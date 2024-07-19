7 пар обуви, которые с джинсами смотрятся ну вообще не фонтан. Но есть кайфовые варианты на замену

С джинсами многие сроднились. Оно и понятно: удобно, универсально. Но порой мы забываем, что под этот предмет гардероба тоже стоит тщательно подбирать вещи. Так, не всякая обувь сочетается с джинсами — какие-то модели откровенно портят образ. Рассказываем, что это за обувь и чем ее можно заменить.

А в конце статьи подкинем еще парочку моделей, которые прокачают ваш образ с джинсами.

Массивные кроссовки

Модные громоздкие кроссовки смотрятся здесь нисколько не лучше обычных моделей. Особенно неудачно они выглядят со скинни, потому что создают непропорциональный образ. А еще визуально укорачивают и утолщают ноги. Эксперты сходятся на том, что скинни гармонично дополнят более аккуратные кроссовки. Такие модели вообще классно смотрятся с разными джинсами. Например, обувь с низкой и плоской подошвой подходит к классическим прямым моделям. А если у кроссовок высокий верх, то их можно носить с укороченными джинсами.

Балетки

Балетки выглядят очень нежно. Но в сочетании со скинни образ может получиться немного несолидным. Чтобы добиться большей утонченности, сочетайте зауженные джинсы с остроносой обувью, лоферами или оксфордами. Кстати, туфли с острым мысом подойдут еще и к мешковатым моделям, добавляя в дерзкий образ чувственности. Лоферы тоже классно смотрятся с разными джинсами: широкими, расклешенными, прямыми.

Обувь на платформе

Lilit313 15 минут назад Неэстетично-фантазия ИИ?что там с каблуком произошло?да и носительнице это не поднять,да... - - Ответить

Если этой обувью дополнить обтягивающие джинсы, то получится слишком резкий контраст. Эксперты рекомендуют выбирать более элегантные туфли. Например, на небольшой танкетке. Также обратите внимание на туфли Мэри Джейн (с перемычкой). Их можно носить с прямыми и широкими джинсами. А еще есть возможность выбрать пару с каблуком или на плоской подошве — все будет смотреться изумительно.

Туфли на шпильках

Туфли на шпильке выглядят роскошно и способны украсить практически любой наряд. Но не образ с зауженными джинсами. Здесь такая обувь смотрится довольно несуразно: ноги получаются неестественно длинными. Эксперты по стилю рекомендуют выбирать под скинни туфли на более широком и низком каблуке, чтобы создать сбалансированный, элегантный образ. Кстати, с другими джинсами тоже совершенно не обязательно взбираться на шпильки. Туфли с невысоким каблуком столь же очаровательно смотрятся с прямыми и широкими моделями.

Сандалии и босоножки с широкими ремешками

В сочетании с изящными узкими джинсами эта обувь создает слишком контрастный и негармоничный образ. Поэтому, если хочется надеть босоножки, стоит обратить внимание на модели с тонкими ремешками и небольшими каблуками. Они, кстати, смотрятся превосходно не только со скинни. Например, под бананы такие босоножки тоже подойдут.

А вообще эксперты советуют носить с джинсами сабо и мюли. Сабо изумительно дополнят прямые и расклешенные модели. Мюли подойдут под широкие джинсы и укороченные джинсы-клеш.

Грубые ботинки

Популярные ботинки не прибавляют элегантности образу с неширокими моделями джинсов. Эксперты по стилю рекомендуют отдавать предпочтение более изящным ботильонам.

Еще одна осенне-зимняя модель, подходящая к джинсам, — ботинки челси. Это невысокая обувь с эластичной вставкой вместо молнии. Ботинки отлично дополнят обтягивающие и прямые джинсы. Только стоит выбирать модели коричневых оттенков, а не черных, чтобы наряд действительно выглядел эффектно.

Угги

Lilit313 10 минут назад Так,судя по длине -это ботфорты (ИИ просто не в курсе).

Ну-с,детки,кто у нас тут любит собак сутулых в ботфортах?мне дико понравился наш экзерсис в прошлый раз,давайте на второй круг? - - Ответить

Согласны, в уггах зимой очень уютно. Но выглядят они довольно массивно и подойдут не ко всем джинсам. Например, с обтягивающими моделями они не сочетаются. Эксперты рекомендуют заменить угги на более высокие и элегантные сапоги. Важно, чтобы они были длиной до колена и облегали ногу.

А если вы обожаете не только скинни, но и прямые модели, то вам также подойдут сапоги в ковбойском стиле. Сборок на джинсах не бойтесь: они только придадут изюминки образу.

Бонус 1: металлизированная обувь

Обувь с металлическим эффектом способна создать интересный образ с джинсами. Особенно круто она смотрится с прямыми и расклешенными моделями. Но если остановите свой выбор на такой обуви, эксперты по стилю рекомендуют выдерживать наряд в нейтральном стиле. Также стоит подбирать цвет под фурнитуру и аксессуары. Если вы надеваете серебряные украшения и берете сумку с соответствующей застежкой, то сюда больше подойдет серебристая пара. С золотом же будет лучше смотреться золотистая и бронзовая обувь.

Бонус 2: слингбэки

Слингбэки — это босоножки с закрытым мысом, перемычкой на пятке и небольшим каблуком. Они идеально дополняют любые модели джинсов. К тому же еще и являются классической обувью, поэтому их можно купить на годы. Самым отчаянным модницам эксперты рекомендуют обратить внимание на лакированные модели с заостренным мысом. Они добавят в образ французский шарм.