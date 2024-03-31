20 звезд, образы которых меняются так же часто, как погода в марте

Культура
3 минуты назад

На протяжении всей карьеры знаменитости примеряют десятки новых образов. И следить за такими изменениями всегда не менее увлекательно, чем за творчеством любимых артисток.

Лера Кудрявцева

Нелли Уварова

Юлия Снигирь

Любовь Аксенова

Алсу

Настасья Самбурская

Ляйсан Утяшева

Ирина Пегова

Анна Банщикова

Нюша

Дарья Мороз

Tarakanov Vadim / East News, © Содержанки / START

Натали

Дарья Повереннова

Анастасия Стоцкая

Мария Кравченко

Светлана Бондарчук

Александра Бортич

Ольга Кузьмина

Ivanov Sergey / East News

Мария Порошина

Ольга Бузова

Одни женщины обходятся небольшими изменениями во внешности, другие решаются на кардинальные трансформации. Но в любом случае поход к стилисту гарантированно освежает образ. Убедитесь в этом сами:

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