25 снимков, доказывающих, что у наших питомцев есть шапка-невидимка

Наши пушистые любимцы — настоящие мастера маскировки. Одни маскируются так ловко, что позавидовал бы любой шпион, а другие делают это так нелепо, что невозможно удержаться от смеха. Мы собрали коллекцию снимков, показывающую обе стороны их шпионского таланта: от гениальных до ужасно смешных.
«Очень долго не могла его найти, а потом подняла взгляд и вуаля!»
«Это вовсе не кот. Это одеяло с зубами»
«Что-то коврик подозрительно выпуклый»
«Пришел к ветеринару, а кот как сквозь землю провалился»
«Вот как моя кошка прячется от котенка. Отличная работа!»
Где-то тут притаился еще один хвостик
Целых два пушистых героя в одном кадре!
«Мой кот любит шпионить за мной самым скрытном образом»
- Да где эта хитрая морда? Не вижу в упор!
Тут сложнее. Пришлось выкрутить яркость на максимум
«Утром искал своего кота, но, к сожалению, он куда-то исчез. Его брат будет скучать»
«Мы уж подумали, что потеряли нашу бородатую ящерицу»
«Моя кошка пропала почти на целый день. Обшарила весь дом — и вот где я ее нашла»
«Не мог найти кошку. В панике обшаривал комнату за комнатой, с опасением думая, что кто-то из детей ее случайно выпустил. А она все это время была прямо передо мной»
«Полчаса не мог найти кота. Когда я наконец смог его найти, он посмотрел на меня так, будто я сорвал ограбление века»
«Я нашел кота прячущегося в наволочке. Он выглядел куда более шокированным, чем я»
- Боже мой. Я ржал до упаду!
«Собака попыталась спрятаться, когда поняла что ей предстоит процедура лечения ушей»
«Кот умудрился выскочить из квартиры, а я чуть с ума не сошла, пока искала его»
Даже не пытайтесь его найти
«В моей гостиной открылся портал в пустоту»
Где-то тут точно должен быть песель
«Я целый час искал моих девочек. Мне потребовалось уйма времени, чтобы вообще додуматься заглянуть туда!»
А как прячется ваш питомец? Делитесь историями и фото в комментариях!
