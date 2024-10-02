20 ситуаций в аптеке, которые крайне сложно просто взять и забыть

в ближайшей аптеке, видимо, по должностной инструкции положено предлагать купить что-то ещё по акции. все фармацевты предлагают ненавязчиво, пока пробивают чек, но одна дама переходит все границы разумного. нa то, чтобы назвать нужный товар и пробить его уходит около минуты, а потом она ещё 4-5 минут предлагает купить что-нибудь ещё, от неё невозможно отвязаться, даже фраза "мне больше ничего не нужно, я хочу оплатить свою покупку" её не останавливает. когда работает эта женщина, очередь всегда огромная