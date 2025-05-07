20+ историй о том, что сдавать и снимать жилье — удовольствие не для слабонервных

Квартирный вопрос испортил не только жителей столицы, но и до других городов по всему миру добрался. И те люди, которые сдают жилье, и те, которые снимают, сталкиваются порой с настолько своеобразными и обескураживающими ситуациями, что в иные даже и не верится. Но жизнь уже давно доказала, что она — лучший режиссер и умеет закручивать такие интриги — мама не горюй.