20 ситуаций в аптеке, которые крайне сложно просто взять и забыть
Иногда так случается, что простой поход в аптеку за лекарствами превращается в какой-то цирк. То клиенты чудят, например, с упоением выматывают нервы провизорам и фармацевтам или пытаются подкатить с помощью кабачков. То сами аптекари нагло втюхивают дорогие препараты или задают неуместные вопросы. Об этих и других случаях рассказали герои нашей статьи.
- Приходит ко мне в аптеку девочка лет 12-13, заказывает препарат в растворе, который назначают в небольшом количестве. Но у нас он продается только в большом количестве и за большую сумму. Объясняю это девочке, прошу посоветоваться с родителями. 3 раза говорю о том, что товар вернуть будет нельзя. Покупает. Через пару минут прибегает мама и со скандалом просит принять препарат обратно, мол, зачем ей так много. Я говорю, что объясняла ребенку. Мама уходит с криками, показывая неприличный жест. © Подслушано / Ideer
- Соседка как-то попросила меня купить ей тест на беременность. Фармацевт говорит мне: «Не поздновато ли?» А я так серьезно: «Да это я мужу...» Пауза... Продавец и очередь засмеялись, настроение у всех стало хорошее. © Нина Одуванчик / ADME
- Диалог в аптеке. Говорю продавцу:
— Дайте мне антибиотик не пенициллинового ряда.
— Пожалуйста, 1 200. Хороший препарат.
Выходит в зал директор аптеки и говорит аптекарю:
— Это наш постоянный покупатель, продай ему другой за 640...
Вот что делать — радоваться, что стал постоянным клиентом аптеки, или молча офигивать? © Azazella577 / Pikabu
- Работаю в аптеке. Обычно на обед не закрываюсь, так как люди не часто заходят. Только откусила хлеб, заходит мадам и сразу: «Вы че себе позволяете? Кушать на рабочем месте?». Я: «Имею право». Мадам: «Значит, закрывай аптеку!». Я: «О, точно, время перерыва». Выпроваживаю женщину, спокойно ем. Через 10 минут тетка врывается злая и кричит: «Дай мне такое-то лекарство, для взрослых, и побыстрее!». Я: «Этого лекарства нет в наличии».
«Принцесса» уходит и матерится, как может. Ну а то лекарство, что она просила, я оставила другим адекватным людям. Всем добра! © Екатерина Самойлова / Подслушано | Аптека / VK
- У меня одна мадам спрашивала препарат, не помню уже, какой именно. Я сказала, что в наличии его нет. На что она мне говорит: «А покажите мне фото этого препарата». Я ей говорю: «Ну посмотрите в интернете». Так после этих слов я оказалась невоспитанной хамкой. Я у нее спросила, мол, а где я должна взять ей фото? На что она ответила: «Вы должны хранить фотографии препаратов в аптеке». Вот так вот. © Дарья Дорохина / VK
- В аптеке рядом с домом фармацевт так настойчиво толкает салфетки/платочки, что аж неприятно! Последний раз фармацевт, озвучив акции тетечке в очереди передо мной, возмущенно вопрошала: «Ну, почему не берете-то?! Очень выгодно ведь — надо брать!» © MilLady21 / ADME
- Нам бабуля-божий одуванчик пыталась вернуть тонометр, купленный в интернет-магазине (не у нас). Клялась, что покупала у нас. Пока мы ей не показали на дне коробке наклейку от того магазина. А ведь сначала доказывала, что мы просто чек ей не дали и гарантийник не заполняли. © Леся Софронова / VK
С прЫнцессой отомстили так отомстили... детский садик "Ночной горшок".
- Уже 5 лет работаю фармацевтом в аптеке. Научилась понимать потребности людей по их поведению и выражению лица. Был один мужчина, который забирал свой интернет-заказ. Там несколько мазей и таблеток от геморроя. Мужчина оказался таким стеснительным. Сделал вид, что звонит другу, хотя никого не набирал, и сказал: «Да, Вов, забрал твой заказ». Оплатил со словами: «Это для друга, вы не подумайте». Поверьте, фармацевт точно последний человек, который будет высмеивать вас или обсуждать. © Палата № 6 / VK
- Я пока стояла в очереди в аптеке, чтобы получить рецепт, поставила на место одну женщину. Короче, она подошла к окошку и громко спросила, разрешат ли ей пролезть без очереди, так как ее в машине ждет ребенок.
