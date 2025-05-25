Опа,снова в тренд попала))Уже второй раз,так скоро совсем модной стану😎
6 моделей купальников, которые уже раскупают заядлые модницы, чтобы блистать этим летом
Сезон отпусков не за горами, а значит — пора выбирать купальник. Но перед тем как покупать новый или доставать старый из шкафа, стоит узнать: а точно ли он еще в моде? Давайте разберемся, что в трендах 2025 года, а что пора забыть, как прошлогодний песок в чемодане.
Купальники с вырезами
Купальники с вырезами в этом году на пике популярности. Необычные и даже дерзкие силуэты — это идеальный выбор для тех, кто хочет чувствовать себя уверенно и понимать: «Я королева пляжа!» Неважно, предпочитаете ли вы чистые, сбалансированные вырезы или асимметричные силуэты, главное — не забыть про солнцезащитный крем. А вот от блестящих купальников стоит отказаться, потому что на пике более изысканная и сдержанная эстетика. В последнее время мода тянется к упрощенным стилям, а на гламур тренд стух в этом году.
Тропические принты
Ничто так не напоминает об отпуске, как тропические принты. Но в этом году лучше выбирать не приглушенные цветочные мотивы, а яркие, игривые краски. Снова в моде ретро-принты в духе 80-х годов. Это может быть принт с цветами гибискуса или огромными банановыми листьями — все то, что разукрасит лето, потому что передает атмосферу радости и карнавального веселья. С таким купальником фото с пляжа точно не будут выглядеть скучно!
Шорты
Микробикини, которые недавно были на пике популярности, уже успели надоесть многим. В 2025 году мода движется в сторону более закрытых фасонов. Низ купальника становится скромнее и комфортнее — ретро-шорты в духе 50-х годов снова в тренде. Такая модель не только удобна, но и придает образу стильную нотку.
Классические бикини-балконет
По поводу таких купальников вообще можно не париться. Надела красивый комплект нижнего белья и нна пляж. Кто догадается что это не бикини-балконет. 😀
В этом году можно наконец-то спокойно отказаться от неудобных треугольных топов, которые постоянно съезжают и их приходится поправлять. Вместо них модницы добавляют в свою коллекцию купальников классические бикини-балконеты. Они отлично сидят и добавляют образу легкий винтажный акцент.
Купальник в горошек
Если вы следите за модными тенденциями сезона весна—лето 2025, то наверняка заметили, что вещи в горошек снова в моде. Подобный принт отлично подойдёт тем, кто предпочитает минимализм и выбирает сдержанные чёрные или коричневые купальники — он освежает образ, не нарушая его лаконичности. А вот от кричащих оборок точно стоит отказаться, хотя они и были одним из самых горячих трендов 2024 года. Сейчас они выглядят излишне нарочито. Купальники с большим количеством завязок тоже больше не в числе актуальных трендов.
Купальники с цветами
И как эти кусочки na груди держатся, у ИИ еще долгий путь совершенствования!
Выпуклые цветочные украшения на вырезах и бретельках все чаще появляются на моделях разных брендов. Они добавляют игривости и оживляют даже самые простые силуэты. Чтобы образ выглядел стильно, лучше всего сочетать такой купальник с нейтральными аксессуарами — например, соломенной шляпой и крупными солнцезащитными очками.
Комментарии
С цветами не замечала. Все остальные модели/расцветки наблюдаю много лет подряд каждый год н а пляже
У меня штук 20 купальников, потому что с конца мая по октябрь примерно через день я нa море. Но все «красивые» - исключительно вариант для вечерних посиделок в пляжном баре или других вечеринок, ибо с любым СПФ все равно загоришь, а загар по всем этим фантазийным сеточкам, шнуровкам, хитросплетениям бретелек и т.п. получается убийственно «красивый»😂
Последние два года в ходу или открытые бикини - удобно, хорошо сидит, загар нормальный, или чуть более закрытые, когда едем нa пляж с малышом, потому что он может потянуть за бретельку, например, а я стриптиз не планировала))
Шорты были бы идеальным вариантом, если бы н_а женских моделях делали карманы.
Я, хоть и выгляжу вполне пристойно для своих лет, предпочитаю танкини с шортиками. И удобно, и прилично.