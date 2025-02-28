20 людей рассказали, какие курьезы поджидали их после 30 лет

Так и сказать, словами, через рот: "дорогой, у меня своих внуков нет, и с чужими сидеть в мои планы не входит."
-
-
Ответить
Возраст — одна из самых обсуждаемых тем. Кто на сколько выглядит, как себя чувствует, как себя ведет. Но в конечном итоге возраст — всего лишь цифра в паспорте. Вот несколько историй от людей, которые перешагнули 30-летний рубеж и поделились с миром классными историями об этом.
Так и сказать, словами, через рот: "дорогой, у меня своих внуков нет, и с чужими сидеть в мои планы не входит."