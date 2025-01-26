20+ снимков, которые доказывают, что все познается в сравнении
Что такое большая разница иногда понятно без лишних слов. В этой статье мы собрали пару десятков фото, которые демонстрируют, как могут отличаться ожидания и реальность, прогресс в умениях или внешний вид одного и того же человека, который решил что-то в себе изменить. Посмотрите, это того стоит.
«Заказал торт папе на день рождения. Спидометр должен быть показывать его возраст — 54»
«Так сюрреалистично чувствовать себя другим человеком!»
«Отдали мне старую куклу на „лечение“. Вот результат»
«После ринопластики я 4 месяца рыдала — мне испортили нос! Но это был просто отек. Теперь я очень довольна»
выйдет замуж, а потом муж будет гадать, почему у детей такие шнопаки ))))
«Мошенничество космического уровня! Вот что я заказал и что получил»
«Я вылечила кожу и практически поборола ментальное расстройство. Будущий муж любил и поддерживал меня в самые темные времена»
«Думаю, вам понравится моя попытка сделать лягушонка. Вот что должно было получиться, и что вышло в итоге»
«Ринопластика изменила мою жизнь!»
- Очень естественно выглядит! Потрясающе! © SnooOranges1158 / Reddit
«На первом фото 103 кг, на втором 67»
Красивое лицо, ещё похудеть и фигуру в тонус привести и будет совсем класс
«Ну... я старалась»
«Решила сделать такую же игрушку с лапкой моей кошки. Вот что получилось»
От первого черенка до двухлетнего гиганта
«Жена давно просила заменить раковину на кухне. Пришлось пилить гранит, но я сделал»
«5 лет спустя он все еще спит у меня на груди»
«Очень горжусь своим „до“ и „после“!»
- Я ахнула вслух 5 раз, рассматривая фотки! © mothercain / Reddit
«Приехал в гости к бате и слегка обалдел от вида чайника. Очень хотелось выкинуть, но решил дать шанс химии. И вот результат»
Пришла в гости к сестре и сфотала её чайник)) а я не раз и не два отмывала его до вида 'нового'. Но у них таким он становится за пару недель/месяц. И им норм 😄
Уровень мастерства в 1996 году и в 2024
«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»
«Один из моих больших пальцев больше другого»
«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»
Аналогично. Подобрал котенка - жена офигела зная мою "любовь" к котам.
В результате выросла королевишна аналогичная снимку справа, только основной цвет дымчато-серый и глаза ярко-зеленые.
«Моя первая самодельная серьга и моя последняя пара!»
«Это одинаковые игрушки, только слева — новая, а справа — та, что со мной уже почти 23 года»
«Наша елка до того, как в семье появился кот, и после»
«Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. Похоже, у меня есть знакомый классный татуировщик»
- Требуйте возврат денег, это совсем не похоже на ваш эскиз! © stubborn_mushroom / Reddit
«Бросила вредную привычку, и вот как изменилась моя кожа за 4 месяца!»
Ремонт в деревенском доме. Было и стало
А вот и еще несколько статей, демонстрирующих, насколько велика может быть разница между двумя фото: