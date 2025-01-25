20+ случаев, когда жизнь сказала: «Ну-ка держись, сейчас будет поворот!»
Истории
10 часов назад
Бывает, что жизнь напоминает фильм, где финал вроде бы угадывается с первых минут: опоздал на поезд — жди следующего, потерял зонт — готовься промокнуть. Но стоит расслабиться, как сценарий вдруг выворачивается наизнанку: опоздал на поезд, а в зале ожидания встретил свою любовь; потерял зонт, а дождь так и не пошел. Иногда судьба словно говорит нам: «А вот такого ты не ожидал, да?»
- У нас семейной реликвией является кольцо-печатка c рисунком - половинка сердца и узор в виде цветочной вязи. Оно в нашей семье уже пять поколений, передается от отца к сыну, как обручальное. И вот, когда брат сделал предложение своей девушке, вся семья узнала о существовании другого кольца. И, если их соединить, то цветочный узор скрепляет половинки сердца в одно. © Карамель / VK
- Возвращаюсь домой, захожу в подъезд, а на ступеньках сидит дедушка с пачкой кошачьего корма. Спрашиваю: “Все в порядке? Вы к кому?” Он отвечает: "Да я одного местного кота тут жду, я его подкармливаю". Думаю, ну ладно, бывает. Открываю дверь своей квартиры и тут мой кот как рванет к этому деду. Старичок сразу его на руки, обнимает, кот трется об него. Я вообще в шоке - кот даже со мной себя так не ведет никогда. Стою и думаю: "Мой кот завел себе деда!" © Палата №6 / VK
- Принимала как-то на работу одного молодого человека. Хорошо выполнил тестовое задание, был приятным в общении, показался мне амбициозным и умным. Сначала прошлись по его резюме, я поспрашивала о жизни, увлечениях, затем речь зашла о прошлых местах работы. Спросила, почему его уволили с предыдущей. После его ответа я точно поняла, что его нужно брать. Он сказал: «Ну пришел я в молодой дружный коллектив и начал развивать свои навыки. А оказалось, что нужно работать с опущенной головой!» © Не все поймут / VK
- Три года назад я рассталась с молодым человеком. Мы живем в одном городе, я часто представляла, как мы случайно столкнемся. И вот после посещения салона красоты, когда я выглядела великолепно, встречаю его. Вот сейчас он задумается о том, что зря меня бросил! Но тут вдруг ветер поднял пакет из мусорного бака, который был залит молоком, и бросил его в меня. Прямо в лицо. Хорошо, что бывший меня не узнал и прошел мимо. © Карамель / VK
- Пошел с женой и ребенком на художественную выставку. Ему тогда было 3 или 4 года. Подходим к двери, и я вижу пару статуй без одежды. Мне-то все равно, но я подумал, что у ребенка будут вопросы или какие-то «мысли вслух» по этому поводу, как-то не хотелось, чтобы он кричал об этом на все здание. Решил не устраивать сцен и просто пройти мимо статуй, будто бы ничего особенного там нет. Значит, везем мы его в коляске, вдруг он поворачивает голову, поднимает руку, указывает пальцем на статуи и кричит: «Папа, посмотри на эти статуи! На них нет носков!» © JCMcFancypants / Reddit
- Папа пошел к глазному, потому что у него двоилось в глазах. В остальном он был здоров. Это было в начале 2000-х. Приходит он к врачу, описывает симптомы. Окулист берет с полки книгу, открывает на странице, где описаны симптомы и напечатано фото ребенка 60-х годов. Батя такой: "Это же я!" Доктор ему отвечает: "Ну да, вы ведь описывали именно эти симптомы". А отец продолжает: "Нет, мальчик на фото - это я!" Оказывается, в детстве у него тоже были какие-то редкие проблемы со зрением, поэтому его фото разместили в медицинском справочнике. Но как делали это фото, отец не вспомнил. © flounceymagoo / Reddit
- Как-то в детстве повезла меня мама на ярмарку. Мне сразу в глаза бросился приз в тире - плюшевый медведь. Мама - бывшая биатлонистка, стреляет метко. Вот только несколько банок совсем не хотели падать, и тогда она смекнула, что они просто приклеены. Разводила из тира начал отрицать, а мама вдруг резко сняла свой сапог, швырнула по банке, а та устояла! Мужик занервничал сильно, отдал нам сразу несколько призов и мишку, которого я так хотел! © Не все поймут / VK
