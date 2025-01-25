20+ случаев, когда жизнь сказала: «Ну-ка держись, сейчас будет поворот!»

Бывает, что жизнь напоминает фильм, где финал вроде бы угадывается с первых минут: опоздал на поезд — жди следующего, потерял зонт — готовься промокнуть. Но стоит расслабиться, как сценарий вдруг выворачивается наизнанку: опоздал на поезд, а в зале ожидания встретил свою любовь; потерял зонт, а дождь так и не пошел. Иногда судьба словно говорит нам: «А вот такого ты не ожидал, да?»