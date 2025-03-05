20+ штук, при виде которых так и хочется изумленно поднять брови

Некоторые люди с завидной креативностью подходят к решению поставленных перед ними задач. Порой их находки выглядят действительно интересно, но иногда они не учитывают некоторые нюансы, и результат скорее вызывает множество вопросов, нежели восхищение.

«Необычный дизайн двери»

«Недавно обнаружил эту прелесть в комиссионке»

«Оказывается, существуют углы, под которыми я не желаю себя видеть»

«Предполагается, что эта штука обеспечит безопасность»

«Обнаружил тут этот шедевр»

«Самодельная душевая насадка»

В теории неплохая идея, если не считать того, что вода стекает по стенке ванной. © Ok_Rip_2104 / Reddit

«Руль в форме начос»

«Обнаружили в съемном жилье такую лестницу на чердак»

«Нашла эти шлепки на местной барахолке»

«Теперь я понял, почему в нашем строительном магазине пропал весь герметик»

«Конструкция, которую жена сварганила, чтобы помыть окна. Слава богу, нашел эту штуку вовремя»

«Не могу понять, зачем нужен этот провод. Вокруг нет никакой техники»

«Ну и на какую кнопку я должен нажимать?»

«Мой сосед решил закрасить окна гаража. Каждый раз они меня пугают до чертиков»

«У меня такое чувство, что этот марципановый олень замыслил недоброе»

«Просто почему?»

«За что эти бедные ананасы так обкорнали?»

Они это делают специально, чтобы люди не выращивали ананасы у себя дома. © mrtoddw / Reddit

«В моем универе решили поставить забор, чтобы люди не ходили по этой тропинке»

«Легендарная двуротая акула, обитающая на просторах онлайн магазинов»

«Когда у тебя никаких шансов выйти из лифта на нужном этаже»

«Случайно взглянул на потолок в отеле и теперь не могу это развидеть»

Мамочки, чем больше на него смотришь, тем хуже он становится! © brokebackzac / Reddit

«В моей кружке специально сделана дырка. И да, она все время протекает»

© XV_Crosstrek / Reddit Маркизетта Бриллиант 2 дня назад Возможно, это вариант Чаши Пифагора, она же «кружка справедливости», которая автоматически отмеряет одинаковое количество жидкости, лишнее выливается обратно. В Древней Греции такими, к примеру, водяной паёк нa галерах выдавали, чтоб никто не жаловался, что кому-то больше досталось, а также в святилищах продавали «святую воду» из источников. - - Ответить

«Неожиданно обнаружил, что одна из наших розеток — подделка. Ее установили, чтобы создать видимость, будто в доме можно заряжать электромобили.»

«Эти дурацкие часы на работе меня просто бесят»