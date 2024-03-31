20 звезд, образы которых меняются так же часто, как погода в марте

На протяжении всей карьеры знаменитости примеряют десятки новых образов. И следить за такими изменениями всегда не менее увлекательно, чем за творчеством любимых артисток.

Лера Кудрявцева

Ее образ Гипер Барби не меняется последнюю тысячу лет, и челка этого не изменит

Нелли Уварова

Юлия Снигирь

Любовь Аксенова

Алсу

Настасья Самбурская

Ляйсан Утяшева

Ирина Пегова

Анна Банщикова

Нюша

Дарья Мороз

Натали

Дарья Повереннова

Анастасия Стоцкая

Мария Кравченко

Светлана Бондарчук

А корона , в смысле , люстра, головушку не жмет?

Александра Бортич

Мне нравится насколько она не меняется в фильмах. Саша Бортич играет Сашу Бортич, даже когда нужно играть кого-то еще

Ольга Кузьмина

Мария Порошина

Ольга Бузова

Одни женщины обходятся небольшими изменениями во внешности, другие решаются на кардинальные трансформации. Но в любом случае поход к стилисту гарантированно освежает образ. Убедитесь в этом сами: