6 моделей купальников, которые уже раскупают заядлые модницы, чтобы блистать этим летом

У меня штук 20 купальников, потому что с конца мая по октябрь примерно через день я нa море. Но все «красивые» - исключительно вариант для вечерних посиделок в пляжном баре или других вечеринок, ибо с любым СПФ все равно загоришь, а загар по всем этим фантазийным сеточкам, шнуровкам, хитросплетениям бретелек и т.п. получается убийственно «красивый»😂

Последние два года в ходу или открытые бикини - удобно, хорошо сидит, загар нормальный, или чуть более закрытые, когда едем нa пляж с малышом, потому что он может потянуть за бретельку, например, а я стриптиз не планировала))