- Пришла сдавать экзамен. Тяну билет, а преподаватель мне говорит: "Ань, у меня такое хорошее настроение. Давай так, назови предмет и мое имя, а я тебе автоматом оценку поставлю". Ну я и отвечаю, что экзамен у нас по прикладной механике, а зовут его – Егор Андреевич. А он так серьезно посмотрел на меня и говорит: "Ставлю тебе 4. Получила бы 5, если б сказала "Егорушка". Давай зачетку, Анют". © Палата №6 / VK
- Выходила из метро. Там стоял парень, раздавал листовки с рекламой окон и дверей. Женщина, которая шла передо мной, взяла листовку. И этот парень побежал за ней: "А какие окна вам нравятся? А у нас очень качественные двери. Давайте помогу вам выбрать". На что девушка сказала: "Хватит, спасибо! Я листовку просто так взяла!" И вдруг парень резко такой: "Да? Ну тогда отдай назад". © Не все поймут / VK
- Меня перевели на работе в другой отдел, мы не поладили с начальницей. Она пыталась превратить мою жизнь в ад и даже дала мне новую "должность", с которой, по ее мнению, я бы не справилась и уволилась. Я собрала вещи и попросила ее найти кого-нибудь, кто поможет их перенести за новый стол. Но та такая, мол, никого нет. По иронии судьбы, я несла коробку, не заметила, как на полу было что-то разлито, поскользнулась и упала. Я сломала колено. Мне дали инвалидность, я получила огромную компенсацию из-за производственной травмы, даже вышла рано на пенсию. А ее сначала понизили, а затем уволили, отчасти из-за моего случая. © longleglady / Reddit
- Недавно мы с подружками решили поужинать в ресторане. Я пришла немного раньше, решила сразу что-то заказать. Официанты все были заняты, поэтому я попросила меню у парня, который сидел рядом за столиком. Как только я подошла, он сразу отодвинул для меня стул, сказал, что уже заждался и начал рассказывать о себе. Я едва слово могла вставить и объяснить, что я не та, кого он ждет. Парень очень сильно смутился и извинялся. Оказалось, что он ждал девушку, с которой познакомился в интернете, но она опаздывала, и он подумал, что эта девушка я. © Карамель / VK
- Я встречаюсь с женатым мужчиной. Нравится он мне. Отношениям год. С женой у него нет такой бури, как со мной. Не хотела влезать в семью, сначала у нас были встречи, свидания, красивые и дорогие подарки. Вот и покорил. Однако из семьи уводить не хочу. Но недавно написала его жена. Такой поток грязи в мой адрес я не ожидала. Обвиняла меня во всем, чем только могла. А я при чем? Зачем мне-то писать? Почему не с мужем разобраться? Я так поняла, у них был скандал, та выгнала его из дома. Он утром написал, что нужно встретиться, поговорить. Рассказал жене, что меня любит. А я вообще не хотела такого поворота. Да, мне хорошо с ним, но только как с мужчиной на время. Не хочу видеть его у себя в квартире каждый день. Он же уверен в том, что я люблю и хочу быть вместе. Вот и хочет приехать, все обсудить. Не знаю, как отмотать все назад. © Подслушано Pro / VK
- Я решила встретиться с биологическим отцом, когда мне было 23 года. Через пару лет общения он пригласил нас с сыном пожить к нему, так как у меня были финансовые проблемы. Даже планировал написать на меня завещание, как вдруг его нынешняя жена предложила сделать тест на отцовство, чтобы убедиться. Результаты показали, что он мне не отец! Нас сыном выгнали на улицу. Пришлось отвезти сына к его отцу, чтобы я смогла найти работу и накопить денег на жилье. А тот вместо помощи пошел и получил полную опеку над сыном! И вишенка на торте: через 2 недели мы узнали, что жена отца заменила мой материал для анализа ДНК на свой. Мы провели еще один тест, который подтвердил отцовство. © Lunatyc84 / Reddit
- Перешла на заочное отделение и устроилась работать в банк. Отработала, пришла домой — и за учебники. Сидишь с ними до часу-двух ночи, а в 6 подъем. Вчера все мои коллеги, руководитель и даже директор пошли что-то праздновать. Меня не приглашали, видимо, еще не настолько вхожа в коллектив, поэтому я одна осталась работать. Сижу, злюсь на эту ситуацию и пишу подруге: «Вот такие-сякие, не позвали с собой, так еще и работать одну оставили!» Подруга не отвечает, захожу в СМС и понимаю, что отправила я его не подруге, а руководителю. Я уже мысленно писала заявление об увольнении. Но через полчаса прилетает ответ: «Принято, в следующий раз идешь с нами, а сейчас можешь идти домой!» © Рабочие истории / VK
