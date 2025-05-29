6 обувных трендов, которые станут изюминкой любого летнего образа в 2025 году

Каблуки и шлепанцы объединились, чтобы создать один из самых интересных трендов этого лета. Это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить утонченности и легкости в свои наряды. Стилисты отмечают, что босоножки через палец на каблуке — это продолжение минималистичной тенденции, поэтому они не перегружают образ. Их можно легко вписать как в повседневный аутфит, так и в более утонченный образ. В то время как шлепки на плоском ходу бывают крайне неудобны и выглядят неактуально.