Я столь же громко сообщил ей, что вызываю полицию за то, что она в самый разгар лета оставила ребенка без присмотра в машине. Она сразу призналась, что ее ребенок на самом деле уже подросток. После этого я сказал, что тогда у нее нет веских причин лезть без очереди и ей нужно встать в конец и ждать, как и всем остальным. © Marius Rowell / Quora
- Я работаю на ночных сменах в аптеке. Как-то приходит ко мне одна особа, просит у меня всякие дорогущие витамины. Я ей все, естественно, пробиваю, она параллельно начинает мне рассказывать про свою жизнь, какая она хорошая, умная, красивая. После уточнения всех деталей по поводу покупки она мне говорит:
— Девушка, чек не закрывайте, я сегодня вечером подойду и заплачу за все, а сейчас можете мне отдать препараты.
Я стою в шоке. Говорю:
— Милая женщина, мы с вами не на рынке и в долг ничего не пробиваем.
Она:
— Да все хорошо, вы ж меня уже (!) знаете, я вам свой номер оставлю и фотку паспорта. Мне просто это на подарок нужно, а деньги дома.
— Нет денег — нет подарка.
Она еще долго пыталась меня уговорить, но, сами понимаете, у нас такой системы нет и слава богу.
Ну, а затем полетели оскорбления, что я хамка, никогда и ничего в жизни не добьюсь. А я че? Я смотрю на нее молча, примерно с таким лицом «да заткнись ты уже, пожалуйста». Послушала ее «прекрасные» пожелания, аннулировала чек и пошла пить чай, она пыталась открыть дверь у прилавка, но моя дверка и не таких выдерживала. Короче, прекрасная была ночка. © Подслушано | Аптека / VK
- Работаю в аптеке не так давно, все вроде хорошо, но к некоторым людям привыкнуть сложно. Как-то мужчина приходил, говорил, что из Турции приехал, и ножи предлагал купить по акции. А сегодня случай был. Заходит женщина, улыбается и молчит. Ну, я давай все по сценарию: «Добрый день, может, вам что-то подсказать?».
Так она тут же активизировалась и выставила мне на прилавок несколько духов и давай их рекламировать. Всеми силами минут 15 пыталась ей сказать, что не надо мне никаких духов, и времени нет смотреть это все. Но ее не остановили ни мои просьбы убрать все, ни слова о том, что я занята, ни другие покупатели. Обслуживать приходилось прямо так, через ее «товар».
После того, как она, видимо, поняла, что я не заинтересована в духах, в ход пошли предсказания, мол, меня сюрприз ждет, что-то хорошее случится, муж подарит дорогие вещи и вообще, моя жизнь будет идеальной.
Под конец пошли просьбы дать денег детям на конфеты или бесплатно бинтик: «Ну вам жалко? Это же хорошее дело, вы же добрая». Спокойно ответила: «Видите камеры? Ну вот и все, вы в аптеке находитесь, будьте добры вести себя соответственно и не мешать работе персонала». © Подслушано | Аптека / VK
- Работаю в аптеке 10 лет. Люди разные, но есть одна мадам, прям хочется с ней что-то сделать. Но нельзя — камеры, поэтому мило улыбаемся и пляшем вокруг нее. Итак, заходит всегда с дочкой, небрежно окинув всех взором. С нами никогда не здоровается. Спрашивает препарат и понеслось: цену, сколько скидка, не БАД ли, состав с разъяснением всех компонентов, страну изготовителя, показания, противопоказания, обязательно надо взглянуть на размер таблеток, т.е. абсолютно все. Ее совершенно не смущает очередь, то, что у нас стоит неразобранный товар.
До сегодняшнего дня я ее еле терпела, но сегодня она выдала фразу: «А что? Я очень люблю мучить девочек-продавщиц. Пусть бегают». Она специально все расспрашивает, начиная от верхушки шкафа (открытая выкладка) и до низу. Пока дойдем до низу, она забывает, что смотрела наверху, и давай по новой. © Подслушано | Аптека / VK
- Устроилась в аптеку совсем недавно, но этого времени мне хватило, чтобы понять, что у многих людей явно что-то с головой. Я бы никогда не подумала, что существуют настолько глупые люди. Приведу в пример следующие ситуации:
1.
— Мне ромашку.
— Пакетики или россыпью?
— А какая лучше?
2.
— Такое-то лекарство.
— Какая дозировка нужна?
— Мне взрослую надо.
— Это лекарство все «взрослое».
— Ну вот на меня.
— Дозировку подбирает врач по анализам, она не определяется по полу / возрасту / весу и др.
— Ну дайте среднюю.
В такой ситуации всегда предупреждаю, что могу дать маленькую дозу, и она не поможет, или, наоборот, доза окажется высокой, и станет плохо. Говорю, что всю ответственность за свое лечение они несут сами.
3.
— Мне *называют препарат*.
— Вам детский или взрослый?
— Девушка-а-а, а я чо, на ребенка похожа? Понятно же, что взрослый.
