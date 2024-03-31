20 звезд, образы которых меняются так же часто, как погода в марте

Ее образ Гипер Барби не меняется последнюю тысячу лет, и челка этого не изменит
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На протяжении всей карьеры знаменитости примеряют десятки новых образов. И следить за такими изменениями всегда не менее увлекательно, чем за творчеством любимых артисток.
Ее образ Гипер Барби не меняется последнюю тысячу лет, и челка этого не изменит
Мне нравится насколько она не меняется в фильмах. Саша Бортич играет Сашу Бортич, даже когда нужно играть кого-то еще
Одни женщины обходятся небольшими изменениями во внешности, другие решаются на кардинальные трансформации. Но в любом случае поход к стилисту гарантированно освежает образ. Убедитесь в этом сами: