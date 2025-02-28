20 людей рассказали, какие курьезы поджидали их после 30 лет

Народное творчество
2 часа назад

Возраст — одна из самых обсуждаемых тем. Кто на сколько выглядит, как себя чувствует, как себя ведет. Но в конечном итоге возраст — всего лишь цифра в паспорте. Вот несколько историй от людей, которые перешагнули 30-летний рубеж и поделились с миром классными историями об этом.

  • Я встречалась недолгое время с мужчиной на 13 лет старше. Ему был 51 год. Интересный, интеллигентный. Да, получал больше меня, но достраивал дом в 2 этажа себе и еще 2 дома взрослым детям. По факту доходы минимальные. Через несколько месяцев началось: поменяй работу, давай жить вместе в недострое, роди мне ребенка, зачем тебе машина, продай и вложи в недострой. Ну и конечно, слушаться его нужно, он ведь старше, умнее, успешней. Удивлялся, почему я рассталась с ним. © Scoropeya / Pikabu
  • У нас на работе, как мы считали, довольно молодой коллектив, почти всем 25–40 лет. Но потом к нам пришли 2 сотрудника 2000 года рождения и ко всем начали обращаться на «вы». В этот момент почувствовали себя старыми. © VeroNikka / Pikabu
  • Мне 47 лет. Стою на работе, рядом девчонки хихикают 25-летние. Думаю, сейчас как пошучу, впечатлю их, как вдруг одна из них выдает: «Ой, Иван Николаевич, а вы какие таблетки от давления пьете? А то моей бабушке ничего не помогает». И тут я понял, что я для них как мумия. © Hoseignasias / Pikabu
  • Вернулся как-то в родные края, зашел в гости к однокласснику. Смотрю, они с женой затаскивают детскую кроватку, а в доме уже колясочка стоит новая. Говорю: «Жень, у тебя же трое уже. Вы что, четвертого на старости лет сообразили?» И тут он со смехом выдает: «Внука мы ждем». А ведь мы с ним ровесники — обоим по 43 года. © anvell / Pikabu
  • Муж старше меня на 10 лет, весь такой серьезный. А про меня говорят: «Мелкая собачка до старости щенок». Пошли с ним отметить мой день рождения. Официантка на меня зыркает, чуть в тарелку не плюнула. А когда муж вышел в уборную, она прошипела: «Что, бесстыдница, уводишь мужика из семьи?» Она с решила, что я – любовница. Я костяшками по столу постучала, мол, окстись, родимая, мы женаты давно.
  • Была на днях в обувном магазине, подбирала себе ботинки на зиму. Осматривая стенды, одним ухом слушала парочку, которая никак не могла выбрать себе обувь. Мужчина лет 50 и девушка лет 30. Он ворчит, но покорно ходит за ней. Она спокойно пересматривает каждую пару. В итоге девушка наконец-то выбрала себе обувку, села мерить, но передумала, потому что ей не понравился цвет стельки. Мужик тяжело вздохнул и сказал: «Эх, нужно все-таки на лет 10 постарше искать. Эта еще несозревшая». © Палата № 6 / VK
  • Пригласил меня один молодой симпатичный парень в кафе. Сидим, общаемся. Выяснилось, что он на 10 лет младше меня — но ничего, не страшно. Живет с мамой, машины нет. Заверил меня, что знает, как хорошо заработать. Потом заявил: «Все, что мне нужно, это пожилая женщина, которая купит мне машину». Тут до меня дошло: это он про меня. Вежливо отказалась от такого заманчивого предложения, собралась уходить, а он выдает: «Подожди! У меня же нет машины. Подвези к маме...» © Amy McCarthy / Reddit
  • В моем городе есть большие деревянные качели. Я называю их качелями для взрослых. Там, конечно, бывают и дети, но чаще — подростки, студенты и взрослые. Мне 31 год, и иногда по пути в магазин тоже сажусь и качаюсь. И ощущение, будто все все понимают. А некоторые прохожие тоже хотят — это видно по взглядам, но будто стесняются, они же взрослые дяди и тети. Всем взрослым нужен такой терапевтический уголок детства... © Подслушано / Ideer
  • Когда ты пытаешься устроить личную жизнь после 45 лет, ты ожидаешь, что у твоего партнера есть прошлое. Ты морально готова общаться с детьми мужчины от прошлого брака, мило улыбаться его скатывающейся в деменцию матери. К чему я готова не была, так это к тому, что дочь моего мужчины будет оставлять ему внуков трех и полутора лет, а тот будет уверен, что я, как женщина, должна с ними сидеть. Все-таки почти младенец в наши годы — дело внезапное. Мужчина поразительно приятный, жаль расставаться, но как тактично отказаться от чужих внуков, пока не придумала. © Подслушано / Ideer
Руконожка Ай-Ай
2 дня назад

Так и сказать, словами, через рот: "дорогой, у меня своих внуков нет, и с чужими сидеть в мои планы не входит."

