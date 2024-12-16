20+ людей столкнулись с необычными явлениями и поспешили рассказать об этом
Фотоподборки
22 часа назад
Погруженные в ежедневную суету и бытовые дела, мы порой не замечаем сколько всего замечательного нас окружает. А ведь стоит всего лишь присмотреться к окружающему миру, как он непременно начнет изумлять нас на каждом шагу.
«Гигантский камень, похожий на голову тираннозавра. Для большего сходства кто-то додумался соорудить пасть из веток»
«Замерзшие метановые пузыри на озере Абрахам»
«Вот такой сюрприз я обнаружил в своем ботинке»
Этот хоть птичье гнездо в ботинке обнаружил! Мой муж в своём ботинке обнаружил гнездо мышиное. Полдня потом мышиный помёт вытряхивал и ботинок чистил.
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- Какая же милота! Надеюсь, что им там будет уютно. © Legitimate-Taro-398 / Reddit
«Снежные вертушки. Кажется природа предупреждает, что скоро тут произойдет лавина»
«Песок намело на дорогу, а выглядит так будто это солнечные лучи»
Тонко нарезанный кусочек яблока выглядит словно льдинка
«Три года я потратил на то, чтобы заполучить это фото. Оно того стоило!»
Три года он ждал разрешение чтобы посетить это место...
Хватит выкидывать нужные слова🤦🏻♀️
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«Теперь я знаю, что случится с вареным яйцом, которое забыли в холодильнике»
«Капли воды увеличивают прожилки на листе»
«Пешеходная дорожка ведет прямиком в облака»
«Лишайник начал расти прямо на дорожном указателе»
Когда нас не станет, природа быстренько заметет наши следы под ковер)
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«Драконье дерево, растущее в Швеции»
«Все эти лимоны росли на одном дереве, но один из них как-то уж слишком отличается от остальных»
«Мороз создал на окне узоры, похожие на перья сказочной птицы»
«Дерево разом сбросило все листья всего за одну ночь»
«На стволе спиленного дерева обнаружился необычный узор»
«Вчера нашел на пляже бутылку, которую полностью облюбовали ракушки»
«На деревянной подошве шлепок что-то выросло»
Ой, мой батя когда в моря ходил, рассказывал что в тропических широтах н.а влажных тапках буквально за ночь грибы вырастают
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«Чищу чеснок, а на одном зубчике вот такой сюрприз»
«Деревья с одной стороны дороги более заснежены, чем с другой»
«Наполовину отполированная ракушка из Новой Зеландии»
Если эта подборка доставила вам удовольствие, то не стоит отказываться от добавки:
Фото на превью SilverWolf2107 / Reddit
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