- Никогда не любила ходить на каблуках, потому что не получается у меня. Всегда где-то споткнусь, где-то ногу подверну. Сегодня иду на работу на каблучках и решила по дороге в магазин зайти. На улице дождь, я иду по ступенькам, выложенных кафелем, подворачиваю одну ногу, а второй поскальзываюсь и лечу назад. Как вдруг кто-то подхватывает меня и помогает встать на ноги. Прихожу в себя и понимаю, что это мой бывший. Уходя, он кинул фразу: “Так и не научилась ходить на каблуках, но ты и без них прекрасна”. © Карамель / VK
- Был у меня как-то очень сложный период. Вечные проблемы с личной жизнью, бесконечные ссоры с родителями, никто вокруг меня не понимал. Все накапливалось во мне снежным комом, пока вдруг я не начала рыдать за своим рабочим местом. Даже начальнику пришлось вмешаться. Он завел меня к себе в кабинет, налил воды, угостил фруктами, а потом с искренней улыбкой на лице сказал: "Анастасия, если вы считаете, что ваш стакан наполовину пуст, перелейте его содержимое в стакан поменьше, и ваша жизнь снова заиграет яркими красками!" Лучше совета в этой жизни я еще не слышала. © Не все поймут / VK
- Я профессиональная джазовая певица. Но, как и любой певец, я с радостью пою не только джаз, но и другие музыкальные жанры, включая поп-музыку, рок и даже классику. В воскресенье я была в особенно хорошем настроении, и вот мне позвонил мошенник. После того как я представилась, он начал задавать вопросы, а я вместо ответов решила спеть ему. Я думала, что он сразу же бросит трубку, но он слушал меня молча. Я с чувством исполнила песню. Когда я допела, он всхлипнул и сказал, что его бабушка очень любила эту композицию. Извинился и положил трубку. © Рабочие истории / VK
- Закончил вуз и обручился со своей университетской любовью. За 3 месяца до свадьбы узнал, что она мне изменяет, поэтому мы расстались. Так как жили и работали мы в маленьком городе, а людей нашей профессии немного, я постоянно сталкивался с ней. Это начало меня угнетать, поэтому я подал заявку на работу в другом месте — на острове с населением 11 тысяч человек. Успешно прошел собеседования, меня взяли, мы заключили 2-летний контракт, я переехал. И угадайте, кто был вторым успешным кандидатом, которого также взяли на вторую ставку? Моя бывшая! Еще два года мне пришлось делить с ней крошечный кабинет. © larriedbutmooking / Reddit
- Вечер, я после работы решила принять ванную. Открыла кран, и, пока набирается вода, решила с домашними делами разобраться. Увлеклась, забыла, устроила небольшой потоп. Представила уже разборки с соседями, полицию, скандал. Но на следующее утро увидела у себя в двери записку: «Спасибо за потоп, наконец-то муж ремонтом займется!» © Не все поймут / VK
- Дочь у нас невероятно скромная девочка, сентиментальная, нежная. Недавно захожу к ней в комнату, а она тихонько плачет. Спрашиваю, мол, что случилось? Оказывается, мечтает пойти на балет, но стесняется. Уговоры и убеждения не сработали. Но тут старший сын взял ситуацию под контроль. Он взял и записал сестру и себя на балет. Более того, он не бросил ее там одну, а ходил вместе с малышкой на занятия больше месяца, пока она сама не сказала, что он может ее оставить. Сильный поступок от сильного мужчины! © Не все поймут / VK
- Моя девушка увидела, как я лайкнул фото своей бывшей в соцсети. Я уже подумал, что влип и приготовился к приступу ревности, шквалу упреков и слезам. Даже прикинул, удастся ли загладить свою «вину» просто шоколадкой. Но я никак не ожидал, что она скажет: «Нет, ты извини, конечно, но она у тебя странная была — такого парня как ты упустила. И ты видел, на кого она тебя променяла? Вот ненормальная!»
Самый лучший сценарист — наша жизнь. Именно она способна подкинуть такие окончания к историям, которых мы никак не ожидаем. И вот еще множество тому доказательств:
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