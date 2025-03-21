20+ случаев, когда подарок стал воспоминанием на всю жизнь

Некоторые подарки оставляют настолько яркие впечатления, что их невозможно забыть — будь они приятными или не очень. Пользователи интернета поделились своими воспоминаниями о таких необычных сюрпризах. Одни истории вызывают улыбку или негодование, а другие могут вдохновить на создание уникального подарка для ваших близких.

"Вот такой подарок сделал мне парень на Новый год. Мы вместе уже 10 лет. Негодяй! Люблю безумно. Я знаю, что он купил кольцо, просто решил меня потроллить"

"Ха, я пошутил" (прим. ADME)

"Моя сестра усвоила важный урок: если разрешишь брату сделать твое смешное фото, готовься увидеть его на кружке-хамелеоне в подарок"

Подарок с заделом на будущее

Я — врач. Однажды дедуля-пациент подарил мне на Новый год 3 кедровые шишки и 2 снежинки, которые его внук вырезал из газет. Я распотрошила шишки, стратифицировала их в холодильнике всю зиму, а весной высадила в горшки семечки. И у меня поперли кедры! Я их рассадила вокруг города. Однажды они станут самыми высокими деревьями в Тульской области и будут жить лет 600. © informblok / Pikabu

«На Новый год брат вручил мне коробку. Я ее распаковал и заплакал — там была моя мечта из 2009 года!»

«Мы тогда ехали с братом в электричке, а там парнишка играл в PSP. Я всю дорогу смотрел на него и завидовал, потом брату все уши прожужжал, что хочу такую же, прям мечта была. А потом как-то забыл про нее, но братишка вспомнил. Весь день рублюсь, доволен, как слон».

"В детстве, лет 30 назад, я подарила маме ангела. Она его до сих пор хранит. За это время он истрепался. Поэтому заказала маме ювелирную эмалевую брошь с ним"

Бабуля знает толк в подарках

Когда мне было лет 25, бабуля приехала в гости и привезла мне странный большой сверток. Вручила со словами: «Я, наверное, не дождусь твоей свадьбы никогда. Вот тебе твое приданое, пользуйся, а то моль сожрет». Я развернула сверток, а это оказалось большое пуховое одеяло. К слову, замуж я все-таки вышла через 3 года. Спим с мужем только под этим одеялом. © MiJulik / Pikabu

«В прошлом году на день рождения я почти взвыла: „Подарите мне палку колбасы!“ А сегодня получила вот это. Целый, непрерывный моток сосисок! Удивление и счастье!»

Уметь дарить радость — это искусство

Это был 1999 или 2000 год. Денег особо не было у родителей, а праздника хотелось. Отец притащил откуда-то с работы огромную картонную коробку, доверху наполненную пенопластовыми звездочками для упаковки хрупких вещей. И я в эту коробку ныряла и искала подарки. Вот это был кайф! Настоящее чудо на Новый год было: коробка с нетающим снегом. Что за подарки там были, я не запомнила, а вот эту коробку с пенопластом — на всю жизнь. Мечтаю когда-нибудь и дочке такой праздник устроить.

Пенопласт, конечно, по всей квартире потом валялся, и еще долго мы отовсюду эти звездочки выметали, но это того стоило. А из коробки нам с братом папа еще и домик сделал с открывающимися окошками и дверью. © Upuzya / Pikabu

"С друзьями играли в тайного Санту, и в пожеланиях я указала, что хочу книгу сказок одного автора. Получить ее я даже не мечтала - эта книга давно не издается"

"Эту книгу мама мне читала, когда я была маленькая. Когда мы в очередной раз переезжали в мои 17 лет, я посчитала себя взрослой для сказок и отдала все книги в библиотеку, в том числе и этот сборник. Но повзрослев и уехав из отчего дома за тысячи километров, я все чаще стала вспоминать эту книгу и мне захотелось ее заполучить. Когда подруга мне ее подарила, я была просто ошарашена и чуть не расплакалась от радости".

