20+ людей столкнулись с необычными явлениями и поспешили рассказать об этом

Погруженные в ежедневную суету и бытовые дела, мы порой не замечаем сколько всего замечательного нас окружает. А ведь стоит всего лишь присмотреться к окружающему миру, как он непременно начнет изумлять нас на каждом шагу.

«Гигантский камень, похожий на голову тираннозавра. Для большего сходства кто-то додумался соорудить пасть из веток»

«Замерзшие метановые пузыри на озере Абрахам»

«Вот такой сюрприз я обнаружил в своем ботинке»

Какая же милота! Надеюсь, что им там будет уютно. © Legitimate-Taro-398 / Reddit

«Снежные вертушки. Кажется природа предупреждает, что скоро тут произойдет лавина»

«Песок намело на дорогу, а выглядит так будто это солнечные лучи»

Тонко нарезанный кусочек яблока выглядит словно льдинка

«Три года я потратил на то, чтобы заполучить это фото. Оно того стоило!»

«Теперь я знаю, что случится с вареным яйцом, которое забыли в холодильнике»

«Капли воды увеличивают прожилки на листе»

«Пешеходная дорожка ведет прямиком в облака»

«Лишайник начал расти прямо на дорожном указателе»

«Драконье дерево, растущее в Швеции»

«Все эти лимоны росли на одном дереве, но один из них как-то уж слишком отличается от остальных»

«Мороз создал на окне узоры, похожие на перья сказочной птицы»

«Дерево разом сбросило все листья всего за одну ночь»

«На стволе спиленного дерева обнаружился необычный узор»

«Вчера нашел на пляже бутылку, которую полностью облюбовали ракушки»

«На деревянной подошве шлепок что-то выросло»

«Чищу чеснок, а на одном зубчике вот такой сюрприз»

«Деревья с одной стороны дороги более заснежены, чем с другой»