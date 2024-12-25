20+ забавных историй от тех, кто хоть раз примерил на себя костюм Деда Мороза или Снегурочки

много лет назад устроили с друзьями карнавальный Новый Год: я была цыганкой (только такую юбку удалось найти + остальное доделала), мой парень Снегурочкой (обалденный костюм ему состряпала, даже косу ему сделала), еще один друг пират, остальных не помню, каюсь. И тут мы поняли, что для глинтвейна нам не хватает гвоздики. Мы взяли горсть карамелек, что были, и пошли по соседям.

А теперь представьте: НГ, к вам стучатся, вы открываете, а там цыганка, снегурка-парень и пират и просят гвоздику ))) Все звали детишек, а если их не было, то мы и так веселили. Мы втроем такую программу откатали, что дай боже всем артистам! Детки счастливы, взрослые смеялись. В общем, через квартир 5-6 гвоздику нашли, а в памяти у многих остались 😁