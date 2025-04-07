20+ странных покупателей и клиентов, которые отметились в интернете
Народное творчество
48 минут назад
Интернет подарил нам чудесную возможность продавать и покупать вещи, не покидая уютного дивана, а также оставлять на всеобщее обозрение восторженные и не очень комментарии о товарах и услугах. А еще благодаря этим онлайн-сервисам мы общаемся с кучей людей, которых вряд ли бы встретили в реальной жизни.
Для создания этого материала был использован источник: © nemarp / Pikabu
- Несколько раз продавала единожды использованную технику, которая просто не подошла. Ставила цену 80–90% от цены самого дешевого нового. Всегда пишу, что без торга. И все равно находятся люди, которые начинают заваливать личку сообщениями «Да у вас никто не купит. Отдайте мне за половину цены», «Да мне проще новый купить, он стоит чуть дороже». © no4noylunohod / Pikabu
- Продавала вечернее платье. Приехала забирать женщина лет 50 с невесткой. Та губы кривила, брать не хотела, но в итоге свекровь ее уговорила, еще и скидку выпросили. Вечером звонит эта девчонка и орет: «Вы что, продали мне ношеное платье?» Мол, Татьяна Петровна сказала, что оно новое, вы нас обманули, верните деньги. Заблокировала, посмеялась, с тех пор больше ничего в интернете не продаю.
- Мы с мужем собирались покупать детскую коляску. На сайте он увидел очень симпатичную. Созвонились с продавцом, подъехали. Посмотрели коляску, она была практически новой, все чистое, исправное. Заплатили цену, указанную в объявлении, не торгуясь, так как она была совсем невысокой. Забрали и поехали домой. Вот и все, скучно и уныло. Ни попыток обмануть, развести на деньги, ни внезапного повышения цены, ни подвохов в товаре. Тоска. © LighthouseMarie / Pikabu
- Продавала снегоуборщик. Написала, что торга нет, все дела. Перекупщикам все равно, говорят, мол, прямо сейчас заберу за полцены. Один позабавил. Звонит и с ходу: «Так, я перекупщик. Что там с ценой?» Говорю, что цена указана. А он такой: «Не, для меня какая цена? Я же перекупщик, мне навар нужен». © user7433296 / Pikabu
- Знакомый на время ремонта частного дома покупал недорогой унитаз в качестве времянки, но что-то не сложилось с планами, в итоге унитаз так и простоял в коробке. Выставил он объявление в интернете: «Отдам бесплатно новый унитаз». Халявщики, которые просили то довезти им прямо до дома, то подождать недельку, просто достали. Удалил он объявление, а потом создал новое с указанием цены в ₽ 300 — через два часа унитаз уже забрали. © vp07 / Pikabu
- Отдавали мы бесплатно хомяков, так как у ребенка началась аллергия. В придачу еще предлагали клетки, домики, поилки. Написала мамаша многодетная, мол, очень ей надо. Забрала она все и спрашивает: «А корм где? Мне идти его покупать, что ли?» Пока я стоял и переваривал услышанное, мамаша кинула: «Спасибо» и удалилась. А через два дня эти же клетки уже были выставлены на продажу на этом же сайте за ₽ 30 каждая, уже без хомяков. Уж не знаю, куда она их дела. После моего вежливого вопроса ей в личку, мол, какого черта, сударыня, я был молча отправлен в черный список. Дал себе зарок, что впредь буду отдавать что-либо только знакомым. © Shelldonkuper / Pikabu
Для создания этого материала был использован источник: © webecom / Pikabu
- Выставила на продажу костюм сына. Пишет мне одна мадам, обещает завтра подъехать и купить. Вместо нее приехал муж, я ему показала, что костюм без пятен и дефектов. Говорю, мол, может, померить, а то вдруг не сядет? Он отказался. А на следующий день пишет мне эта самая дама с претензией, что я должна забрать костюм обратно и вернуть деньги. Вроде как он не подошел по размеру, еще и с пятнами. © Марина Куксина / ADME
- Решила продать бесхозную коляску из гаража. Приехала мадам, осмотрела и купила. На следующий день строчит мне СМС, мол, какая я непорядочная, накидка-то порванная. По доброте душевной предложила вернуть несколько тысяч в качестве компенсации. На что она ответила, что рассчитывала на полный возврат денег, при этом коляска должна была остаться у нее. © Мама Дорогая / ADME
- Были молодые и глупые. Бывшему мужу досталась в наследство квартира с кучей хлама. Решили отдать бесплатно старый деревянный письменный стол. Ребята пришли, забрали. А потом мы узнали, что этот стол стоит в Музее Михаила Булгакова. © Anna Cosyphotostudio
- Решила раздать одежду сына, из которой он вырос, через соцсети. Вещей много, три мешка. Выставила фотки, указала, что бесплатно. Тут же строчит мне одна мадам: «Я все возьму!» Пишу, мол, хорошо, можно забрать тогда-то там-то. И она сразу: «Вы там в своем уме? Я их что, на себе потащу? Вы мне привезите в поселок, чай не развалитесь!» А поселок за 80 км от города. Тут я поняла, что интернет-благотворительность — это не мое. Вынесла мешки с одеждой к мусорке, пару вещей рядом выложила для привлечения внимания и ушла в магазин. Иду обратно — мешков нет. Ну и славненько.
