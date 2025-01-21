«Я уважаю врачей, но это все не мое и не этого я хотел. Лучше бы я никогда не имел этой мечты» — странный чел, ведь врачом все равно не стал. К чему такие пафосные сожаления. Глупо
12 занятных историй о том, куда неожиданно заводят мечты
Мы все мечтаем. Получить какую-то профессию, быть с человеком, которого втайне любим, купить дом. Да даже просто завести котенка. Некоторые мечты чудесным образом сбываются, некоторые — оставляют лишь разочарование. А то и вовсе оборачиваются не тем, что мы планировали. Наши истории — как раз про такие случаи.
- Я с детства проявляла гуманитарные наклонности. Литературу и иностранные языки щелкала в школе, как орешки. Но классе в восьмом мне вдруг что-то в голову вдарило, и я решила — буду физиком. Стала зубрить этот предмет днями и ночами, задачниками закупилась, дополнительную литературу читала. Мечтала работать в каком-нибудь научном институте. Хотя в школе по физике у меня были четверки в основном, а то иногда и тройки. Хорошо, к старшим классам забросила всю эту чепуху: поняла, что не мое это. Пошла переводчиком в издательство и сейчас счастлива в своей профессии.
- С юного возраста мечтала о собственном жилье. Много работала для этой цели, но не сложилось. Вышла замуж, у нас свой дом. Казалось бы, живи и радуйся, но в душе засело чувство неудовлетворения. Как будто отказалась от мечты. Откладываю по чуть-чуть деньги, чтобы купить квартиру. Чтобы сама. Понятно, она в семейное имущество пойдет, но хоть гештальт закрою и успокоюсь. © Подслушано / Ideer
- В детстве мечтал стать врачом, часто играл в доктора и понарошку лечил родных. Минуло более 20 лет. Врачом я не стал, но если знакомым и родным нужны таблетки, уколы, выполнение рекомендаций, всем занимаюсь я. В лекарствах, выписках и результатах анализов я разбираюсь, в связи с чем иногда меня о чем-то спрашивают. А я так за эти годы возненавидел все это! Я уважаю врачей, но это все не мое и не этого я хотел. Лучше бы я никогда не имел этой мечты. © Подслушано / Ideer
- В юности мне понравилось создавать анимационные фильмы. Позже я даже сделал такой в качестве магистерской работы. После окончания колледжа я пошел работать в рекламное агентство. Работа была утомительной, так как большую часть времени я делал унылые монтажи и иллюстрации для рекламы. Стал искать другую работу, и меня наконец-то наняла студия анимационной графики. Но через пять лет им пришлось сократить штат, когда ушел крутой продюсер, забрав с собой много клиентов. К счастью, мне удалось устроиться на работу на телевидении, где я занимаюсь телевизионной графикой и совсем чуть-чуть анимацией. Как бы я ни был счастлив получить эту работу, я скучаю по любимому делу. © Abercrombie Fitch. / Quora
- В пять лет я увидел по телеку сериал про адвокатов. И решил: хочу стать юристом, когда вырасту. Став постарше, выбрал себе престижную юридическую школу и объявил родителям, что окончу ее. Тогда же я решил, что буду жить в очень крутом районе. И все это произошло. Каждый день я живу в сбывшейся мечте. © Andrew Weill / Quora
- Моей самой большой детской мечтой было жить в доме с диваном. Наша семья много переезжала. Мы жили в минималистичных квартирах с простой обстановкой и не заморачивались с комфортной или роскошной мебелью вроде дивана. Поэтому я всегда мечтала осесть уже где-нибудь и купить наконец диван. И чтобы для него было достаточно места. Когда я вышла замуж и переехала вместе с мужем в свою квартиру, то с радостью пошла в магазин, чтобы выбрать диван. Он стал центральным элементом нашего дома. Должна сказать, я провожу на нем кучу времени. Прошло много лет, а я все еще люблю свой диван. Да, я веду довольно обычную жизнь. Но это те спокойствие и тишина, о которых я всю жизнь мечтала. © Proudmotherofone / Quora
А я всегда мечтала о собственном кабинете. И он у меня был аж 3 года, причем два из них - со стенами цвета лайма. А теперь снова ничего нет, эх