Нет, не понятно. По вашей логике, взрослые покупают только взрослые препараты, а тогда за детскими должны приходить дети?
4.
— Дайте от кашля что-то.
— Ребенку или взрослому?
— Ребенку.
— Какой возраст ребенка?
— 25 лет.
Самое страшное, что это не единичные случаи. Каждая из ситуаций повторяется почти ежедневно, с разными людьми. © Подслушано | Аптека / VK
- Лет 5-6 назад пришла бабуля с упаковкой лекарства (уже не помню, какого именно). И стала орать на меня, что я продала подделку. В упаковке действительно на паре блистеров не было таблеток, ячейки запаяны. Но на коробке ценник другой аптеки, расположенной через дорогу от нас. Орала она минут 20. Заведующей на месте не было. Я пыталась объяснить ей, что она покупала не у нас, — без толку. В итоге бабушка кинула в меня коробку и ушла... Ох, что я натерпелась тогда. Еще и очередь вся была на ее стороне. © Лилия Борисова / VK
Вот уточнить возраст это правильно. А то дашь детский, а потом сама же и виновата
- За мной в аптеке уже долго ухлестывает один дедуля. Замуж зовет, шоколадки покупает. Приносит он на днях урожай с дачи — помидоры, огурцы, кабачки. Говорит, девать некуда. Я их взяла, но чуть позднее выбросила. И потом не пожалела. Коллега в шоке рассказала мне, что этот дед ей только что поведал. Оказывается, он на эти кабачки спускает естественные биологические жидкости своего организма, считая, что если я таких овощей наемся, то приворожусь и выйду за него замуж...
А теперь представьте, что такой ухажер оскорбился и вместо «любовного зелья» закачал в овощи какой-нибудь отравы, чтоб неповадно было зазнавшейся девке... © Подслушано | Аптека / VK
- Работаю в аптеке. Однажды женщина купила лекарство в капсулах. Пришла через несколько часов возвращать, типа ей сложно глотать капсулы, дайте в таблетках. Это было начало 2000-х, тогда было все проще, решила пойти ей навстречу и поменять. Пока она не добавила, что уже одну капсулу из упаковки съела... Закатила скандал, почему я не могу поменять упаковку. © DrDonna / ADME
- Мне как-то довелось показывать фармацевту «часть тела». Я 2 месяца как приехала в Сербию, языка не знала вообще, но разыгрался конъюнктивит. Пытаться объяснить это словами мне показалось бесполезным, проще оказалось показать глаз. Меня тут же поняли, выдали мазь, в общем, спасибо девушке. © Margarita May / ADME
- Обидно, когда неадекваты встречаются не только среди посетителей, но и среди самих фармацевтов. После пары случаев стараюсь не заходить в аптеку, где работает один кадр, комментирующий каждую покупку. Наверное, считает, что его комментарии очень эмпатично выглядят, хотя на деле это как минимум неприятно для покупателя. © Кусь / ADME
- Я недавно работала в аптеке, будучи с отравлением. Живот болит, тошнит, естественно, я не улыбаюсь. Так на меня написали жалобу, что я отпускала товар с недовольным лицом. Но я руководство заблаговременно оповестила, что я болею. Ответ покупателю был такой же, как и претензия: «С лицом фармацевта ничего сделать не смогли». © Ленка Лагутина / VK
- Я пришла работать в новую аптеку, так мне покупательница начала залечивать, мол, всегда в этой аптеке в долг дают: брала много разного примерно на 2 500. А по факту, никто никогда там в долг не отпускал, даже знакомым. Дама просто увидела новое лицо в аптеке и решила развести. © Кира Гамова / VK
Комментарии
Мы в Сербии тоже как-то показывали фармацевту сгоревшие части тела (приличные), чтобы купить Пантенол.
в ближайшей аптеке, видимо, по должностной инструкции положено предлагать купить что-то ещё по акции. все фармацевты предлагают ненавязчиво, пока пробивают чек, но одна дама переходит все границы разумного. нa то, чтобы назвать нужный товар и пробить его уходит около минуты, а потом она ещё 4-5 минут предлагает купить что-нибудь ещё, от неё невозможно отвязаться, даже фраза "мне больше ничего не нужно, я хочу оплатить свою покупку" её не останавливает. когда работает эта женщина, очередь всегда огромная
Ещё пару лет назад клиентский сервис в наших аптеках откровенно хромал. Ух, какие отзывы я тогда писала😡
Но конкуренция, прогресс, отзывы покупателей сделали свое дело. В аптечной сети Апрель, где я обычно закупаюсь лекарствами, работают чудесные девочки - вежливые, доброжелательные, настоящие профессионалы. И цены у них самые низкие. Не реклама))