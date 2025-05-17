7 секретов круизных кораблей, о которых вам никто просто так не расскажет
Морской или океанский круиз на большом корабле — мечта многих. Кажется, что несколько дней в плавучем отеле со всеми удобствами — нетривиальный способ провести отпуск. В этой статье мы попытались заглянуть за кулисы круизных лайнеров и показать миру факты, обычно скрытые от глаз простых обывателей.
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Практически на всех лайнерах есть и небольшая тюрьма, и морг
Практически на всех лайнерах есть и небольшая тюрьма, и морг. Оказаться там обычный гость может двумя способами — и оба вполне очевидны. В тюрьму могут попасть как члены команды, так и пассажиры, которые серьезно нарушат правила на борту.
У каждого судна свои внутренние правила, которые регулируют даже такие мелочи, как, например, что можно брать с собой, а что — нет. Обычно, например, разрешено положить в багаж не более 12 банок напитков, таких как вода или лимонад. Также, как и в самолете, на борт нельзя проносить множество потенциально опасных предметов — свечи, ножи и все в таком роде.
Корабль может, если понадобится, отправиться в дальнейшее плавание без вас
Для опоздавших это не слишком хорошая новость. Если вы не успеете вернуться на корабль, он отправится в дальнейшее путешествие без вас. В таком случае следует обратиться к представителю вашей круизной линии в порту и попытаться решить проблему. Скорее всего, вас постараются доставить в следующий порт, чтобы вы могли снова присоединиться к своему судну.
На корабле очень, очень много еды
Представьте, что каждый день нужно кормить около 3000 гостей и 1000 человек команды. Один из сотрудников лайнера рассказал, что на одном судне за день могут приготовить до 30 тысяч бургеров. Те, кто часто путешествуют на круизных кораблях, отмечают, что есть на таких кораблях можно буквально от пуза.
Воду же обычно заготавливают в порту, но ее может не хватить на длинный переход. Поэтому на всех кораблях есть опреснительные установки, которые делают соленую морскую воду пригодной для питья. Сотрудники судов рассказывают, что такая опресненная вода, скорее всего, даже чище той, которую заготавливают в порту.
Очень многое в круизах способно поразить гостей
- Для чего эта штука под раковиной на корабле? © hooliganjohnny / Reddit
- Друг работает на лайнере. Сказал, что это просто устаревший мусорный бак. © SeaworthinessTough17 / Reddit
Например, судя по предупреждающим знакам, следует быть осторожным с тем, что вы смываете в унитаз. На многих кораблях под раковиной стоят специальные металлические контейнеры, куда необходимо выбрасывать весь мусор.
Иногда экипаж жалуется, что пассажиры задают неуместные вопросы, из-за того что совершенно не понимают, как все устроено на судне. К примеру, один сотрудник корабля рассказал, что их частенько просят остановить корабль, чтобы гости могли сфоткать проплывающего мимо кита.
На корабле есть тайные подсказки, которые поймут только посвященные
Возьмем, к примеру, ковры, которые лежат в коридорах. Как правило, на них есть особый узор, по которому можно определить, где находится нос корабля. Благодаря этому экипаж быстрее ориентируется и перемещается.
Также у команды есть тайный язык, позволяющий общаться при пассажирах так, чтобы никто не понял, что происходит что-то необычное, и не началась паника. Например, слово «Браво» означает, что произошел пожар или возгорание, или есть другая экстренная ситуация, связанная с огнём.
Отходы никто не выбрасывает в море
«Как скажете, экипаж. Не выбрасывать так не выбрасывать».
На каждом лайнере есть своя система переработки отходов. Все, что может быть переработано, собирается, сортируется и хранится до следующей стоянки в порту, или сжигается. Что касается пищевых отходов, они также собираются, уплотняются, а затем либо сжигаются, либо используются для получения биогаза.
Сточные воды после тщательной очистки сливаются в океан или море в специально предназначенных, разрешенных для этого местах.
Но и без эксцессов никуда
«Заказал сэндвич с сыром через рум-сервис на круизном лайнере».
Сотрудники лайнеров и заядлые путешественники часто рассказывают о курьезах, происходящих во время круизов. Вот некоторые из них:
- Плыть две недели. На второй день путешествия затопило кладовку и в ней весь запас туалетной бумаги. Стюарды не придумали ничего лучше, чем носиться по каютам и таскать бумагу туда-сюда, чтобы ее остатков точно хватило на всех. Но ни один гость ничего не заметил. Теперь храним бумагу в разных местах. © myjobisasawesome / Reddit
- Однажды я отправился в круиз, где началась эпидемия вшей. Я сошел на берег в первом же порту и улетел домой. Компания полностью возместила все расходы. © Unknown author / Reddit
А для тех, кто любит истории о закулисье различных профессий, мы подготовили статью: «7 фактов о бальных танцах, которые ломают стереотипы».
Комментарии
Посмотрела фильм "Треугольник печали". Теперь не хочу ни в какой круиз 😂
Про туалетную бумагу: вот только не надо рассказывать,что за две недели корабль ни разу ни в какой порт не заходил.