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  • Раньше я шутила, обращаясь к своим 10-летним ученикам: «Когда я была в вашем возрасте, 100 лет назад...», — а они все смеялись и добавляли: «О, вы не такая старая!» И вот однажды я снова сказала это, а в ответ тишина. © Barbara Lewis / Quora
  • Прихожу как-то к маме в гости. Навстречу по лестнице спускается здоровенный мужик и говорит мне: «Здравствуйте». Ну я здороваюсь в ответ, а маме потом говорю: «Соседи у тебя какие вежливые». А она мне: «Помнишь соседского мальчика, который тебе всегда двери держал, когда ты с коляской приходила? Так это он». «Что? Какой мальчик? — удивилась я. — Вот этот мужик, который в 1,5 раза больше меня?» Время, ты беспощадно. © Ежик в авокадо / ADME
  • Когда я познакомился со своей женой, мне был 41 год. Мы оба наделали много ошибок в прошлом, но извлекли из них урок. Когда мы встретились, то уже были готовы к тому, чтобы строить действительно искренние, серьезные отношения. Это было нелегко. Сейчас мне 69, моей жене 68. На двоих у нас 5 детей, 2 моих и 3 ее. И знаете, с каждым годом я люблю ее все больше и не представляю своей жизни без нее. © valis*** / Reddit
  • Развелась в 40. Брак был крайне неудачный. О свиданиях даже не думала, несмотря на попытки друзей меня с кем-то познакомить. Как-то однажды сломалась стиральная машина. Начальница посоветовала мастера, с которым уже пыталась меня свести. Все уши прожужжала: "Он хороший парень, такой трудяга". В итоге уговорила. Он починил машинку и не взял денег, потому что я — мать-одиночка. Вместо оплаты попросил шоколадный торт с кремом. Я согласилась, печь люблю. Дальше — больше. Встречи, роман, серьезные отношения. В 43 года я вышла за него замуж, и совсем недавно мы отпраздновали нашу 29-ю годовщину. Он мой лучший друг, моя любовь, и я не представляю без него свою жизнь. © rulanmooge / Reddit
  • Сижу в автобусе. Народу полно. В салон вошел немолодой мужчина и огляделся в поисках свободного места. Я начал подниматься с кресла, чтобы уступить, но потом вдруг понял, что по возрасту должен быть старше его лет на 15. Снова опустившись на сиденье, я впервые в жизни понял, что постарел. © Lykle Schepers / Quora
  • Мы с бывшим мужем одного возраста. Пришли как-то в магазин покупать ему костюм. Продавщица и такой предложила, и сякой, но я все варианты забраковала. Тогда она обратилась к моему мужу: «Ваша мама лучше знает, что вам идет!» А я схватила мужа за руку и заявила: «Все, сына, уходим, тут мы точно ничего не покупаем!» © Tanya Gorbachev / ADME
  • Разговорились мы как-то с мужем с одним местным в деревне. Такой приятный парень, вежливый, на первый взгляд. И вдруг он задает мне такой вопрос: «Вы сюда с сыном приехали?» — и кивает в сторону моего мужа-ровесника. Вот тут мое взросление и произошло. «Так что хорохорься ты, Яна, не хорохорься, а природу не обманешь», — говорю я себе. © Яна / ADME
  • Друг второй раз женился на мадам на 13 лет младше нас. Любила она кичиться, что мы стареем, а она в самом соку. Но спеси поубавилось, когда на выписке из роддома фотограф ей крикнул: «Бабушка, теперь вы возьмите внучку на ручки и встаньте с молодыми». Конечно, как бабушка она не выглядит, понятия не имею, почему фотограф так сказал, но было весело.
  • Я понял, что уже не молод, когда начал стонать, наклоняясь, чтобы просто завязать шнурки. © Siknutty / Reddit
  • Гуляю я как-то с собакой неподалеку от дома. Мне всего 30 лет было. Мимо идет мужчина лет 50, а за ним бабуля со словами: «Молодой человек! Подскажите адрес». Он покачал головой и кивнул в мою сторону. И тут она ко мне обращается: «Женщина...» Ну а я ей ничего не сказала, пусть к молодым мужчинам пристает. © Ms652257 / Pikabu
  • Так сложилось, что я выгляжу моложе своих лет, и в связи с этим со мной не раз случались курьезы. В 30 лет пришла как-то в цветочный магазин с будущим мужем. Ему тогда 37 было. Он любит заниматься цветами и в тот раз искал какой-то суккулент. Расспрашивает продавщицу, а я тем временем рассматриваю, что есть в магазине. И тут продавщица вдруг мужа спрашивает: «Я смотрю, дочку тоже к цветам приобщаете?» Он вздрогнул и потом у меня спросил, это он так плохо выглядит или я хорошо сохранилась. © Lampa*** / Pikabu

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