20+ снимков, которые доказывают, что все познается в сравнении

1 день назад

1 день назад

Что такое большая разница иногда понятно без лишних слов. В этой статье мы собрали пару десятков фото, которые демонстрируют, как могут отличаться ожидания и реальность, прогресс в умениях или внешний вид одного и того же человека, который решил что-то в себе изменить. Посмотрите, это того стоит.

«Заказал торт папе на день рождения. Спидометр должен быть показывать его возраст — 54»

«Так сюрреалистично чувствовать себя другим человеком!»

«Отдали мне старую куклу на „лечение“. Вот результат»

«После ринопластики я 4 месяца рыдала — мне испортили нос! Но это был просто отек. Теперь я очень довольна»

«Мошенничество космического уровня! Вот что я заказал и что получил»

«Я вылечила кожу и практически поборола ментальное расстройство. Будущий муж любил и поддерживал меня в самые темные времена»

«Думаю, вам понравится моя попытка сделать лягушонка. Вот что должно было получиться, и что вышло в итоге»

«Ринопластика изменила мою жизнь!»

«На первом фото 103 кг, на втором 67»

«Ну... я старалась»

«Решила сделать такую же игрушку с лапкой моей кошки. Вот что получилось»

От первого черенка до двухлетнего гиганта

«Жена давно просила заменить раковину на кухне. Пришлось пилить гранит, но я сделал»

«5 лет спустя он все еще спит у меня на груди»

«Очень горжусь своим „до“ и „после“!»

Я ахнула вслух 5 раз, рассматривая фотки! © mothercain / Reddit

«Приехал в гости к бате и слегка обалдел от вида чайника. Очень хотелось выкинуть, но решил дать шанс химии. И вот результат»

© user7859463 / Pikabu Цветок Лунный 3 часа назад Пришла в гости к сестре и сфотала её чайник)) а я не раз и не два отмывала его до вида 'нового'. Но у них таким он становится за пару недель/месяц. И им норм 😄 - - Ответить

Уровень мастерства в 1996 году и в 2024

«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»

«Один из моих больших пальцев больше другого»

«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»

«Моя первая самодельная серьга и моя последняя пара!»

«Это одинаковые игрушки, только слева — новая, а справа — та, что со мной уже почти 23 года»

«Наша елка до того, как в семье появился кот, и после»

«Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. Похоже, у меня есть знакомый классный татуировщик»

Требуйте возврат денег, это совсем не похоже на ваш эскиз! © stubborn_mushroom / Reddit

«Бросила вредную привычку, и вот как изменилась моя кожа за 4 месяца!»