- В связи с переездом отдавали мы бесплатно тяжеленный диван. Пришла пара, они долго выспрашивали причину, по которой отдаем бесплатно. После всех объяснений заявили, что если в нем клопы, то они «нас найдут». В ответ хотелось погнать их тряпками из дома. © Alex Alferov
- Пианино отдавал бесплатно, просто чтобы забрали. Одолели меня люди с дурацкими просьбами: «А скиньте дополнительное фото под углом в три четверти на фоне заходящего солнца», «А давайте вы мне его спустите с 4-го этажа?», «А можете нам его довезти до соседнего села?» В итоге рассказал об этом соседу, тот позвонил брату, и они за полчаса скооперировались и утащили пианино в дом брательника, чтобы дочка музыкой занималась. Еще и чуток деньжат подкинули. © zaqderden / Pikabu
- Коллега продавала детскую кроватку. Пишет ей дама, что хочет перед покупкой кое-что проверить. Давайте, говорит, приеду к вам домой вместе с ребенком и положу его в кроватку. Посмотрю, будет ли он там спать. © Алена Градобойнова
- Хрустальную вазу отдаю даром. Девушка написала, что очень рада будет прийти и забрать. В итоге за две минуты до назначенной встрече она пишет, что ей неудобно. Спрашивает, можно ли в другой день? А у меня в этот день и на следующий работы выше крыши. И я понимаю, что все, что дают бесплатно, редко ценится. Теперь решила отдавать все за плитку шоколадки, чтобы хоть какой-то обмен был, и человек потратился и внес свое. Так больше будто бы ответственности. © Аноним3589240 / Ideer
- Коллега мужа продавал диван. Позвонила ему тетка:
— Вы диван продаете?
— Да.
— Я возьму.
И положила трубку. Коллега пожал плечами и забыл, диван у него в тот же день забрали. Дней через 10 звонит та тетка и заявляет, что она через час подъедет за диваном. Услышав, что он давно продан, страшно возмутилась: «Мы же с вами договаривались!» © Вероника / ADME
- Отдавала кукольную коляску. Так женщина мне, прежде чем приехать, всю душу вынула: «Приеду во столько-то. Ой, нет, вот во столько», «А найдите мне пакет», «А спуститесь вниз, к подъезду». Мне было жаль трех ее дочек, про которых эта дама писала, хотелось сделать им приятное, поэтому я терпела ее закидоны. Итак, я спустилась к подъезду, она попросила помочь упаковать коляску в пакет. Я говорю: «Извините, плохо себя чувствую, не могу стоять на холоде, вы уж сами». Так она лицо скривила, процедила: «Спасибо» и ушла. И вот посетила меня мысль: может, эти люди находятся в положении просящих, потому что «Мне все должны» — их кредо по жизни? © Unknown author / Pikabu
- Я однажды продавала старую кухню в хорошем состоянии за ₽ 20 тыс. Приехала ко мне пара в возрасте, из области два часа добирались. Кухня их устроила. Протягивают они мне ₽ 10 тыс. и такие: «А у нас больше нет, берем за 10!» И улыбаются стоят. А я что? А я сказала: «Нет!» — и выпроводила их. Два дня мне телефон с разных номеров обрывали, но продала я другим. © Людмила Маяковская-Брик / ADME
- У подруги дома ремонт полным ходом, надо побыстрее избавиться от старых вещей. Она выставила на продажу шкаф. Шкаф хороший, добротный, в хорошем состоянии, но никто покупать не хотел. И тогда она написала, что отдаст даром, только заберите. И тут посыпались звонки, но люди наглые до жути: то им спустите этот шкаф, то погрузите, то привезите, а то они сами не могут... Но лидирует дама, которая все-таки забрала. Она позвонила и попросила, чтобы к ней приехали и собрали этот шкаф, а то сама она не может! © Подслушано / Ideer
- Решил купить шкаф домой, а старый уже и продавать как-то стыдно: дверцы провисли, побит в переездах, дитем изрисован. Но и выкинуть жалко. Ну и дал объявление: «Отдам бесплатно, условие — самовывоз». И началось... «А вы нам его разберете?», «А спустить до машины поможете?», «А я смогу только через неделю. Не отдавайте никому, я приеду и заберу». И главное, чтобы просто приехать забрать — нет таких, у всех какие-то проблемы, которые я должен помочь им решить. Снял объявление, выставил новое: «Шкаф б/у, цена ₽ 500». Купили со второго звонка. В тот же вечер приехали и забрали. © NovoselovMore.ru / Pikabu
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