали грызть бороду Деда Мороза? И не советую...
В общем, минут через двадцать отгрыз я половину бороды и спешно продолжил спуск. Окно обещали подготовить, так, чтобы я только толкнул снаружи, и оно открылось. Я второпях не рассчитал и толканул так, что оно с рамой внутрь и ввалилось. Ну, да мне все равно уж — от холода посинел, аж сквозь грим видать. «С Новым годом, — говорю, — с новым счастьем!» — «И вас, — отвечают мне, — туда же!» — и визжат. Посмотрел я по сторонам и вижу — не ждали меня тут, ох, не ждали... Этажом я ошибся и попал в медицинский центр, да еще аккурат в гинекологический кабинет.. © Real story / VK
От истории с Дедом Морозом, попавшим по ошибке из окна в гинекологический кабинет, от смеха чуть не упала со стула 🤣
- Подрядился исполнять Деда Мороза у сына в детском саду. Вроде как нормально отыгрывал. Но вот рассказывает мне сын стих, получает подарок и не уходит, смотрит на меня — видно, батю родного вот-вот признает. Ну, думаю, все, надо спасать ситуацию. Я возьми и скажи ему на ухо: «Давай пацан, беги отсюда!» Еще таким шепотом грозным. Он потом нам дома рассказывал, что Дед Мороз его выгнал. © DreamRealizer / Pikabu
- Работал Дед Морозом несколько лет. Самым сложным было своим детям объяснить, пока перед выездом облачался, что я, мол, помощник Дедушки, он везде не успевает, но им подарки принесет всенепременно сам, самый настоящий Дед Мороз. © Demiurka / Pikabu
А вот еще подборка историй и фотографий, которая, возможно, поможет кому-то найти куда-то пропавшее праздничное настроение:
Комментарии
Играю сейчас в новогодних спектаклях злую волшебницу Бастинду, по мотивам "Волшебник Изумрудного города", там и много детей задействовано, за кулисами подходят, я им улыбаюсь и они с торжеством говорят - Так ты нас не обидишь, ты добрая, но мы никому не скажем, это же спектакль! Маленькие, а уже проникают в суть профессии.
много лет назад устроили с друзьями карнавальный Новый Год: я была цыганкой (только такую юбку удалось найти + остальное доделала), мой парень Снегурочкой (обалденный костюм ему состряпала, даже косу ему сделала), еще один друг пират, остальных не помню, каюсь. И тут мы поняли, что для глинтвейна нам не хватает гвоздики. Мы взяли горсть карамелек, что были, и пошли по соседям.
А теперь представьте: НГ, к вам стучатся, вы открываете, а там цыганка, снегурка-парень и пират и просят гвоздику ))) Все звали детишек, а если их не было, то мы и так веселили. Мы втроем такую программу откатали, что дай боже всем артистам! Детки счастливы, взрослые смеялись. В общем, через квартир 5-6 гвоздику нашли, а в памяти у многих остались 😁
И снова вспомнила из когда-то прочитанного:
В одну школу позвали какого-то студента дедморозить, он волнуется, слова забывает. Нужно было сказать: "Седовлас и краснонос, кто я, дети?" Соответственно, дети должны были ответить: "Дед мороз!" Парень путает слова: "Краснонос и седовлас, кто я, дети?" Ну, дети (четвëртый класс, кстати) и ответили...
Коллегу как-то "по партийной линии" привлекли дедморозить для многодетных, малоимущих и детей-инвалидов. Он когда вернулся, н.а нем лица не было. В шоке от того, в каких условиях люди живут порой с детьми
«У тебя в ушах сережки золотые, а у Снегурочки должны быть ледяные. В лесу магазинов-то нет» - так в лесу и магазинов нижнего белья нет...