- Моя мама научила меня читать, когда мне было три года. И к тому времени, как я пошел в детский сад, я читал на уровне третьего или четвертого класса. Когда моя воспитательница обнаружила этот факт, то стала часто просить меня читать что-нибудь группе вслух, пока она разбирала какие-то дела за своим столом. С того времени я мечтал стать учителем. Не помню, чтобы когда-либо хотел быть кем-то еще. Считаю, что мне очень повезло, потому что я смог превратить эту мечту в реальность. Я преподавал математику в старшей школе в течение 27 лет, и мне это нравилось. Это была моя страсть. © Paul Adams / Quora
- Девушка, которую я долго любил безответно, в итоге призналась в чувствах. Это была сладкая победа, смешанная с разочарованием. Я влюбился в нее, но она вышла замуж за другого. При этом сказала мне, что на самом деле я тот, кого она любит, и что она должна выйти за того парня только из-за наследства. А позже она пришла ко мне и сказала, что хочет быть со мной, потому что брак не принес ей счастья. Только то, чего она хотела, я не мог ей дать. А хотела она иметь со мной интрижку на стороне. В тот момент я понял, что она на самом деле не любит меня настолько сильно. Что мне нужна та, которая испытывала бы ко мне те же чувства, что и я к ней. И что я больше не люблю ту девушку. © Patrick / Quora
- Хотела котят. Взяла двух из приюта. И осознание того, что ты полностью ответственна за этих милых малышей, ввергло в стресс. Я даже подумала, не вернуть ли котят, чтобы им нашли другой дом? У меня чуть не случилась паническая атака от этих мыслей. Но знаете что? Я пришла домой после очень тяжелого рабочего дня, и было так приятно вернуться к ним, увидеть, что кто-то рад мне. Я думаю, это нормально — чувствовать себя подавленной. Надо просто дать себе время приспособиться к изменениям. © IrisPointe / Reddit
Я не мечтала стать учителем, а просто пошла по проторенной дороге вслед за мамой. И не жалею. С детьми работать интересно. И мне не трудно объяснять им то, что им не понятно, много раз. Бесят взрослые, которым надо что-то объяснять по сто раз, как малым детям. А профессию свою люблю. Я учу детей и у них учусь.
- Всегда мечтала быть примерной и любимой женой, заботиться о своем мужчине, оберегать семейный очаг, проводить время вместе. Ни одному из моих партнеров на протяжении жизни это оказалось не нужно. Устала от предательств, лжи и измен. Страшно ловить себя на мысли, что гостевые браки или свободные отношения — это не такая уж и плохая затея. А хотелось нормальной семьи, но мне это видимо уже не светит. © Подслушано / Ideer
- Я 46-летний мужик, есть семья, свое дело. Но в 90-х хотел поступить в мореходку, а пришлось пойти в политех. Закончил с отличием. Потом работа, свадьба, дети. Прошло 29 лет. Приехал тут к маме разобрать кладовку перед ремонтом. И вдруг нашел там спрятанное от меня приглашение от морского училища. Тогда я собрал самостоятельно все документы, справки, характеристики, ходатайства, отправил заказным письмом и так и не дождался ответа. А письмо было! Просто мама побоялась отпускать меня в другой город и спрятала его. Мне 46 лет, у меня жена, дети, бизнес, а я сижу и плачу. © Палата № 6 / VK
- Всегда хотел стать учителем. Больше всех смеялся брат: «Будешь жить на макаронах». Но я занялся репетиторством. И тут звонит брат: «Подтяни моих оболтусов к экзаменам». Говорю: «Скидку не сделаю». Он выдает: «По-братски должен бесплатно помочь». Ну я и отрезал: «А на что же мне макароны покупать?»
Профессия учителя вообще окружена стереотипами. Правда, едва ли в жизни найдется сфера, в которой нет предубеждений. Иногда они всплывают в самый неожиданный момент.
Комментарии
Не понимаю, зачем прятать письмо? Чтобы потом сын нашел и обозлился? Почему не уничтожила?
Про мореходку история уже не первый раз попадается. И каждый раз такое чувство жалости и обиды за этого мужика. Такое предательство от родных(
Про свои детские мечты не каждый отважится написать. Это что-то сокровенное и очень личное. Но эти истории возвратили меня к моим давним мечтам. И я понимаю, что если каким то мечтам не суждено было сбыться, значит так оно и должно быть.
Ахахахах по-братски. Посему никто не предлагает заплатить за услуги втридорога, ну так, по-родственному?😅