12 занятных историй о том, куда неожиданно заводят мечты

Я не мечтала стать учителем, а просто пошла по проторенной дороге вслед за мамой. И не жалею. С детьми работать интересно. И мне не трудно объяснять им то, что им не понятно, много раз. Бесят взрослые, которым надо что-то объяснять по сто раз, как малым детям. А профессию свою люблю. Я учу детей и у них учусь.