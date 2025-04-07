20+ странных покупателей и клиентов, которые отметились в интернете

Интернет подарил нам чудесную возможность продавать и покупать вещи, не покидая уютного дивана, а также оставлять на всеобщее обозрение восторженные и не очень комментарии о товарах и услугах. А еще благодаря этим онлайн-сервисам мы общаемся с кучей людей, которых вряд ли бы встретили в реальной жизни.