7 культовых нарядов, которые создали буквально из «ничего». И вот как это было

Джулия Робертс в «Красотке» — это образ, который просто впечатался в сердечко. Ее харизма, стиль и та самая искренняя улыбка сделали фильм настоящей классикой. Каждый костюм героини запомнился, но есть одна история про ярко-красную куртку, о которой знают далеко не все. Эту уже легендарную вещь никто заранее не приобретал — ее просто отобрали у прохожего на съемочной площадке! Точнее, выкупили.

Представьте себе: съемки идут, костюмы не идеальны, а тут вдруг кто-то в ярко-красной куртке появляется в нужном месте. И что делать? Конечно же, предложить прямо на месте деньги за идеальную деталь образа. Такой вот неожиданный поворот, который превратил обычную вещь в культовый символ.

Так что, когда в следующий раз увидите Вивиан в этой куртке, помните — она стала частью истории не только на экране, но и за кадром.