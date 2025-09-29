25 снимков, доказывающих, что у наших питомцев есть шапка-невидимка

Наши пушистые любимцы — настоящие мастера маскировки. Одни маскируются так ловко, что позавидовал бы любой шпион, а другие делают это так нелепо, что невозможно удержаться от смеха. Мы собрали коллекцию снимков, показывающую обе стороны их шпионского таланта: от гениальных до ужасно смешных.

«Очень долго не могла его найти, а потом подняла взгляд и вуаля!»

Боже мой, я ржал без остановки! © AtticusFinch707 / Reddit

Тут никого нет

Сможете найти собаку?

«Это вовсе не кот. Это одеяло с зубами»

«Что-то коврик подозрительно выпуклый»

Пушистый невидимка

«Пришел к ветеринару, а кот как сквозь землю провалился»

«Вот как моя кошка прячется от котенка. Отличная работа!»

Где-то тут притаился еще один хвостик

Ооо, черныш! В изголовье кровати, с правой стороны. © Unknown author / Reddit

Целых два пушистых героя в одном кадре!

Справа от кота на стуле. © FluffWhiskers / Reddit

«Мой кот любит шпионить за мной самым скрытном образом»

Да где эта хитрая морда? Не вижу в упор!

Кто-то тут явно лишний

Тут сложнее. Пришлось выкрутить яркость на максимум

Там черный кот, и видны только глаза. Смотрите на самый большой лист слева. © Downserver/ Reddit

«Утром искал своего кота, но, к сожалению, он куда-то исчез. Его брат будет скучать»

«Мы уж подумали, что потеряли нашу бородатую ящерицу»

«Моя кошка пропала почти на целый день. Обшарила весь дом — и вот где я ее нашла»

«Не мог найти кошку. В панике обшаривал комнату за комнатой, с опасением думая, что кто-то из детей ее случайно выпустил. А она все это время была прямо передо мной»

«Полчаса не мог найти кота. Когда я наконец смог его найти, он посмотрел на меня так, будто я сорвал ограбление века»

«Я нашел кота прячущегося в наволочке. Он выглядел куда более шокированным, чем я»

Боже мой. Я ржал до упаду!

«Собака попыталась спрятаться, когда поняла что ей предстоит процедура лечения ушей»

«Кот умудрился выскочить из квартиры, а я чуть с ума не сошла, пока искала его»

Даже не пытайтесь его найти

«В моей гостиной открылся портал в пустоту»

Где-то тут точно должен быть песель

«Я целый час искал моих девочек. Мне потребовалось уйма времени, чтобы вообще додуматься заглянуть туда!»

А как прячется ваш питомец? Делитесь историями и фото в комментариях!