"Года 3 назад дочка подарила мне браслетик светящийся. Ношу его не снимая. Недавно он порвался, так я жену попросил сделать обвязку из жесткой нити, и ношу дальше"

Креативность — путь к успеху

А я однажды подарил камень! Своей девушке в 18 лет. Она хотела новый телефон, а я был нищим студентом. Поэтому, чтобы просто так не дарить деньги, я взял с улицы булыжник, нацарапал на нем поздравления, под него положил деньги и все это завернул в красивую бумагу. В итоге мы 5-й год женаты. © Unknown author / Pikabu

«Товарищ, с которым мы учились в одном театральном институте, попросил меня подменить его на „елках“ в детском саду — он Дедом Морозом там был»

"Ну, я, хоть и имел свой бизнес, поехал его выручать. Все прошло хорошо, все довольны. Уже в финале выхожу с большим мешком, чтобы раздать детям подарки. И тут ко мне подходит кроха в новогоднем платье и говорит: "Дедушка Мороз, ты такой добрый и всегда даришь подарки. Но я решила, что и тебе кто-то должен сделать подарок. Возьми, пожалуйста. Это тебе!" И протягивает эту игрушку. Многие годы этот подарок со мной. И уже никто никогда мне не подарит ничего дороже".

"Это самый подлый подарок, который я когда-либо получал! Я был в шоке, когда увидел его, пока не понял, что это просто флешка"

Повод для радости есть всегда

Был в моей жизни день рождения, когда родители подарили мне только 3 пачки прокладок. И это был отличный подарок, правда, потому что по тем временам у девочек в нашем маленьком городке были тряпочки, которые регулярно кипятились в тазу, а прокладки считались мажорством. Они были дороги и непонятны. А мне папа привез их из командировки, потому что мама велела найти и купить. Я долго хохотала уже в XXI веке, увидев рекламу экологичных прокладок, которые надо просто постирать. Ну уж нет! Я стирала уже, спасибо, больше точно не буду.

Был в моей жизни День рожденья, когда мне подарили первую косметику. Я хотела плеер, но родители решили, что раз я девочка, это мне нужнее в десятом классе. Я ходила в джинсах, клетчатой рубашке и с безумно-зелеными тенями на глазах. Я была невероятно крута!

На один из Новых годов я родила себе сына, зачатого на 8 Марта. Он пересидел 3 недели в пузе, лишь бы заставить меня придумывать, как сделать два праздника в конце декабря. Теперь самое сложное - организовывать ему снег на День рождения.

Жизнь - то еще испытание. Если не радоваться хоть чему-то, свихнуться можно. Скоро Новый год. Мне теперь очень нужна гирлянда с маленькими огоньками, чтоб растянуть по потолку. Хочу это искусственное небо. Оно будет висеть у меня криво-косо, потому что руки из пятой точки. Но оно будет висеть! © Unknown author / Pikabu

«В деревне у бабушки была одинокая соседка-старушка. Все считали ее вредной и злющей, а я очень любила забегать к ней в гости. Мне она казалась Бабой-ягой»

«И вот однажды сижу я, мелкая, на крышке сундука у бабульки этой в гостях, а она печь топит. Молчим (она вообще никогда не говорила со мной). Вдруг бабушка поворачивается ко мне, смотрит с больно уж теплой улыбкой, загадочно подходит к буфету. Достает из ящика завернутую в тряпки книгу и дарит ее мне. Мои эмоции невозможно передать словами! Как же я полюбила этот подарок, самый ценный подарок в моей жизни!

Уже лет 17 этой бабушки нет в живых, как и нет ее дома, но у меня осталось то, что возвращает меня мысленно в детство. Каждый раз, когда я беру в руки эту книгу, я словно вижу улыбку этой старушки. Хоть улыбки на ее лице никто и не помнит, но в моих фантазиях она всегда есть».

"Друзья напомнили мне, что вообще-то я астроном по образованию. Лучший подарок на День рождения!"

"Наконец-то я закончила вышивать портрет кота для своего друга, мне не терпится подарить его"

Самая неожиданная благодарность

Работаю в клинике, пришел дедуля на прием. И что-то мы так душевно разговорились. Внезапно он спросил: "А вы какого года рождения?" Я удивился, но ответил. Тогда он выудил какую-то папку, что-то поискал в ней и протянул мне страницу c коллекцей различных монет со всего мира, датированных годом моего рождения. Этот презент оказался очень неожиданным, я не думал, что мне подарят часть коллекции монет в качестве благодарности. Я все еще храню ее. © SourHyperion1 / Reddit

«Я безумно люблю батоны, но не могу их есть из-за аллергии на глютен, поэтому мой парень купил мне эту подушку. Я знаю, что это мелочь, но я счастлива!»

Мамы умеют быть щедрыми

Я помню, мама привела меня в магазин за набором кукольной мебели. Тогда она только стала появляться. У нас денег никогда особо не было, жили от зарплаты до зарплаты, а иногда приходилось и в долг просить. А тут в магазине был такой выбор! Сразу три набора: спальня, столовая и камин на батарейках. И я стою, мнусь, не могу выбрать, что кукле нужнее: спать, есть или просто классный камин. А мама говорит: «Давайте все!» Я даже тогда, в 7 лет, понимала, что это неподъемно для нас. А теперь вообще не представляю, в чем маме потом пришлось ужиматься, чтобы позволить мне это счастье. © GrunkaLunka / Pikabu

«Чуть больше года назад врач сказал моей любимой, что она не может иметь детей. Сегодня ночью она сделала мне лучший подарок, о котором я когда-либо мог мечтать»

«У меня самая лучшая девушка!⁠⁠ Она подарила мне на День рождения вот эту громадину»

Когда добро возвращается

Моя подруга часто занимала у меня деньги: суммы были небольшие, но каждую неделю. У моей семьи все хорошо с финансами, а у подруги нет родителей, с 16 лет она работает и содержит себя сама. Одалживая деньги, я прощалась с ними, никогда не ждала назад, не напоминала о долге. Так длилось около двух лет. Потом подруга встретила парня, они расписались. Мы стали видеться реже. И вот на мои 25 лет подруга принесла мне подарок - щенка самоеда. Мою белоснежную пушистую мечту. Цена на такого щенка в нашем регионе начинается от 50 тысяч. Я была в шоке, а подруга просто сказала: "Я помню ту доброту, с которой ты всегда ко мне относилась. В сумочке документы на собаку и все деньги, что я брала у тебя в долг. Я люблю тебя! Спасибо, что ты у меня есть". И это самые трогательные слова, которые мне когда-либо говорили. © Карамель / VK

"Мама подарила мне чайку и коробку фиш-энд-чипс, которые она связала"

"Не знаю, что я буду с ними делать, но они мне нравятся, что-то в них заставляет меня улыбаться".

«У меня есть коробка с камнями, которые мне подарила жена. Идем мы по лесу, она замечает какую-нибудь прикольную шишку или камень и вручает мне»

«Это самые приятные подарки не свете!»

Когда опыт решает

Когда-то работала я в магазине игрушек. Начальница у нас была — мировая тетка! И вот ушла я в декрет. Уже на сносях заехала к ней в магазин закупиться. Мы поболтали, а потом она вынесла мне презент со словами: «Игрушки, одежка — это все фигня. Вот это — подарок! Каждый день годами вспоминать меня будете!» И протянула мне детский горшок! © informacia / Pikabu

"Друг отличился креативным подходом с упаковкой подарка. Подарил пакет с фруктами, а среди них вот такой Франкенштейн"

"Внутри оказался гироскопический тренажер для предплечий и кистей рук, о котором я давно мечтал".

Когда ты явно не нравишься своему коллеге