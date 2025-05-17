7 секретов круизных кораблей, о которых вам никто просто так не расскажет

Практически на всех лайнерах есть и небольшая тюрьма, и морг. Оказаться там обычный гость может двумя способами — и оба вполне очевидны. В тюрьму могут попасть как члены команды, так и пассажиры, которые серьезно нарушат правила на борту.

У каждого судна свои внутренние правила, которые регулируют даже такие мелочи, как, например, что можно брать с собой, а что — нет. Обычно, например, разрешено положить в багаж не более 12 банок напитков, таких как вода или лимонад. Также, как и в самолете, на борт нельзя проносить множество потенциально опасных предметов — свечи, ножи и все в таком роде.